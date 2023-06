Dmitry Muratov, Chefredakteur des Russian Nowaja Gaseta Die Zeitung, die mit dem Friedensnobelpreis 2021 ausgezeichnet wurde, sprach am Dienstag beim Global Media Forum der DW in Bonn über die Medienlandschaft in seinem Haus.

„Da das Wort ‚Krieg‘ in Russland verboten ist und das Wort ‚Hölle‘ immer noch erlaubt ist, werde ich das Wort ‚Hölle‘ verwenden“, sagte er und bezog sich dabei auf das russische Gesetz, das es den Medien verbietet, den Konflikt in der Ukraine zu nennen einen Krieg und bestehen darauf, dass sie den vom Kreml bevorzugten Begriff verwenden: spezielle militärische Operation.

In seiner Rede sagte er, ein klares Beispiel für diese „Hölle“ sei „der Abbau des Justizsystems“, insbesondere wenn es um die strafrechtliche Verfolgung von Medienhäusern, Oppositionskräften oder NGOs gehe.

Er nannte mehrere Beispiele und sagte, das Schicksal politischer Gefangener in Russland sei seine Hauptmotivation für die Teilnahme gewesen.

Er forderte Hilfe, um „die Folter von Alexej Nawalny, dem inhaftierten Oppositionsführer Russlands, zu stoppen“, und erwähnte einen Lokalpolitiker, Alexej Gorinow, der zu einer mehr als siebenjährigen Haftstrafe verurteilt wurde, weil er sich gegen den Krieg ausgesprochen hatte.

Muratov drückte auch seine Unterstützung für „unseren Kollegen“ aus, den amerikanischen Journalisten Evan Gershkovic, dem von den russischen Behörden Spionage vorgeworfen wird und dem ein nichtöffentlicher Prozess bevorsteht.

Juri Rescheto von der DW führte nach seiner Ansprache ein Gespräch mit Muratov Bild: Florian Goerner/DW

Während der Rede ertönen Luftschutzsirenen

Die Anwesenheit eines russischen Journalisten beim GMF, selbst eines, der für seine kritische Berichterstattung über Wladimir Putins Regime bekannt ist, hatte von einigen Seiten in der Ukraine und anderswo Kritik hervorgerufen.

Während seiner Rede am Dienstag in Bonn ertönten kurzzeitig Luftschutzsirenen und eine Stimme war zu hören, die auf Ukrainisch „in Deckung gehen“ sagte. Als er seine Rede beendete, riefen die Zuschauer auch „Ehre sei der Ukraine“.

Muratov steht der russischen Invasion in der Ukraine seit langem kritisch gegenüber und im Sommer 2022 versteigerte er seine Friedensnobelpreismedaille 2021.

Es wurden mehr als 100 Millionen US-Dollar für einen UNICEF-Fonds für vom Krieg betroffene ukrainische Kinder gesammelt. Es ist der höchste Preis, der je für eine Nobelmedaille erzielt wurde, obwohl der Verkauf einer Medaille zugegebenermaßen nicht sehr häufig vorkommt.

Nobelauktion bringt Geld für ukrainische Kinder ein Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Er forderte am Dienstag mehr Unterstützung für UNICEF bei ihren Bemühungen, ukrainische Kinder wieder mit „ihren Eltern und ihrem Heimatland“ zu vereinen.

Muratov sagte, eine Tragödie des Krieges sei, dass „die Ukraine und Russland nie wieder zusammen sein werden, diese Völker werden nie wieder brüderliche Völker sein, vor allem solange ein Bruder sich immer noch als der Ältere betrachtet.“

Er sagte auch, dass es für viele Russen eine „große geografische Entdeckung“ und eine düstere Erkenntnis gewesen sei: „Russland ist nicht mehr Europa. Das Fenster nach Europa ist geschlossen und es wurden Gitter angebracht.“

Nobelpreisträger für Zeitung im Exil

Muratov beklagte die Demontage der kritischen Medien Russlands, die in der nationalen Medienlandschaft lange Zeit in der Minderheit waren, in den letzten Jahren jedoch stärker verfolgt wurden. Er sagte, es sei Teil der Bemühungen, die Versäumnisse von Putins Führung vor der Öffentlichkeit zu verbergen.

