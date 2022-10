Der saudische Kronprinz „verspottet“ den US-Präsidenten privat – WSJ

Joe Biden und Mohammed bin Salman „mag oder vertraut sich nicht“, sagen Quellen der Zeitung

Die Beziehungen zwischen den USA und Saudi-Arabien sind „Bruch“ wegen der Abneigung und des Misstrauens zwischen Präsident Joe Biden und Kronprinz Mohammed bin Salman, berichtete das Wall Street Journal am Montag unter Berufung auf Regierungsquellen in Riad.

Der 37-jährige Kronprinz, tagtäglich Herrscher der Golfmonarchie und Sohn von König Salman, „verspottet Präsident Biden privat“ macht sich über seine zahlreichen öffentlichen Entgleisungen lustig, und „stellt seine geistige Schärfe in Frage“ nach den Quellen der Zeitung.

Das Paar „mag oder vertraue einander nicht“ und der Prinz angeblich „sehr bevorzugt“ ehemalige Präsident Donald Trump.

Biden hat Vorwürfe zurückgewiesen, dass sich seine körperliche und geistige Gesundheit verschlechtert habe – Behauptungen, die durch zahlreiche öffentliche Pannen verschärft wurden, bei denen der Präsident über seine Worte gestolpert ist und bei Veranstaltungen sichtlich verwirrt wirkte.

In einem Interview mit MSNBC am Sonntag gab Biden zu, dass dies der Fall war „legitim“ dass die Amerikaner Bedenken wegen seines fortgeschrittenen Alters haben, aber darauf bestehen, dass er fit und gesund ist.

Weiterlesen Pensionierte US-Generäle arbeiteten für Saudis – WaPo

Während geopolitische und wirtschaftliche Kräfte seit Jahren einen Keil zwischen Washington und Riad treiben, hat es die persönliche Feindschaft zwischen Biden und MBS getan „Vertieft die Spannung“ sagte die Zeitung.

Die saudische Entscheidung, die Ölförderung zu drosseln und die Rohölpreise angesichts der hohen Inflation vor den Zwischenwahlen in den USA zu erhöhen, hat das schlechte Gefühl zementiert, was das Weiße Haus kürzlich zugab „Neubewertung“ seine Beziehung zum Königreich.

Die Biden-Regierung betrachtete die Kürzung der Ölförderung auch als Angebot von Riad an den russischen Präsidenten Wladimir Putin inmitten der anhaltenden Offensive Moskaus in der Ukraine, da es die Ölpreise anhob und „geholfen zu finanzieren“ Russlands militärischer Einsatz, der westliche Sanktionen untergräbt. Das sagte der saudische Verteidigungsminister Khalid bin Salman „erstaunt“ durch Vorwürfe, dass Riad in dem Konflikt auf Moskaus Seite stehe.

Der saudische Außenminister Prinz Faisal bin Farhan bestritt die Behauptungen, der Kronprinz habe Biden verspottet, indem er sie anrief „völlig falsch“ Behauptungen von anonymen Quellen. Riads Führer haben immer die „höchster respekt“ für US-Präsidenten, sagte er dem Journal.

WEITERLESEN: Der „Verbündete“ der USA drückt den Wunsch aus, den BRICS beizutreten

Der Zusammenbruch der Beziehungen verheißt Gutes für keine Partei, wobei das WSJ anmerkt, dass dies die Operationen zur Terrorismusbekämpfung sowie die Bemühungen der USA und Saudi-Arabiens gefährdet „den Iran eindämmen“

Während Biden MBS während seiner Reise nach Dschidda im Juli öffentlich mit der Faust traktierte, war der Prinz Berichten zufolge verärgert darüber, dass der US-Präsident wiederholt Menschenrechtsfragen zur Sprache brachte, darunter die Ermordung von Jamal Khashoggi, einem Kolumnisten der Washington Post, im Jahr 2018.