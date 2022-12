Der Russe wird durch eine Niederlage an den Rand eines UFC-Titels getrieben – RT Sport News

Am Samstagabend wird Magomed Ankalaev an der Spitze eines neu gemischten UFC 282-Decks versuchen, Russlands neuester Mixed-Martial-Arts-Weltmeister zu werden – vorausgesetzt natürlich, er findet eine Antwort auf die „legendäre polnische Kraft“ des ehemaligen Meisters Jan Blachowicz.

Beiden Männern wurde die Gelegenheit geboten, vom Unglück eines anderen ehemaligen Champions, Jiri Prochazka, zu profitieren, der sich aus dem Schlagzeilenkampf dieses Wochenendes zurückzog, nachdem er erlitten hatte, was Dana White als „die schlimmste Schulterverletzung in der UFC-Geschichte.”

Während sich der Tscheche erholt und auf weitere Herausforderungen wartet, werden sich Ankalaev und Blachowicz in der T-Mobile Arena in Las Vegas duellieren, um den neuesten Tempomacher der 205-Pfund-Division zu ermitteln.

Und täuschen Sie sich nicht, Ankalaevs Hauptrolle wurde ihm eher verdient als zugesprochen.









Der in Dagestan geborene Kämpfer war bis zu diesem Zeitpunkt in seiner Karriere nahezu fehlerfrei, und vielleicht im Gegensatz zu einigen anderen bekannten Kämpfern aus derselben Region basiert Ankalaevs Erfolg eher auf einer Grundlage des Schlagens als auf dem unterdrückenden Ringkampfstil, der solche vorantreibt von Khabib Nurmagomedov und Islam Makhachev zum Gipfel des Sports.

Seine 18 Karrieresiege haben beeindruckende 10 Knockouts (und keine einzige Einreichung) sowie neun UFC-Siege in Folge geliefert. Aber trotz seiner drei jüngsten Siege gegen Kämpfer, die zuvor um den UFC-Titel gekämpft haben, war es Ankalaevs Debüt in der Organisation im März 2018, das ihn seiner Meinung nach auf den Weg zu einem Weltmeistertitel brachte.

An jenem Abend im März 2018 klopfte Ankalaev in der letzten Sekunde eines Drei-Runden-Kampfes, den er bis zu diesem Zeitpunkt dominierte, gegen den schottischen Submission-Künstler Paul Craig – und nachdem er die anfängliche Enttäuschung überwunden hatte, würde er es später als eine wichtige Lernerfahrung bezeichnen.

„Früher machte ich mir Sorgen, zu verlieren und was die Leute über mich sagen würden“, sagte Ankalaev, 30, kürzlich.

„Das passiert nicht mehr. Man kann sagen, dass ich in der UFC den schlimmsten Verlust hatte. Ich habe buchstäblich in den letzten Augenblicken eines Kampfes aufgegeben. Die Leute sagten gute und schlechte Dinge.

„Dieser Verlust hat mein Leben verändert. Am Anfang war es hart für mich, ich habe mich einen Monat lang nicht in der Öffentlichkeit geoutet. Meine Mutter lebt in Khasavyurt [in Dagestan] mit meinem Bruder – ich habe dort einen Monat verbracht.

„Ich dachte, ich würde nicht mehr kämpfen. Dann innerhalb dieses Monats wurde mir klar, dass es nicht an mir lag. Ich tat alles, was ich konnte, es war der Wille des Allmächtigen.

„Es war eine Erleichterung, ich begann die Situation zu verstehen. Dann bin ich wieder ins Training gegangen. Ich kam ins Fitnessstudio und arbeitete. Ich ließ alles im Fitnessstudio und bekam meine Ergebnisse.“

Aus der Asche dieser ersten Niederlage baute Ankalaev den Grundstein für seine spätere Titelherausforderung, eine Gelegenheit, die sich ihm an diesem Wochenende früher als erwartet bot.

Es sind jedoch seine letzten neun Siege, die ihm dieses Recht eingebracht haben, und man fragt sich, ob er diese Siegesserie hätte erreichen können, ohne dass das Echo seiner ersten Niederlage in seiner Karriere in seinen Ohren klingelte – und solange er seinen Schwung mit sich trägt Käfig in Las Vegas am Samstagabend wieder, kann er ihn als Plattform nutzen, um seinen größten Erfolg zu erzielen.

Blachowicz ist ein ungefähr so ​​mächtiger Gegner wie im Halbschwergewicht der UFC, aber die neun Niederlagen in seiner Bilanz zeigen, dass Ankalaev einen klaren Weg zum Sieg hat. Der Pole ist weniger ein Elite-Stürmer, sondern ein effektiver – und er ist mehr als in der Lage, jede Gelegenheit, die ihm der Russe bietet, zu nutzen.

Aber seine jüngste Form und die Laune des Schicksals, die ihm die Hauptrolle in der letzten Pay-per-View-Karte der UFC des Jahres einbrachte, deuten darauf hin, dass dies in Ankalaevs Kampf ums Verlieren ist.

Und wäre er überhaupt in dieser Position, wenn nicht vor all den Jahren diese atemberaubende Niederlage in letzter Sekunde gegen Craig gewesen wäre?

„Wenn du ungeschlagen bist, machst du dir immer Sorgen um diese Null“, erklärte Ankalaev.

„Ich bin jetzt darüber hinweg. Ich weiß, wie es ist, zu verlieren, wie es ist, zu gewinnen. Ich weiß, wie bitter es ist, zu verlieren. Mit diesem Wissen gebe ich im Fitnessstudio alles.“