Der RSV-Anstieg kam nicht aus dem Nichts, aber Lücken in den Daten erschwerten die Vorhersage

Die Vereinigten Staaten haben es mit einer einzigartigen Saison der Übertragung von Atemwegsviren zu tun: Grippefälle nehmen früher als gewöhnlich zu, und RSV-Fallraten sind besonders hoch, selbst nach einem „beispiellosen“ frühen Anstieg in diesem Sommer. Und Covid-19 ist immer noch ein Notfall für die öffentliche Gesundheit.

Experten des öffentlichen Gesundheitswesens erwarteten inmitten einer Pandemie, die das „Normale“ auf so viele Arten gestört hat, eine Unterbrechung typischer saisonaler Trends. Einige Ergebnisse waren zwangsläufig unvorhersehbar.

Aber eine Sache, die den Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens helfen könnte, sich besser auf diese ungewöhnlichen Wellen vorzubereiten und darauf zu reagieren, ist eine vollständigere und Echtzeit-Krankheitsüberwachung, die Trends bei der Übertragung und andere wichtige Datenpunkte genauer verfolgt. Es ist jetzt besonders kritisch, da das Land mit einem voraussichtlich besonders harten Winter konfrontiert ist, wenn sich die Virustrends geändert haben.

„Das System hat die Änderungen angemessen erkannt, aber die Änderung selbst ist unerwarteter“, sagte Janet Hamilton, Exekutivdirektorin des Council of State and Territorial Epidemiologists.

Die Covid-19-Pandemie hat gezeigt, wie zersplittert und unterbewertet die Gesundheitsdateninfrastruktur der Vereinigten Staaten ist, und Datenverzögerungen erschwerten eine schnelle Reaktion auf das Coronavirus. Letztendlich hat die Häufigkeit der Covid-19-Berichte – tägliche, manchmal stündliche Aktualisierungen – zu einer Flut von Informationen geführt, die während des größten Teils der Pandemie geteilt wurden.

Aber das war einmalig.

Überwachungssysteme für Viren wie Influenza und RSV wurden lange vor Covid eingerichtet, um Trends zu verfolgen, mit Daten, die im Allgemeinen wöchentlich aktualisiert werden. Die nationalen Daten basieren auf freiwilligen Berichten von einigen Dutzend Labors, die etwa ein Zehntel der Bevölkerung ausmachen, die dann von den US Centers for Disease Control and Prevention geteilt werden.

In typischen Jahren erfasst dieses System, was es soll.

„In vielerlei Hinsicht funktioniert es sehr gut, weil man oft viel aus einer Probenahmestrategie bestimmen kann“, sagte Hamilton, insbesondere bei Krankheiten, die über die Jahre konstant waren.

„Bei Dingen wie Influenza und RSV muss man nicht unbedingt über jede Person Bescheid wissen. Aber es ist wichtig zu wissen, ob Sie anfangen, eine Zirkulation zu sehen, ob sie zunimmt, wie lange wir die Zirkulation sehen, ob sie ihren Höhepunkt erreicht und wann sie abfällt.

In atypischen Jahren wie diesem sind mehr Echtzeitinformationen von entscheidender Bedeutung – aber die frühesten Anzeichen größerer Ausbrüche wurden nicht durch Überwachungsdaten geteilt.

Kinderkrankenhäuser gehören zu den am stärksten von dieser ungewöhnlichen Virussaison betroffenen.

Etwa drei Viertel der Kinderkrankenhausbetten sind im ganzen Land belegt, weit über dem Durchschnitt der letzten Jahre. Laut Daten des US-Gesundheitsministeriums sind sie in Rhode Island, Minnesota, Maine und Texas sowie in Washington, DC zu mehr als 90 % belegt.

Krankenhäuser bewerten ständig den Kapazitätsbedarf und bereiten sich auf den Anstieg von Infektionskrankheiten vor, indem sie sicherstellen, dass genügend Betten und Vorräte zur Verfügung stehen, um den Bedürftigen zu helfen. Aber wenn es um die Vorausplanung geht, sagen Experten, dass es für Krankenhäuser nicht die wichtigste Notwendigkeit ist, mehr Labore für die Teilnahme am nationalen Überwachungssystem zu gewinnen.

„Für Krankenhäuser [using CDC data], es ist ein bisschen wie der Blick durch den Rückspiegel. Sie haben bereits begonnen, diesen Anstieg in den Fällen selbst zu erleben, bevor er sich in den Bundesdaten bemerkbar macht“, sagte Nancy Foster, Vizepräsidentin für Qualität und Patientensicherheit bei der American Hospital Association.

„Wir sprechen von Daten, die in Krankenhäusern gesammelt, über eine Datenspur an die Bundesregierung übermittelt, dort analysiert und dann an die Krankenhäuser zurückgesendet werden.“

Stattdessen verlassen sich Krankenhäuser auf informelle Netzwerke von Ärzten, Führungskräften des öffentlichen Gesundheitswesens und anderen, um unmittelbare Informationen über aktuelle Erfahrungen auszutauschen, um Planungsentscheidungen zu treffen.

Es seien Bemühungen im Gange, wichtige Lehren aus der Covid-19-Pandemie zu identifizieren und darauf aufzubauen, um dazu beizutragen, Schlüsseldaten schneller verfügbar zu machen und Reaktionszeiten effizienter zu gestalten, sagte Foster.

„In diesen Gesprächen gab es Diskussionen darüber, wie man einige dieser Gespräche von Kliniker zu Kliniker nutzen kann und was Sie in den sozialen Medien sehen, um potenzielle Überspannungen oder andere damit zusammenhängende Probleme wie Lieferengpässe in realeren Situationen zu identifizieren. Zeit, damit sie schneller angegangen werden können“, sagte sie.

