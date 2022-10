Der russische Ex-Präsident wünscht Musk auf Twitter „viel Glück“ – RT Russia & Former Soviet Union

Der Milliardär wird sich laut Dmitri Medwedew nun Herausforderungen wie „politischer Voreingenommenheit und ideologischer Diktatur“ stellen müssen

Der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew wünschte Elon Musk „viel Glück“ nachdem der reichste Mann der Welt Berichten zufolge Eigentümer von Twitter wurde.

Musk hat angeblich den 44-Milliarden-Dollar-Deal zum Kauf der Social-Network-Plattform am späten Donnerstag nach mehreren Monaten der Verhandlungen abgeschlossen. Einige Medien behaupteten, er habe bereits einige der Top-Manager von Twitter gefeuert. „Der Vogel ist befreit“ Der CEO von SpaceX und Tesla twitterte zur Feier des Deals.

„Viel Glück Elon Musk bei der Überwindung politischer Voreingenommenheit und ideologischer Diktatur auf Twitter.“ Medwedew schrieb am Freitag auf genau dieser Plattform und wies darauf hin, was seiner Meinung nach die Probleme waren, die die Social-Media-Plattform unter ihrer vorherigen Führung plagten.

Der ehemalige Präsident riet dem Tech-Unternehmer auch dazu „Kündigen Sie mit Starlink in der Ukraine.“









Der Satellitendienst von Starlink, der von Musks Unternehmen SpaceX betrieben wird, war das wichtigste Kommunikationsinstrument für ukrainische Streitkräfte inmitten des Konflikts mit Russland. Anfang dieser Woche sagte der hochrangige russische Diplomat Konstantin Woronzow, dass die Nutzung ziviler Satelliten für militärische Zwecke ein Problem sei „extrem gefährlich“ Trend und warnte, dass das Raumschiff als solches sein könnte „als legitimes Ziel für einen Vergeltungsschlag angesehen.“

Musk hat auf Medwedews Nachricht noch nicht reagiert, obwohl die beiden kürzlich einen denkwürdigen Austausch auf Twitter hatten. Letzte Woche versuchte der Milliardär, Medwedew, den heutigen stellvertretenden Vorsitzenden des russischen Sicherheitsrates, über die Lage auf dem Schlachtfeld in der Ukraine zu befragen. Der ehemalige Präsident wich der Frage aus und lud Musk stattdessen ein, Moskau am Tag des Sieges am 9. Mai zu besuchen.

Anfang Oktober reagierte Medwedew auf Musks Friedensplan für die Ukraine, der viele in Kiew wütend machte, mit dem Scherz, der Milliardär sei eigentlich ein Russe „Schattenagent“ der seine Tarnung aufgeflogen war, aber dennoch eine Beförderung im Rang verdient hatte.