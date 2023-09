Conor Benn wird gegen Rodolfo Orozco zum ersten Mal seit fast anderthalb Jahren wieder in den Ring zurückkehren am Samstagabend in Orlando, Florida.

Der 26-jährige Weltergewichtler wurde letztes Jahr in zwei separaten VADA-Drogentests zweimal positiv auf das verbotene PED Clomifen getestet und hat seitdem nicht mehr geboxt.

1 Benn hat seit April 2022 nicht mehr gekämpft Bildnachweis: Matchroom

Jetzt wird Benn jedoch trotz der laufenden Berufung in seinem UKAD-Fall (UK Anti-Doping) wieder im Einsatz sein.

Durch eine Entscheidung des NADP (Nationales Anti-Doping-Gremium) wurde Benns Sperre im Juli aufgehoben, was ihm den Weg zum erneuten Boxen frei machte.

Es kam jedoch nie zu einer Erklärung der UKAD, die ihn von Fehlverhalten freigesprochen hätte, und sie bestanden darauf, dass sie immer noch Berufung gegen die NADP-Entscheidung einlegen könnten.

Es wurde weithin berichtet, dass sich die Entscheidung, Benns Suspendierung aufzuheben, „stark“ auf rechtliche Formalitäten konzentrierte – insbesondere auf die Unfähigkeit der UKAD, über VADA-Tests zu entscheiden – und keine wissenschaftliche Untersuchung beinhaltete, die erklärt, warum Clomifen in Benns System gefunden wurde

Infolgedessen haben UKAD und das BBBofC (British Boxing Board of Control) letzten Monat tatsächlich Berufung gegen das NADP-Urteil eingelegt – und diese Berufung läuft noch, ohne dass eine klare Lösung vorliegt.

Unabhängig davon kann Benn (21-0, 14 KOs) in der Zwischenzeit kämpfen und wird daher am Samstagabend zurückkehren, nachdem er in den USA eine Boxlizenz erhalten hat.

Er trifft auf den wenig bekannten mexikanischen Kämpfer Orozco (32-3, 24 KOs) in einem Kampf im Superweltergewicht in Orlando, Florida – im Rahmen einer Show, die von Promoter Eddie Hearn inszeniert wird und die von Richardson Hitchins gegen Jose Zepeda angeführt wird.