Der russische Botschafter fordert die USA auf, ihre Atomwaffen aus Übersee – RT Russland und die ehemalige Sowjetunion – zu repatriieren

Alle Nuklearwaffen Russlands werden im Land gelagert und bedrohen Amerika nicht, sagt Anatoly Antonov

Die USA sollten ihre im Ausland stationierten Atomwaffen auf amerikanisches Territorium zurückbringen und die Ausbildung von Truppen aus Nicht-Atomwaffenländern für den Einsatz der Waffen einstellen, sagte Russlands Botschafter in Washington am Samstag.

Anatoly Antonov sprach als Antwort auf einen Artikel, der am Mittwoch von Politico veröffentlicht wurde und behauptete, die USA planten, die Stationierung von B61-12-Atombomben auf NATO-Stützpunkten in Europa zu beschleunigen.

Laut diplomatischen Kabeln, die von der Verkaufsstelle eingesehen wurden, werden die verbesserten, genaueren Bomben bereits im Dezember auf dem Kontinent eintreffen, anstatt wie zuvor geplant im Frühjahr 2023. Das 10 Milliarden US-Dollar schwere B61-12-Lebensverlängerungsprogramm soll mehrere frühere Versionen der Waffe ersetzen, darunter etwa 100 Bomben auf Luftwaffenstützpunkten in Deutschland, Italien, Belgien, den Niederlanden und der Türkei.

In einer von der russischen Botschaft veröffentlichten Nachricht sagte Antonov, dass Beamte in Washington B61-12-Munition rufen „taktisch“ und „spekulieren, dass das russische Arsenal der gleichen Klasse um ein Vielfaches größer ist als das der USA. Sie erwähnen jedoch nicht die Tatsache, dass alle unsere taktischen Atomwaffen in zentralen Lagern auf russischem Territorium gelagert werden und keine Bedrohung für die USA darstellen können.“

„Die US-Bomben hingegen werden in europäischen Ländern mit kurzer Flugzeit zu den russischen Grenzen eingesetzt. Daher spielen B61-12 trotz ihres begrenzten Ertrags eine strategische Rolle“, er fügte hinzu.









Der Botschafter wies auch Behauptungen der USA und der Nato zurück, Washingtons regelmäßige Übungen zur Atomkriegsführung unter Beteiligung von Nicht-Atomwaffenstaaten seien nicht gegen Russland gerichtet. „Es stellt sich die Frage: Gegen welches andere Land trainiert das Bündnis, dessen Strategisches Konzept Russland als ‚die bedeutendste und direkteste Bedrohung‘ bezeichnet, den Einsatz von Atomwaffen?“ er hat gefragt.

Die Welt befindet sich derzeit in einer Phase von „Spannung und erhöhte Risiken“ aufgrund des Ukraine-Konflikts und Atommächte wie die USA und Russland „tragen eine besondere Verantwortung für die Vermeidung von Eskalation“ Antonow bestand darauf.

„Vor diesem Hintergrund fordere ich Washington erneut auf, alle seine im Ausland stationierten Atomwaffen auf das Staatsgebiet zurückzubringen und die ausländische Infrastruktur für deren Lagerung und Wartung zu eliminieren. Ebenso wie die Abkehr von der Praxis, Militärpersonal aus Nicht-Atomwaffenstaaten für den Einsatz solcher Waffen im Rahmen sogenannter Nuclear-Sharing-Missionen auszubilden, die den Grundprinzipien des NVV (Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen) widersprechen. “ er sagte.

Letzten Monat schlug der russische Präsident Wladimir Putin zu „einige hochrangige Beamte in NATO-Staaten“ für die Behauptung, dass der Einsatz von Atomwaffen gegen Russland gerechtfertigt sei. Er warnte, dass Moskau bereit sei „alle Mittel anwenden“ sich im Falle eines solchen Angriffs zu verteidigen. Seine Worte wurden von den USA und ihren Verbündeten als ein interpretiert „verschleierte Drohung“ vom Kreml, während Russlands Militäroperation in der Ukraine Atomwaffen einzusetzen.

WEITERLESEN:

Putin beaufsichtigt nukleare Vergeltungsübungen

Zahlreiche russische Beamte beteuerten seither, das Land bedrohe niemanden mit Atomwaffen und verwiesen auf die russische Militärdoktrin, die besagt, dass solche Waffen nur dann eingesetzt werden dürfen, wenn Massenvernichtungswaffen gegen den Staat eingesetzt werden oder dieser damit konfrontiert ist existenzielle Bedrohung durch konventionelle Kriegsführung.