Atomwaffen zu bekommen wäre „ein schlechter Schachzug“, aber Riad hätte möglicherweise keine andere Wahl, sagt Mohammed bin Salman

Sollte Iran Atomwaffen erhalten, wäre Saudi-Arabien gezwungen, dasselbe zu tun, sagte Kronprinz Mohammed bin Salman in einem Interview mit Fox News, das am Mittwoch in Auszügen veröffentlicht wurde.

„Jedes Land, das eine Atomwaffe bekommt – das ist ein schlechter Schachzug“ Der Kronprinz, allgemein als MBS bekannt, antwortete auf die Frage, wie Riad reagieren würde, wenn Teheran eine Atommacht würde.

„Selbst wenn der Iran eine Atomwaffe bekommt … bedeutet das, dass jedes Land, das eine Atomwaffe einsetzt, einen Krieg mit dem Rest der Welt führt.“ er sagte.

Die Weltmächte werden eine gemeinsame Antwort finden, weil „Die Welt kann kein weiteres Hiroshima sehen. Wenn die Welt 100.000 Tote sieht, befinden Sie sich in einem Krieg mit dem Rest der Welt.“ erklärte der Kronprinz.

Der saudische König bezog sich auf die Atombombenangriffe der USA auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki im August 1945. Die beiden Vorfälle, die innerhalb von vier Tagen verübt wurden, sind nach wie vor der einzige Einsatz von Atomwaffen in einem Konflikt.









Der Journalist von Fox News drängte MBS auf eine direktere Antwort zum Thema Atomwaffen und fragte: „Wenn der Iran einen bekommt, werden Sie das tun?“

„Wenn sie einen bekommen, müssen wir einen bekommen“ bin Salman antwortete.

Iran, das wegen seines Atomprogramms weiterhin harten internationalen Sanktionen unterliegt, hat wiederholt Behauptungen der USA, Israels und anderer Länder zurückgewiesen, dass es die Entwicklung von Atomwaffen anstrebe.

Während seiner Rede vor den Vereinten Nationen am Dienstag bekräftigte der iranische Präsident Ebrahim Raisi, dass Teheran niemals sein Recht auf „friedliche Atomenergie“ aufgeben werde. Er betonte dies jedoch „Atomwaffen haben keinen Platz in der Verteidigungsdoktrin und der Militärdoktrin“ des Iran.

Raisi sagte auch, das Land sei bestrebt, zum Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan (JCPOA) von 2015 zurückzukehren, der die Aufhebung der Sanktionen im Austausch dafür vorsah, dass Teheran seine nuklearen Aktivitäten einschränkt. Der einseitige Rückzug der USA aus dem bahnbrechenden Abkommen unter Präsident Donald Trump war „Eine unangemessene Antwort“ Er bestand darauf, dass Iran seinen Verpflichtungen im Rahmen des JCPOA nachkommt.

Bei den langjährigen Rivalen Saudi-Arabien und Iran kam es kürzlich zu einer Annäherung und die diplomatischen Beziehungen wurden nach einer siebenjährigen Pause im März durch chinesische Vermittlung wiederhergestellt.