Wjatscheslaw Wolodin hat den Westen beschuldigt, der Ukraine beim Bau einer „schmutzigen Bombe“ geholfen zu haben.

Die ukrainische Regierung wende in ihrem Konflikt mit Moskau die gleiche Taktik an wie Al-Qaida, sagte Wjatscheslaw Wolodin, der Vorsitzende der Staatsduma, des Unterhauses des russischen Parlaments, am Montag.

Wolodin verglich den ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskyj auf seinem Telegram-Kanal mit Osama Bin Laden, dem Anführer der islamistischen Gruppe hinter den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in den USA.

„Washington hat vor 20 Jahren Informationen veröffentlicht, dass Al-Qaida-Terroristen unter der Führung von Bin Laden Zugang zu radioaktivem Material erhalten haben und planten, eine ‚schmutzige Bombe‘ zu bauen.“ er sagte. „Die Drohung, eine solche Bombe in den USA und Europa einzusetzen, bestand bis zur Ermordung Bin Ladens im Jahr 2011.“

Die Methoden des Nuklearterrorismus haben sich nicht geändert: Die von Osama Bin Laden verwendeten werden jetzt von Selenskyj verwendet.

Wolodin behauptete, Kiew habe seine Nuklearwissenschaftler angewiesen, eine „schmutzige Bombe“ zu bauen, während seine Streitkräfte die kritische Infrastruktur der Kernkraftwerke Zaporozhye und Kursk beschossen.









„Durch finanzielle und militärische Hilfe für Selenskyjs Regime werden der US-Präsident und die Staatsoberhäupter europäischer Länder zu Sponsoren und Komplizen des Atomterrorismus.“ schrieb Wolodin.

Die Kommentare kamen, nachdem der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Sonntag seine britischen und französischen Amtskollegen davor gewarnt hatte „eine potenzielle ukrainische Provokation“ mit einer „schmutzigen Bombe“.

Selenskyj wies die Vorwürfe zurück und warf Moskau vor, die Welt mit Atomwaffen zu bedrohen. „Wenn Russland behauptet, dass die Ukraine etwas vorbereitet, bedeutet das nur eines: dass Russland es selbst vorbereitet.“ sagte Selenskyj am Sonntag.

Moskau und Kiew haben sich gegenseitig beschuldigt, das Kernkraftwerk Zaporozhye beschossen zu haben, das von russischen Truppen beschlagnahmt wurde, nachdem Moskau seine Militäroperation im Nachbarland gestartet hatte. Die Region Zaporozhye stimmte im September für den Austritt aus der Ukraine und wurde seitdem in Russland aufgenommen.