„Man kann das Ausmaß der Tragödie erkennen, wenn man sie sieht“, sagte Muratov später in einem Fernsehinterview mit Juri Rescheto von der DW, argumentierte jedoch, der Kreml versuche sicherzustellen, dass normale Russen dies nicht könnten.

„Propaganda braucht ein Monopol – alle alternativen Informationsquellen wurden in Russland geschlossen. Die meisten Journalisten werden ausgewiesen. Dreißig Prozent der fast 300 Personen, die in Russland als ‚ausländische Agenten‘ bezeichnet werden, sind Journalisten.“

Nowaja Gaseta ist eine solche Veröffentlichung. Sie verließ Russland im vergangenen Jahr, als die Gesetze zur Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine verschärft wurden. Es operiert jetzt unter dem Impressum von Riga aus Nowaja Gaseta Europaund seine Website wurde in Russland kurz nach dem Relaunch im Ausland verboten.

„Alle investigativen Start-ups, große (Publikationen), die von den russischen Staatsmedien unabhängig sind, wie Meduza, Echo Moskau, TV Rain, Novaya Gazeta, sind entweder geschlossen oder im Exil. Deshalb ist Propaganda ein Monopol. Und wenn es den russischen Behörden gelingt, YouTube zu verbieten.“ , Telegram, Wikipedia, Propaganda wird ihre Mission erfüllen, wird zum Monopolisten – und dann wird es unglaublich einfach sein, das Land zu regieren“, sagte Muratov.

Er sagte, dass Internetunternehmen, nicht zuletzt VPN-Anbieter, eine besondere Verantwortung trügen, da ihre Bedeutung für Russen, die Informationen aus dem Ausland suchten, immer größer werde.

Muratov ist auch für seine enge Beziehung zum verstorbenen ehemaligen sowjetischen Führer Michail Gorbatschow bekannt, der in den 1990er Jahren finanziell dazu beitrug, die Nowaja Gaseta ins Leben zu rufen Bild: Alexander Zemlianichenko/AP Foto/Bild-Allianz

Die Jungen sind im Großen und Ganzen gegen den Krieg, aber die Alten unterstützen ihn, glaubt Muratov

Muratov versuchte zu argumentieren, dass Putins Einfluss auf die Menschen nachlasse. Er sagte, dass 482 Tage nach Beginn der Invasion sogar die Befürworter des Krieges begannen, sowohl die Gründe dafür als auch die Fortschritte auf diesem Gebiet in Frage zu stellen.

Er räumte jedoch auch ein, dass „Putin natürlich Unterstützung hat“ und dass „niemand jemals an der Macht geblieben ist“, ohne die Unterstützung der Bevölkerung.

„Ich kann Ihnen die Zahlen nennen: Etwa 80 % der Menschen unter 35 Jahren sind gegen die militärische Sonderoperation, sie wollen so schnell wie möglich Frieden. Aber etwa genauso viele ältere Menschen fordern den Sieg.“

In seiner Grundsatzrede zum GMF hatte er auf die gleiche wahrgenommene Kluft zwischen den Generationen hingewiesen und gesagt: „Diese Generation baut die Zukunft auf, während die Behörden in Russland versuchen, die Vergangenheit zu verbessern.“

Als persönliches soziologisches Experiment sagte er, er würde jede Woche die Online-Preise für Kleidung mit Pro-Kriegs- oder Pro-Militär-Symbolen wie V oder Z überprüfen. Laut Muratov „sind die Preise seit der Invasion um etwa 85 % gesunken“.

„Der Krieg verkauft sich nicht“, schloss er.

Andrey Gurkov und Juri Rescheto vom Russisch-Sprachdienst der DW haben zu diesem Bericht beigetragen.

Herausgegeben von Jenipher Camino Gonzalez