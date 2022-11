Der Schädel eines T. Rex könnte bei Sotheby’s für 20 Millionen Dollar verkauft werden

Geschrieben von Amarachi Orie, CNN

Laut Sotheby’s wird ein Tyrannosaurus-Rex-Schädel bei einer Auktion im nächsten Monat voraussichtlich bis zu 20 Millionen US-Dollar einbringen.

Der Schädel mit dem Namen Maximus ist einer der vollständigsten seiner Art, der jemals gefunden wurde, sagte das Auktionshaus in einer Pressemitteilung am Dienstag und fügte hinzu, dass es sich um eine „seltene und wichtige paläontologische Entdeckung“ handele.

Mit einem Gewicht von über 200 Pfund und einer Höhe von 2 Metern könnte der kolossale Schädel zu einem der wertvollsten Fossilien werden, die auf einer Auktion in New York verkauft werden.

Der Schädel mit dem Namen Maximus ist laut Sotheby’s einer der vollständigsten seiner Art, der jemals gefunden wurde. Anerkennung: Sothebys

Cassandra Hatton, weltweite Leiterin für Wissenschaft und Populärkultur des Auktionshauses, beschrieb das Fossil als „extrem selten“ und sagte in einer Erklärung, dass der Verkauf ein „beispielloser Moment“ sei.

Maximus wurde auf privatem Land in der umfassend untersuchten Hell-Creek-Formation in South Dakota entdeckt. Der Schädel gehörte einem erwachsenen Dinosaurier, und alle seine „zahntragenden Kieferelemente“ sind zusammen mit den meisten seiner äußeren Knochen erhalten geblieben. Der Rest des Skeletts sei durch Erosion weitgehend zerstört worden, da die Ausgrabungsstätte im Laufe der Zeit stark verwittert sei, teilte das Auktionshaus mit.

Der erhaltene Schädel wurde in der Hell Creek Formation in Sorth Dakota gefunden, obwohl der Rest seines Skeletts weitgehend erodiert war. Anerkennung: Sothebys

„Dieses T.-Rex-Fossil ist eine außergewöhnliche Entdeckung“, sagte Henry Galiano, ein naturkundlicher Berater von Sotheby’s, in einer Presseerklärung. „Der Schädel, der in einem der konzentriertesten Gebiete für T. rex-Überreste ausgegraben wurde, behielt einen Großteil seiner ursprünglichen Form und Oberflächeneigenschaften bei, wobei selbst die kleinsten und empfindlichsten Knochen intakt waren, mit einem extrem hohen Grad an wissenschaftlicher Integrität.

„Ohne die Arbeit erfahrener Feldpaläontologen, die diesen Schädel sorgfältig gesammelt und aufbewahrt haben, wäre er möglicherweise erodiert und für immer für die Wissenschaft verloren gegangen“, fügte er hinzu.

Kontroverse um Fossilienauktionen

Letzten Monat ist es 25 Jahre her, dass ein T. rex mit dem Spitznamen Sue als erster Dinosaurier überhaupt versteigert wurde, wobei das Fossil für 8,36 Millionen Dollar verkauft wurde. Von Hutton als „der größte und vollständigste T. rex, der jemals entdeckt wurde“ beschrieben, wurde Sue auch in der Hell Creek Formation gefunden, die laut Sotheby’s mehr T. rex-Überreste hervorgebracht hat als jeder andere Ort der Welt.

1997 wurde ein T. rex mit dem Spitznamen Sue der erste Dinosaurier, der je versteigert wurde, sagte Sotheby’s. Anerkennung: Martin Baumgärtner/Feldmuseum

Der Verkauf von 1997 stieß jedoch auf Kontroversen, da einige Experten befürchteten, dass Exemplare in Privatsammlungen für wissenschaftliche Studien nicht mehr verfügbar sein würden. Paläontologen haben auch argumentiert, dass das Wachstum des Sammlermarktes es ihnen erschwert, Ausgrabungsarbeiten auf privatem Land durchzuführen.

„In vielen Gebieten, in denen Dinosaurierfossilien gefunden werden, wird es für professionelle Paläontologen aufgrund des kommerziellen Werts von Fossilien immer schwieriger, die Erlaubnis zum Sammeln von Fossilien auf Privatgrundstücken zu erhalten“, schrieb der Paläontologe John W. Hoganson 1998 in einer Ausgabe der North Dakota Newsletter des Geologischen Dienstes.

Es ist eine Debatte, die seitdem große Fossilienauktionen umgibt. Anfang dieses Jahres verkaufte Sotheby’s das Skelett eines Gorgosaurus, eines Verwandten des T. rex, für etwas mehr als 6 Millionen US-Dollar, was unter Experten neue Bedenken auslöste. Es war das einzige Fossil seiner Art, das jemals in Privatbesitz angeboten wurde, während die anderen bekannten Exemplare alle in Museumssammlungen aufbewahrt wurden.

„Meiner eigenen Meinung nach gibt es nur Nachteile“, sagte P. David Polly, Professor und Vorsitzender der Abteilung für Erd- und Atmosphärenwissenschaften an der Indiana University Bloomington, gegenüber CNN zum Zeitpunkt des Gorgosaurus-Verkaufs. „Während es in den USA sicherlich kein Gesetz gibt, das dies für Fossilien unterstützt, die von privatem Land stammen, ist es für mich als Wissenschaftler einfach zu argumentieren, dass dieses Fossil für uns alle wichtig ist und wirklich in ein öffentliches Depot gehen sollte wo es studiert werden kann – wo die breite Öffentlichkeit davon lernen und sich daran erfreuen kann.