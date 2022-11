Der Saugroboter Roomba i3 Plus EVO von iRobot ist zum Black Friday um 200 US-Dollar günstiger

Putzen ist wahrscheinlich eine der mühsamsten Aufgaben für viele Menschen, weshalb der richtige Saugroboter ein fantastisches Geschenk sein kann (und natürlich Katzen-Uber). Und obwohl es derzeit für den Black Friday viele stark reduzierte Robovacs gibt – darunter die Spitzenmodelle Roborock S7 MaxV Ultra und Roomba j7 Plus – ist der iRobot Roomba i3 Plus EVO bietet ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, zumal es derzeit bei Amazon, Best Buy und Target Promotion für rund 350 US-Dollar (201 US-Dollar Rabatt) erhältlich ist und damit dem bisher besten Preis entspricht.

Der i3 Plus Evo leistet nicht nur hervorragende Arbeit bei der Reinigung Ihres Hauses, sondern bietet auch einige Vorteile, die das Leben einfacher machen. Dank seiner erweiterten Kartenfunktionen können Sie ihn beispielsweise so programmieren, dass ausgewählte Räume zu bestimmten Zeiten aufgeräumt werden. In der Zwischenzeit bedeutet die Unterstützung für virtuelle Assistenten wie Amazon Alexa und Google Assistant, dass Sie es nur mit Ihrer Stimme steuern können (oder mit der zugehörigen App, wenn Sie dies bevorzugen). Dieses spezielle Modell hat sogar die gleiche Saugstärke und eine ähnliche Akkulaufzeit wie der Roomba j7, es neigt jedoch immer noch dazu, an Kabeln, Spielzeug und anderen Gegenständen hängen zu bleiben, die in Ihrem Haus verstreut sind.