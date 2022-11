Der russische Dissident Alexey Nawalny sagt, er sei in eine Einzelzelle gebracht worden, um „mich zum Schweigen zu bringen“.

CNN

Der inhaftierte russische Dissident Alexey Navalny wurde laut Tweets von ihm und seinen Mitarbeitern in eine Einzelhaftzelle verlegt, was er als einen Schritt bezeichnete, der darauf abzielte, „mich zum Schweigen zu bringen“.

Nawalny, ein prominenter Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin, erklärte in einem Twitter-Thread am Donnerstag, was passiert ist: „Herzlichen Glückwunsch, ich bin in der Hierarchie der Gefängnisstraftäter eine weitere Ebene aufgestiegen“, schrieb Nawalny ironisch und fügte hinzu, dass die Gefängnisbeamten ihn verschoben hätten in einen beengten „zellenartigen Raum“.

Zellenartige Räume werden zur Bestrafung oder zur Trennung der gefährlichsten Straftäter im russischen Strafvollzugssystem verwendet. Laut einem Bericht der in Polen ansässigen Denkfabrik Center for Eastern Studies (OSW) werden Insassen in russischen Strafkolonien eher in Kasernen als in Zellen untergebracht.

In seiner Isolation sagte Nawalny, dass ihm nur zwei Bücher erlaubt seien und er die Gefängniskommissarin nutzen könne, „wenn auch mit einem sehr begrenzten Budget“.

Aber die „wirkliche unbeschreibliche Bestialität, sehr charakteristisch für den Kreml, der meine gesamte Inhaftierung manuell kontrolliert“, sei die Sperrung von Besuchen, sagte er. Seine Eltern, Kinder und Frau sollten ihn besuchen, aber er werde sie nicht mehr sehen, schrieb Nawalny.

„Alexey Nawalny wurde in einen zellenartigen Raum verlegt. Es ist wie eine Strafzelle, nur nicht für 15 Tage, sondern für immer“, schrieb seine Sprecherin Kira Yarmysh auf Twitter.

Nach dem russischen Strafgesetzbuch darf die Haft in einem zellenartigen Raum sechs Monate nicht überschreiten. CNN hat die russischen Strafvollzugsbehörden um einen Kommentar gebeten.

Nawalny wurde 2020 mit einem Nervengas vergiftet, ein Angriff, den mehrere westliche Beamte und Nawalny selbst offen dem Kreml zuschrieben. Russland hat jede Beteiligung bestritten.

Nach einem fünfmonatigen Aufenthalt in Deutschland, um sich von der Novichok-Vergiftung zu erholen, kehrte Nawalny letztes Jahr nach Moskau zurück, wo er sofort wegen Verstoßes gegen die in einem Fall von 2014 verhängten Bewährungsfristen festgenommen wurde.

Anfang dieses Jahres wurde Nawalny wegen Betrugsvorwürfen, die seiner Meinung nach politisch motiviert waren, zu neun Jahren Gefängnis verurteilt.

Während Richterin Margarita Kotova die Anschuldigungen gegen ihn vorlas, zeigten Aufnahmen Nawalny als eine hagere Gestalt, die neben seinen Anwälten in einem Raum voller Sicherheitsbeamter stand. Er schien von dem Verfahren unbeeindruckt zu sein und sah sich einige Gerichtsdokumente auf einem Tisch vor ihm an.

Nawalny wurde dann im Juni aus einer Strafkolonie, in der er seine Strafe verbüßte, in eine Hochsicherheitsgefängniseinrichtung in Melekhovo in der Region Wladimir verlegt.

„Sie tun es, um mich zum Schweigen zu bringen“, sagte Nawalny am Donnerstag im Twitter-Thread über seine neuen Haftbedingungen. „Also, was ist meine erste Pflicht? Das ist richtig, keine Angst zu haben und nicht die Klappe zu halten“, schreibt er und fordert andere auf, dasselbe zu tun.

„Bei jeder Gelegenheit Kampagne gegen den Krieg, Putin und Einiges Russland. Umarmungen an euch alle.“