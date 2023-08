Düsseldorf Der Brauereiriese Heineken hat sein Russlandgeschäft endlich verkauft. Der niederländische Konzern verkauft seine sieben Standorte zum symbolischen Preis von einem Euro, gab das Unternehmen am Freitag bekannt. Unterm Strich bedeutet der Rückzug einen Verlust von 300 Millionen Euro.

Heineken war der drittgrößte Brauereikonzern Russlands und erzielte dort zwei Prozent seines Umsatzes. Das Unternehmen ist einer der wenigen internationalen Konsumgüterkonzerne, die nach dem russischen Angriff auf die Ukraine den Rückzug aus dem Land erzwungen und umgesetzt haben.

Nur wenige bekannte Namen der Branche wie Coca-Cola und der Persil-Hersteller Henkel haben das Land vollständig verlassen. Insgesamt waren es nach Angaben der Kyiv School of Economics nur 22 Prozent der westlichen Unternehmen.

Trotz des Angriffskrieges in der Ukraine halten die meisten Hersteller von Alltags- und Luxusgütern an ihrem Russlandgeschäft fest – etwa der Süßwarenhersteller Mars, Mondelez (Milka, Philadelphia), der Softdrink-Hersteller Pepsi, der Tiefkühlgemüsehersteller Bonduelle, Nestlé (Kitkat, Nespresso), Unilever (Dove, Knorr), Beiersdorf (Nivea) oder Procter & Gamble (Ariel, Pampers). Viele haben jedoch ihre Aktivitäten reduziert oder neue Investitionen gestoppt.

Im Gegensatz zu anderen Branchen sind Konsumgüterhersteller kaum von internationalen Sanktionen betroffen. Allerdings geraten Konzerne, die weiterhin in Russland Geschäfte machen, zunehmend unter Druck von Aktivisten und Verbrauchern in ihren Heimatmärkten.

Der Abzug aus Russland wird immer schwieriger

Doch wer sich komplett zurückziehen will, läuft Gefahr, sein Geschäft an den russischen Staat zu verlieren. Erst im Juli hatte Moskau den Heineken-Konkurrenten Carlsberg und den Molkereikonzern Danone enteignet. Beide Unternehmen standen kurz davor, ihre Werke zu verkaufen – bis Russland die Kontrolle über die Fabriken übernahm. Welche Unternehmen betroffen sind, unterliegt der russischen Willkür.

Diese Gefahr bestehe auch für Heineken, gab Heineken-Chef Dolf van den Brink am Freitag zu. „Der Rückzug aus Russland war unglaublich komplex.“ Auch den 1.800 Mitarbeitern vor Ort drohte eine strafrechtliche Verfolgung. Kurz nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022 kündigte Heineken an, das Land verlassen zu wollen.

Nach Berechnungen der Kyiv School of Economics erzielte Heineken im vergangenen Jahr in Russland einen Umsatz von 613 Millionen Dollar – fast 20 Prozent mehr als im Jahr 2021. Alkohol- und Tabakhersteller aus dem Ausland steigerten ihren Gesamtgewinn in Russland im Jahr 2022 von 1,4 auf 2,4 Milliarde Dollar.

Laut van den Brink gab es Druck seitens der Verbraucher, sich aus Russland zurückzuziehen. Die Brauerei hatte die Produktion, den Verkauf und die Werbung für die Biermarke Heineken 2022 eingestellt. Allerdings geriet das Unternehmen in die Kritik, da andere Aktivitäten fortgeführt wurden und neue Biermarken auf den Markt kamen. Die Produktion der Marke Amstel soll erst in den nächsten sechs Monaten eingestellt werden.

„Wenn Unternehmen in Russland Geschäfte machen, ist das ein gefährlicher Weg für ihre Reputation“, sagt Markenexperte Stephan Grünewald, Mitbegründer des Rheingold-Instituts. „Die Begeisterung der Kunden ist oft größer als die tatsächliche Verhaltensänderung, dennoch drohen den Unternehmen schleichende Imageschäden.“

Der Rückzug aus Russland wird zum Scheitern

Dies ist wohl einer der Gründe, warum Heineken den Verlust von 300 Millionen Euro in Kauf nahm. Die meisten Verluste wurden bereits abgeschrieben. Auch für andere Unternehmen wurde der Rückzug zum Subventionsgeschäft. Henkel beispielsweise erzielte im Frühjahr bei einem Umsatz von über 1 Milliarde Euro für seine russische Tochter nur einen Umsatz von 600 Millionen Euro, musste aber ein Minus von 214 Millionen Euro verkraften.

Laut einem Erlass von Präsident Wladimir Putin müssen Unternehmen aus „feindlichen Ländern“, darunter Deutschland und die Niederlande, ihre Verkäufe von den Behörden genehmigen lassen. Darauf wartet Heineken seit April. Ein russischer Gutachter bewertet den Geschäftswert, von dem mindestens 50 Prozent für den Kaufpreis abgezogen werden.

Auch für den Persil-Hersteller wurde der Rückzug aus Russland zu einem Verlustgeschäft. (Foto: IMAGO/SNA)

Henkel-Standort in der Nähe von Moskau

Es besteht die Gefahr, dass es in Zukunft noch höhere Rabatte geben wird. Einige Unternehmen müssen eine zusätzliche Steuer an den Staat zahlen. Die „Exit Tax“ beträgt mindestens fünf Prozent des Marktwertes.

Unternehmen, denen der Ausstieg im Frühjahr gelungen war, hatten sich häufig Rückkaufklauseln zusichern lassen, um langfristig die Möglichkeit eines Wiedereinstiegs zu haben. Auch das hat der Kreml seit Juli erschwert: Solche Optionen können nun nur noch für die Dauer von zwei Jahren vereinbart werden. In der Praxis bedeutet dies einen endgültigen Abschied, eine so schnelle Rückkehr ist derzeit unrealistisch.

Auch Heineken hat sich keine Rückkaufoption gesichert. Arnest ist der Käufer der russischen Aktivitäten. Der Hersteller von Verpackungsmaterial, Kosmetika und Haushaltswaren hatte bereits im September 2022 das Russlandgeschäft des US-amerikanischen Aluminiumdosenherstellers Ball für 530 Millionen Dollar übernommen. Die 1.800 Heineken-Mitarbeiter vor Ort sollen von Arnest eine dreijährige Beschäftigungsgarantie erhalten.