Eine Möglichkeit, traditionelle Überwachungsmethoden zu ergänzen, wurde während der Pandemie immer beliebter: die Verfolgung der Virusausscheidung in lokalen Abwassersystemen.

Wochen bevor der Anstieg der RSV-Infektionen in den Vereinigten Staaten begann, stellten Forscher von WastewaterSCAN, einer nationalen Abwasserüberwachungsinitiative mit Sitz an der Stanford University, einen deutlichen Anstieg der Virusnachweise im Abwasser im ganzen Land fest.

„Wir haben gesehen, wie der Beginn von RSV Mitte August dieses Jahres begann“, sagte Marlene Wolfe, Assistenzprofessorin für Umweltgesundheit an der Emory University und Co-Hauptforscherin für WastewaterSCAN. „Wenn wir es im Abwasser sehen, sind die Infektionen da. Wir hatten gerade Daten, bevor klinische Positivitätsdaten gemeldet wurden.“

Die Abwasserüberwachung kann Krankenhäusern bei der Kapazitätsplanung helfen, da sie kommunale Abwasserdaten verfolgen können, um festzustellen, wann die Verbreitung einer bestimmten Infektionskrankheit zunehmen könnte, und sich auf einen entsprechenden Anstieg der Kranken vorzubereiten, sagte Wolfe. „Eine der wirklich wichtigen Möglichkeiten, wie Abwasserdaten verwendet werden, ist die Kapazitätsplanung. Es gibt viele Reaktionen der öffentlichen Gesundheit, die Sie ergreifen könnten, wenn Sie wissen, dass eine Krankheit zunimmt.“

Da die meisten Menschen nicht auf RSV getestet werden – insbesondere Erwachsene, bei denen die Symptome einer Erkältung ähneln – kann die Abwasserüberwachung helfen, zu verfolgen, wann und wo das Virus zirkuliert.

Bei der Abwasserüberwachung wird Abwasser untersucht, um festzustellen, ob Fäkalien und andere Arten menschlicher Ausscheidungen in unbehandeltem Abwasser genetisches Material von Viren oder Bakterien enthalten, die Menschen krank machen können. Dieses Material, entweder RNA oder DNA, kann im Abfall nachgewiesen werden – es gibt jedoch keinen Hinweis darauf, ob der Erreger im Wasser selbst infektiös ist.

Die WastewaterSCAN-Initiative, die Ergebnisse in das separate Abwasserüberwachungssystem der CDC einbringt, wurde im November 2020 gestartet, um Abwasserproben auf SARS-CoV-2, das Virus, das Covid-19 verursacht, zu scannen. Seitdem wurde das Programm erweitert, um Dutzende von Kläranlagen im ganzen Land zu überwachen und mehr Krankheitserreger zu verfolgen – einschließlich RSV-Tests in etwa 70 Stadt- und Kreisabwassersystemen in 20 Bundesstaaten.

„Sie können RSV mit Abwasser verfolgen. Wir haben jetzt eine Fülle von Beweisen dafür, dass wir dies seit etwa einem Jahr sehr effektiv tun können, und es liefert uns gerade jetzt, in dieser Saison, in diesem Ausbruch, gute Informationen, die mit unseren anderen Informationsquellen über RSV und RSV übereinstimmen gibt uns einen kleinen Sprung, um sicherzustellen, dass wir gute Informationen haben, um unsere Gemeinden vorzubereiten “, sagte Wolfe.

„Und die Muster, die wir dort sehen, wo die Übertragung im ganzen Land aus der klinischen Berichterstattung besonders hoch ist, stimmen mit dem überein, was wir im ganzen Land für Orte sehen, an denen diese Abwasserwerte besonders hoch sind“, sagte sie. „Also werden wir das System weiter aufbauen und erweitern, um uns dieses Netzwerk von Standorten im ganzen Land zur Verfügung zu stellen, die uns sagen, wo die Hot Spots für diese verschiedenen Krankheiten sind, ob es sich um RSV, Influenza oder Covid handelt.“

Auf jeden Fall sagen Experten, dass lokale Daten der Schlüssel zum Erfolg im Bereich der öffentlichen Gesundheit sind.

„Ich möchte immer detailliertere Daten und Informationen haben – insbesondere, weil wir gerade aus Covid herauskommen und so ungewöhnliche Jahreszeiten mit Atemwegserkrankungen hatten, dass die Verfügbarkeit detaillierterer Daten hilfreich wäre, um genau zu bestimmen, wo wir Unterschiede sehen. “, sagte Hamilton.

„Menschen reagieren mehr auf lokale Daten. Wenn die Leute wirklich das Gefühl haben, dass es neben ihnen und mit ihnen ist, sind sie oft eher bereit, Verhaltensänderungen vorzunehmen, die man einfach nicht sieht, wenn sich die Gefahr nicht vorhanden anfühlt.“

Die Staaten und Gerichtsbarkeiten, die über robustere Überwachungssysteme verfügen, haben in früheren Jahren etwas Ungewöhnliches in ihren lokalen Trends bemerkt und „Finanzmittel zusammengeschustert“, weil sie wussten, dass sie mehr tun mussten, um es zu verstehen, sagte sie.

Aber jetzt sind die Trends an den meisten Orten ungewöhnlich geworden, und es gibt keine robusten Systeme, um sie optimal zu verstehen.

Um das zu ändern, braucht es Geld.

„Wir können mehr tun und würden gerne mehr tun“, sagte Hamilton, aber „es ist wirklich beängstigend, wie unterbesetzt die RSV-Überwachung ist.“