Der russische Knockout-König steht vor dem Showdown in London — RT Sport News

Der ungeschlagene russische KO-Künstler Artur Beterbiev soll am 28. Januar in London gegen den WBO-Pflichtherausforderer Anthony Yarde antreten, so der Promoter des Briten, Frank Warren.

Im Gespräch mit iFL TV über Yardes nächste Schritte sagte Warren, der auch den Schwergewichts-Champion Tyson Fury fördert, dass sein Kämpfer im November zunächst einen Tuning-Kampf auf der gleichen Karte wie der aufstrebende WBO-Weltmeister im Super-Mittelgewicht, Zach Parker, bestreiten werde.

„Und dann wird er um die drei Titel kämpfen, und das wird am 28. Januar nächsten Jahres sein.“ Warren fügte hinzu.

Beterbiev sollte seine IBF-, WBC- und WBO-Titel im Halbschwergewicht am 29. Oktober in der O2 Arena in London gegen Yarde verteidigen.









Diese Pläne wurden jedoch verworfen, als sich Beterbiev eine leichte Verletzung im Zusammenhang mit einer Operation am rechten Knie zuzog, die er sich nach dem Sieg über Joe Smith Jr. im Hulu Theatre im Madison Square Garden im Juni unterzog.

„Es war nicht einmal eine arthroskopische Operation, es ging nur darum, das Innere (seines Knies) zu reinigen.“ Beterbievs Trainer Marc Ramsay erklärte Le Journal de Montreal im August in Beterbievs Wahlheimatstadt.

„Ein Teil des Gewebes hatte sich im Laufe der Zeit verschlechtert. Es war wirklich eine Kleinigkeit. Nach der Operation hat er zwei Wochen pausiert und ist bereits wieder ins Training zurückgekehrt.“

Ramsay enthüllte, dass der 37-jährige Beterbiev bereits ins Fitnessstudio zurückgekehrt war und auf die Bestätigung seines nächsten Kampfes von Promoter Top Rank wartete.

„Ich habe gesehen, was in den amerikanischen Medien geschrieben wurde. Sie schienen ein bisschen übertrieben zu haben … Er kann leicht im November oder Dezember kämpfen.“ fügte Ramsay hinzu.

Beterbiev scheint im Januar wieder aktiv zu werden, wenn Warrens Behauptungen zutreffen, und er sollte wenig Probleme haben, Yarde zu schlagen, während er versucht, seinen perfekten 100% -Rekord von 18 Knockouts in 18 Siegen zu verlängern.

Der 31-jährige Yarde bringt mit 21 seiner 22 Siege durch Ko-Siege ebenfalls Schlagkraft auf den Tisch, wurde jedoch zweimal geschlagen, darunter eine TKO-Niederlage gegen Beterbievs Landsmann Sergey Kovalev für den WBO-Titel im Jahr 2019, als er gestoppt wurde die 11. Runde.













Vorausgesetzt, WBA-Champion Dmitry Bivol schlägt Gilberto Ramirez am 5. November in Abu Dhabi und Beterbiev kommt an Yarde vorbei, sollten die Voraussetzungen für einen rein russischen Superkampf geschaffen sein, um später im Jahr 2023 einen unangefochtenen Champion mit 175 Pfund zu krönen.

Sowohl Beterbiev als auch Bivol haben Interesse bekundet, gegeneinander um alle vier Gürtel zu kämpfen.

Aber Top-Rank-Chef Bob Arum, dessen Promotion einen Sendevertrag mit ESPN in den USA hat, hat den Showdown im Juni mit kaltem Wasser übergossen.

Arum zögert, Geschäfte mit der Streaming-Plattform DAZN zu machen, wo Kämpfer wie Bivol in Eddie Hearns Matchroom-Stall ihre Kämpfe zeigen.

„Eine Sache mit Beterbiev ist, dass er jetzt in der Öffentlichkeit bekannt ist und so viele Leute ihn gesehen haben … wir werden keinen Kampf auf ‚Dead-Zone‘ (DAZN) führen, damit jeder ihn sehen kann.“ sagte Arum zu Boxing Scene.

Für Arum besteht die einzige Möglichkeit, dass der Kampf zustande kommt, darin, dass Hearn zustimmt, dass er von ESPN übertragen wird.