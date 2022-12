Der Rückschlag von Trump könnte für einige in der GOP im Jahr 2024 weniger Biss haben

HARRISBURG, Pa. (AP) – Donald Trumps Angriffe auf den Republikaner David McCormick trugen zum Verlust des ehemaligen Hedgefonds-Managers in der Vorwahl des Senats von Pennsylvania bei. Jetzt, da McCormick erwägt, erneut für den Senat zu kandidieren, ist Trumps Spott möglicherweise keine solche Belastung.

Während der 57-jährige McCormick nicht gesagt hat, ob er den dreijährigen demokratischen Senator Bob Casey im Jahr 2024 herausfordern wird, unternimmt er Schritte, die signalisieren, dass eine Kampagne in Arbeit sein könnte, einschließlich der Teilnahme an jüngsten Empfängen mit einflussreichen GOP-Strategen und Spendern. McCormick plant außerdem, im März ein Buch zu veröffentlichen – „Superpower in Peril: A Battle Plan to Renew America“ –, das sein Profil schärfen könnte.

Er würde in einem möglicherweise ganz anderen politischen Umfeld kandidieren.

Trump dominierte in diesem Jahr die GOP-Vorwahlen und nutzte die Macht seiner Unterstützung, um seine bevorzugten Kandidaten für die Nominierung der Partei zu gewinnen. Aber viele dieser Anwärter, einschließlich Mehmet Oz in Pennsylvania, verloren bei den Parlamentswahlen. Der letzte war Herschel Walker, dessen Niederlage am Dienstag in Georgia den Demokraten 51 der 100 Sitze im Senat einbrachte.

Trump wird nun von einigen Republikanern beschuldigt, zu den mittelfristigen Mängeln der Partei beigetragen zu haben, und das könnte Raum für McCormick und andere eröffnen, ohne sich Gedanken über einen Rückschlag des ehemaligen Präsidenten machen zu müssen.

McCormick „ist zu keinem endgültigen Ergebnis gekommen, obwohl wir versucht haben, ihn zur Kandidatur zu ermutigen“, sagte Christine Toretti, die nationale Ausschussfrau der GOP aus Pennsylvania. “Ich denke, er ist ein fabelhafter Kandidat und ich würde ihn gerne laufen sehen.”

Auf eine Interviewanfrage reagierte McCormick nicht.

Es wird nicht einfach sein, einen Senatssitz in einem der wettbewerbsfähigsten Staaten umzudrehen.

Casey, 62, hat nicht gesagt, ob er eine Wiederwahl anstrebt. Er hat noch nie ein Rennen um den Senat mit weniger als 9 Prozentpunkten gewonnen und ist als Sohn eines ehemaligen Gouverneurs, der zwei Amtszeiten hatte, und jemand, der sieben Mal für den ganzen Bundesstaat kandidiert hat, eine Institution in der Politik von Pennsylvania.

Das Rennen 2024 in dem hart umkämpften Bundesstaat könnte auch von der Wahl der Präsidentschaftskandidaten durch die Parteien in diesem Jahr beeinflusst werden.

Einige Republikaner erwarten, dass das Senatsfeld eingefroren wird, bis McCormick sich entschieden hat. Er war der Favorit des Establishments bei der Sieben-Wege-Vorwahl der Partei im Mai, die er mit weniger als 1.000 Stimmen an Oz verlor.

McCormick ist ein Absolvent von West Point, der für seinen Dienst im Golfkrieg mit einem Bronze Star ausgezeichnet wurde, an der Princeton University promovierte, ein Technologieunternehmer wurde und auf den höchsten Ebenen der Regierung von Präsident George W. Bush tätig war, bevor er den weltgrößten Hedgefonds leitete .

Und er ist neunstellig wert.

„Mit seinen Ressourcen wäre die Partei dumm, aktiv jemanden zu rekrutieren, der gegen ihn vorgeht“, sagte Vince Galko, ein republikanischer Wahlkampfstratege aus dem Nordosten von Pennsylvania. „Er kreuzt die meisten Kästchen an, die den Republikanern wichtig sind.“

Über das Wochenende war McCormick scheinbar überall in der Pennsylvania Society, einer jährlichen Ansammlung von Abendessen, Empfängen, Spendenaktionen und Zusammenkünften für die soziale und politische Elite von Pennsylvania in New York City. McCormick nahm an einem von Toretti veranstalteten Empfang und mehreren Veranstaltungen prominenter Spender und Organisationen teil.

Ein weiterer Name, der in republikanischen Kreisen als potenzieller Senatskandidat auftaucht, ist die gewählte Schatzmeisterin des Staates, Stacy Garrity, die sich 2022 hart für andere Republikaner auf dem Ticket eingesetzt hat. Garrity antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Vielleicht ein ebenso großes Problem wie Casey für McCormick – oder jeden anderen republikanischen Kandidaten – ist die peinliche Leistung der GOP bei diesen vergangenen Wahlen.

