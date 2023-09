Hersteller von Elektro-Lkw Rivian Mit dem R1T-Pickup und zuletzt dem R1S-SUV mit seinen leistungsstarken und leistungsstarken Quad-Motor-Antrieben sind wir voll durchstarten können. Doch so beeindruckend sie auch sind, vier Elektromotoren sind für die meisten leichten Nutzfahrzeugfahrer wahrscheinlich übertrieben, was uns zu den Dual-Motor-Versionen des R1T und R1S bringt, die heute im Hauptsitz und Werk von Rivian in Normal, Illinois, vom Band laufen .

Mit der Hälfte der Motoren seines Vorgängers verspricht der Dual-Motor-Antriebsstrang eine verbesserte Reichweite zu geringeren Kosten als Rivians aktuelle Quad-Motor-Angebote mit überraschend geringen Kompromissen bei Leistung und Leistung, vor allem dank der Enduro-Elektroantriebseinheiten der neuen Generation des Autoherstellers. Ich bin zum Rivian-Hauptquartier gereist, um den Bau des neuen Dual-Motor-Enduro-Antriebsstrangs zu sehen und ihn auf den Straßen- und Offroad-Teststrecken des Autoherstellers direkt mit der bekannten Quad-Motor-Version zu vergleichen.

Die Enduro-Antriebseinheit

Wenn Sie Lieferfahrer sind, haben Sie den neuen Elektromotor von Rivian vielleicht schon einmal erlebt, ohne es zu wissen. Hergestellt für Amazon – und auch als Rivians eigenes mobiles Servicefahrzeug eingesetzt – der einmotorige Frontantrieb Elektrischer Lieferwagen von Rivian (EDV) war das erste Fahrzeug mit der neuen Enduro-Antriebseinheit, die nun Einzug in die neuen Dual-Motor-AWD-Modelle R1T und R1S hält.

Jede Enduro-Antriebseinheit integriert Motor, Getriebe, Differentiale und Leistungselektronik in einem einzigen kompakten Gehäuse Antuan Goodwin/CNET

Die Dual-Motor-Elektrofahrzeuge leisten 533 PS und 610 Pfund-Fuß Drehmoment und beschleunigen aus dem Stand in nur 4,5 Sekunden auf 60 Meilen pro Stunde. Durch den Wechsel zur Performance-Dual-Motor-Konfiguration steigt die Leistung auf 665 PS und 829 lb.-ft. und verkürzt den Sprint von 0 auf 60 Meilen pro Stunde auf 3,5 Sekunden, nur 0,5 Ticks weniger als die 835 PS und 908 lb.-ft. Die Zeit von Quad-Motor.

Enduro verfügt über einen neuen Stator und Rotor – die stationären und rotierenden magnetischen Teile eines Elektromotors – die im Rivian-Werk in Normal im eigenen Haus montiert werden. (Die Origin-Einheiten des R1 Quad-Motors beziehen handelsübliche Rotoren und Statoren.) Der neue Stator verwendet 240 Haarnadeldrähte mit flachem Profil, wodurch mehr Spulen enger zusammengedrückt werden, um eine effizientere Verpackung und einen effizienteren Betrieb zu ermöglichen als bei runden Drähten. Durch den Eigenbau können die Ingenieure von Rivian die gesamte Antriebseinheit eng integrieren und den Elektromotor, den Wechselrichter und die dreiphasige Leistungselektronik, den zweistufigen Untersetzungsgetriebesatz, ein offenes Differential und für die hintere Einheit eine Achstrennung kombinieren Kupplung in einem Gehäuse, das rund 60 Pfund leichter ist als ein einzelner Origin-Motor.

