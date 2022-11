Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) fordert eine vierjährige Suspendierung des Eiskunstläufers

Das Russische Olympische Komitee (ROC) hat sich verpflichtet, die Interessen seiner Eiskunstläufer zu verteidigen, nachdem die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) ihren Druck im Fall von Teenager-Star Kamila Valieva erhöht hat.

Das Schiedsgericht für Sport (CAS) bestätigte diese Woche, dass es eine Berufung der WADA gegen die russische Anti-Doping-Agentur (RUSADA) und deren Behandlung der Untersuchung von Valievas positivem Test auf das verbotene Herzmedikament Trimetazidin eingelegt hat.

Die WADA fordert ein vierjähriges Verbot für Valieva und die Annullierung ihrer Ergebnisse ab dem 25. Dezember 2021 – dem Datum, an dem ihre positive Probe entnommen wurde.

Das würde bedeuten, dass Valieva und dem ROC die Goldmedaille, die sie im Eiskunstlauf-Mannschaftswettbewerb bei den Olympischen Winterspielen in Peking im Februar gewonnen haben, aberkannt würde.









„Im Moment haben wir eine Beschwerde der WADA gegen die Entscheidung von RUSADA, dazu gibt es aus rechtlicher Sicht nichts zu sagen“, sagte der Präsident der Republik China Stanislav Pozdnyakov in einem Kommentar, den die Nachrichtenagentur TASS am Dienstag teilte.

„Es wird Gerichtsverfahren geben, bestimmte Entscheidungen werden getroffen. Wenn diese Entscheidungen die Ergebnisse unserer Skater in Peking in Frage stellen, werden wir uns sicherlich aktiv an dem Prozess beteiligen.“

Die WADA hat russische Anti-Doping-Beamte beschuldigt, ihre Untersuchung der Umstände von Valievas positiver Untersuchung, die während der russischen Meisterschaften erhoben wurde, ins Stocken zu bringen.

Die Generaldirektorin von RUSADA, Veronika Loginova, schlug vor, dass im Oktober eine Disziplinaranhörung stattfinden würde, aber die Organisation gab später bekannt, dass jede Entscheidung aufgrund von Valievas Status als Anwältin vertraulich bleiben würde „geschützte Person“.

Valieva war 15 Jahre alt, als die Nachricht von ihrem positiven Test bei den Olympischen Winterspielen in Peking im Februar bekannt wurde, nachdem sie bereits Gold im Eiskunstlauf-Mannschaftswettbewerb gewonnen hatte.

Valieva wurde von einem Notfall-CAS-Gremium in Peking für die Teilnahme an der Einzelveranstaltung freigegeben, belegte jedoch einen enttäuschenden vierten Platz, obwohl sie die starke Favoritin auf Gold war.













Sollte Valieva gesperrt werden, droht ihr und ihren Teamkollegen die Goldmedaille, die sie beim Team-Event in Peking gewonnen haben.

Das amerikanische Team, das den zweiten Platz belegte, würde auf den ersten Platz gehoben, wobei Japan Silber und Kanada Bronze holte.

Valievas Team hat vehement ihre Unschuld beteuert und argumentiert, dass eine Kontamination durch Herzmedikamente, die ihr Großvater einnahm, hinter dem positiven Testergebnis gestanden haben könnte.

Russische Olympische Beamte haben auch argumentiert, dass der Skater zahlreiche andere Dopingtests bestanden habe, während Fragen bezüglich der Verzögerung bei der Meldung des positiven Ergebnisses durch das von der WADA akkreditierte Labor in Stockholm gestellt wurden.

Das CAS-Verfahren wird voraussichtlich mehrere Monate dauern, wenn nicht länger.

Ein dreiköpfiges Schiedsgremium wird eine endgültige Entscheidung treffen, wobei ein Mitglied von der WADA, ein weiteres von RUSADA und Valieva gemeinsam nominiert wird und das letzte Schiedsgerichtsmitglied vom Leiter der Berufungsabteilung des CAS ernannt wird.