Anthony Joshua und Dillian Whyte werden am 12. August in der O2 Arena in London erneut gegeneinander antreten.

Nach seinen Niederlagen gegen Oleksandr Usyk befindet sich AJ auf dem Weg des Comebacks und hat Whyte nun als seinen nächsten Gegner ausgewählt.

3 Whyte gewann den Amateurkampf 2009, aber Joshua schlug ihn im Profikampf 2015 KO Bildnachweis: Getty Images – Getty

Der 33-Jährige kehrte im April mit einem einstimmigen Entscheidungssieg gegen Jermaine Franklin zurück, den Whyte selbst im November übertrumpfte.

Es ist bereits bekannt, dass Joshua plant, im Dezember/Januar nach Saudi-Arabien zu reisen, um dort gegen Deontay Wilder gegen Deontay Wilder anzutreten.

Dieser Kampf ist bereits in fortgeschrittenen Gesprächen, wobei der Promoter Eddie Hearn am Wochenende sagte, dass ein Deal im Prinzip „praktisch vereinbart“ sei.

In der Zwischenzeit möchte AJ jedoch einen zweiten Kampf unter der Leitung des neuen Trainers Derrick James austragen.

„Mir war klar, dass es mein Plan ist, dieses Jahr aktiv zu sein“, sagte Joshua. „Der 12. August ist der Tag, an dem ich bereit sein werde zu kämpfen.“ Ich freue mich auf die Geschäftsabwicklung.“

Whyte hat diese Gelegenheit genutzt und die erbitterten britischen Schwergewichtsrivalen werden eine Fehde beenden, die 2009 begann.

„Ich freue mich darauf, am 12. August in die O2 in London zurückzukehren und in den Krieg zu ziehen“, sagte Whyte. „Es steht 1:1, das ist also die Entscheidung!“

Ihr erstes Treffen fand in einem berühmten Amateurkampf vor 14 Jahren statt, der Joshuas dritter Wettkampf und Whytes Debüt war (obwohl er bereits Erfahrung im Kickboxen hatte).

3 Joshua besiegte Franklin in seinem letzten Kampf und wird nach Whyte auf einen größeren Gewinn hoffen Bildnachweis: Mark Robinson/Matchroom

Der 20-jährige Whyte schlug den 19-jährigen Joshua nieder und schlug ihn nach drei Runden nach Punkten.

Es war jedoch AJs Amateurkarriere, die danach immer stärker wurde, als er in die britische Mannschaft aufstieg und in London 2012 olympisches Gold gewann.

Als sie 2015 erneut als Profis um den vakanten britischen Titel kämpften, war Joshua der klare Favorit, obwohl sie beide ungeschlagene junge Profis waren.

Diesmal griff der 26-jährige AJ den 27-jährigen Whyte von Anfang an an und verletzte ihn in der Eröffnungsrunde.

Joshua schlug sogar seinen Gegner nach der Glocke, was am Ende der ersten Runde zu einer Massenschlägerei führte.

Bemerkenswerterweise erholte sich Whyte und schüttelte AJ in Runde zwei mit einem gewaltigen linken Haken ab – das erste Mal, dass er sich in seiner Karriere verletzte.

3 Whytes letzter Kampf war ebenfalls gegen Franklin und wird durch die Aussicht auf einen möglichen Titelkampf beflügelt, wenn er AJ schlagen kann Bildnachweis: Mark Robinson/Matchroom

Am Ende schlug Joshua seinen Rivalen jedoch in Runde sieben mit einem brutalen rechten Aufwärtshaken KO.

Nun, weitere acht Jahre später, wird das Paar seine Rivalität am 12. August endgültig beenden.

„Ich kann nicht ganz glauben, dass dieser Kampf stattfindet und keiner der beiden Männer aufzuhalten war“, sagte Eddie Hearn, Vorsitzender von Matchroom Sport.

„Die Rivalität ist tief verwurzelt, und diese beiden haben etwas an sich, das sie niemals aufgeben wird. Manchmal sah es vielleicht wie ein Bluffspiel aus, aber jetzt sind wir bereit und bei allem, was auf dem Spiel steht, ist dies ein absolutes Muss.“ Sieg für beide. Machen Sie sich wie beim ersten Mal im O2 auf ein Feuerwerk am 12. August und einen riesigen Boxabend live auf DAZN gefasst.“