Fingerzeig folgt GOP-Niederlagen in den Rennen um Senator, Gouverneur und drei Toss-up-Kongressbezirke und dem Verlust der Mehrheit im Repräsentantenhaus. Oz verlor 5 Prozentpunkte gegen den Demokraten John Fetterman, während der Gouverneurskandidat der Partei, Doug Mastriano, 15 Punkte gegen den Demokraten Josh Shapiro verlor.

Die Parteiführer warnen jetzt, dass die GOP eine Abneigung ihrer Wähler gegen Briefwahl beenden muss, die durch Trumps unbegründete Behauptungen angeheizt wird, dass solche Abstimmungen voller Betrug sind.

Sie sagen auch, dass die Partei entschlossen sein muss, Vorwahlen zu unterstützen, um schwache Kandidaten für allgemeine Wahlen auszusondern und blaue Flecken bei Vorwahlen zu vermeiden – eine Aussicht, die McCormick sicherlich zugute kommen wird.

Und nachdem die GOP-Kandidaten erneut große Teile der dicht besiedelten Vororte von Pennsylvania verloren haben, wird erneut darüber gesprochen, dass die Partei die Ideen der Demokraten besser bekämpfen und ihre eigenen gemäßigten Wählern vermitteln muss.

Das muss vor 2024 behoben werden, wenn ein GOP-Kandidat erfolgreich sein soll, sagte Sam DeMarco, ein McCormick-Anhänger und GOP-Vorsitzender im dicht besiedelten Allegheny County.

Dennoch ist es nicht klar, dass McCormick die primäre Wählerschaft der GOP erobern kann.

In der diesjährigen Vorwahlkampagne nutzte McCormick tiefe Verbindungen in der Welt der Finanzen, Politik und Regierung, um Unterstützung für seine Kampagne zu erhalten, und war die Wahl vieler im Establishment. Er war wohlhabend genug, um seine eigenen Fernsehwerbungen zu bezahlen, gab 14 Millionen Dollar seines eigenen Geldes aus und wurde von einem superpolitischen Aktionskomitee unterstützt, das weitere Millionen ausgab.

Um zu versuchen, sich bei den Primärwählern der Arbeiterklasse beliebt zu machen, schaltete seine Kampagne Anzeigen von McCormick, die Waffen schießen, Motorrad fahren und in einer Bar in Erinnerungen schwelgen, wie er als Highschool-Athlet Touchdowns erzielt hat.

Aber McCormick wurde von Hauptkonkurrenten angegriffen, dass er ein politischer Opportunist war, der versuchte, den Sitz zu kaufen, nachdem er die letzten 12 Jahre in Connecticut gelebt hatte. Er wurde auch dafür kritisiert, gegenüber China schwach zu sein, nachdem er einen Hedgefonds geführt hatte, der für sein beträchtliches Portfolio bekannt war, das chinesische Investoren bediente, die in China investierten.

Letztendlich war McCormick nicht die Wahl vieler der rechtsextremsten Wähler der Partei.

Und er war nicht die Wahl von Trump, der Oz unterstützte und McCormick als „Kandidat der Sonderinteressen und Globalisten und des Washingtoner Establishments“ angriff.

Wenn Trump 2024 zur Wahl steht, muss McCormick den Wahlkampf mit einem anderen Republikaner teilen, der versucht hat, ihn zu besiegen, und der weiterhin unbegründete Behauptungen darüber verbreitet, wie ihm die Wahlen von 2020 gestohlen wurden – Behauptungen, die Parteiführer aufstellen wollen Hinter ihnen.

Für eine Partei, die gerade ein schwieriges Wahljahr in Pennsylvania hinter sich hat, ist es sicherlich nicht zu früh, über 2024 zu sprechen, sagte Keith Rothfus, ein ehemaliger Kongressabgeordneter, der kürzlich mit McCormick sprach. Er sagte, dass Kandidaten, selbst so wohlhabende wie McCormick, jetzt anfangen sollten, mit Spendern zu sprechen und ein Netzwerk von Menschen aufzubauen, die für ihre Kampagne spenden und sie unterstützen.

Es ist auch wichtig, dass die Republikaner in Pennsylvania früh anfangen, wo die Demokraten die meisten landesweiten Rennen gewonnen haben und einen leichten Vorteil bei der Wählerregistrierung haben.

„Pennsylvania ist kein lila-roter Staat, es ist bestenfalls lila für Republikaner“, sagte Rothfus. „Ein Republikaner kann gewinnen, aber man muss so ziemlich eine fehlerfreie Kampagne führen und so ziemlich alles richtig machen.“

___

Folgen Sie Marc Levy auf Twitter: http://twitter.com/timelywriter

Marc Levy, The Associated Press