Die russische Gazprom sagte, sie habe LNG über einen arktischen Seeweg nach China geliefert, der zuvor wegen Eis nicht benutzbar war.

Die Route spart eine Woche Reise über den Suezkanal.

Russland hofft, dass die nun realisierbare Route es ihm ermöglichen wird, mehr Treibstoff nach Asien zu exportieren, um westliche Käufer zu ersetzen, die seine Produktion boykottieren.

Der russische Energieriese Gazprom gab am Freitag bekannt, dass er eine erste Lieferung von Flüssigerdgas nach China über die arktische Nordseeroute durchgeführt habe, da der Rückgang der Eisschichten die Route rentabler mache.

Die russischen Behörden hoffen, dass die Route dazu beitragen wird, die Öl- und Gaslieferungen nach Asien zu steigern, während die traditionellen europäischen Kunden Moskaus nach dem Konflikt in der Ukraine ihre Energieabhängigkeit von Russland verringern.

„Gazprom hat zum ersten Mal seine eigene LNG-Produktion entlang der Nordseeroute geliefert“, heißt es in einer Erklärung des Unternehmens.

Die arktische Route verkürzt die Transportdauer um mehr als eine Woche im Vergleich zur Nutzung des Suezkanals in Ägypten.

Gazprom teilte mit, dass der LNG-Carrier Velikiy Novgorod, der am 14. August das LNG-Terminal in Portovaya außerhalb der westlichen Stadt St. Petersburg verließ, am Freitag seine Ladung im nordostchinesischen Hafen Tangshan in der Provinz Hebei gelöscht habe.

Der private Konzern Novatek, hinter Gazprom der zweitgrößte Erdgasproduzent in Russland, nutzte 2018 denselben Weg für Lieferungen nach China.

Die Route „ermöglicht eine erhebliche Verkürzung der Zeit, die für LNG-Lieferungen in Länder im asiatisch-pazifischen Raum benötigt wird“, erklärte Gazprom.

Da Russland von den Sanktionen des Westens wegen der Ukraine betroffen ist, will Gazprom, eine Säule der Volkswirtschaft, das Volumen der LNG-Lieferungen nach einem Einbruch der europäischen Lieferungen aufrechterhalten.

Der Nettogewinn von Gazprom sank im ersten Halbjahr um das Achtfache auf 3 Milliarden US-Dollar.