Das neue Siliziumkarbid-MOSFET-Leistungsmodul ist zu 99 % energieeffizient, im Vergleich zu der zuvor verwendeten Silizium-IGBT-Technologie mit einem Wirkungsgrad von etwa 98 %. Es ist ein kleiner Unterschied, der für diese Generation zu einer Reichweitenverbesserung von etwa 3,5 % führt. Antuan Goodwin/CNET

Zweimotoriger Allradantrieb

Natürlich gibt es nur zwei Enduro-Einheiten pro Dual-Motor-Chassis, im Gegensatz zu vier Origins im Quad, was noch mehr Gewicht spart. Der Heckmotor nutzt ein höheres Achsübersetzungsverhältnis (13,7:1) als der Vorderradmotor (11:1), wodurch eine nach hinten gerichtete Drehmomentverteilung entsteht, die laut Rivian das Fahrgefühl und den Fahrspaß verbessert. Die Drehmomentverteilung kann im Allradbetrieb je nach Fahrmodus zwischen 50:50 und 30:70 liegen. Enduro führt außerdem eine dynamische Heckmotorkupplung ein, die die Hinterachse beim Fahren im standardmäßigen Allzweck-Fahrmodus automatisch entkoppeln kann, um die Reichweite zu erhöhen, und den Heckmotor dann sofort wieder einkuppeln kann, wenn beim Überholen oder Steigen Leistung erforderlich ist oder Schlupf erkannt wird . (Die Quad-Motor-Elektrofahrzeuge konnten die Heckabschaltung nur durch manuelle Auswahl des Sparmodus auf dem Armaturenbrett-Display durchführen.)

Rivian nutzt auch die Bremsvorspannung, um die Kraft seitlich auf die Achse zu verteilen, was im Vergleich zum Quad-Setup mit einem Motor pro Rad seine eigenen Vor- und Nachteile hat. Im Rücken an Rücken mit dem Quad-Motor R1T gefahren, fühlt sich der Performance Dual-Motor R1T auf der Straße nahezu identisch an. Bei der Bewältigung der kurzen Offroad-Strecke von Rivian fühlte sich das Quad-Motor-Setup jedoch trittsicherer an, insbesondere in Situationen, in denen ein oder mehrere Räder den Kontakt zum Boden verlieren würden, wie zum Beispiel beim Kriechen von Steinen oder beim Übergang zwischen stark entgegengesetzten Wölbungen. Das Dual-Motor-System ließ sich etwas langsamer einstellen – es erforderte Geduld und einen ruhigen Pedalfuß, während die Bremsen Druck auf das angehobene Rad aufbauten, um Drehmoment durch das offene Differenzial zurückzuleiten –, aber es bewältigte jedes Hindernis, das der Quad überwand, sicher und sicher eindrucksvoll.

Für tägliche Fahrten und Wochenendabenteuer sollte der R1 Dual-Motor-Antriebsstrang für alle außer den härtesten EV-Offroadern geeignet sein. Rivian

Fahrmodi und Abschleppen

Die vereinfachte Software des R1 Dual-Motor reduziert die Fahrmodusprogramme des Elektrofahrzeugs auf „Allzweck“, „Gelände“, „Schnee“ und „Abschleppen“ und überspringt die speziellen Fahrmodi „Rallye“, „Drift“, „Rock Crawl“ und „Soft Sand“ des Quad-Motors. Und natürlich ist dank der dynamischen Hinterachse kein Sparprogramm mehr erforderlich. Performance-Modelle mit Doppelmotor-Allradantrieb verfügen über ein zusätzliches Sportprogramm, das den Antriebsstrang auf permanenten Allradantrieb umschaltet und eine „niedrigste“ wählbare Fahrhöhe hinzufügt.

Schließlich verfügen alle R1-Elektrofahrzeuge über einen Anhängermodus, der das Fahrzeug auf den Transport schwerer Lasten vorbereitet und die Bremssysteme des Anhängers online schaltet. Der Pickup R1T kann bis zu 11.000 Pfund ziehen, während der SUV R1S für 7.700 Pfund ausgelegt ist. Ersteres konnte ich während einer Mitfahrgelegenheit auf dem Beifahrersitz eines R1T Dual-Motor erleben, der Rivians EDV-Servicetransporter auf einem Tieflader zog. Der Transporter, der Anhänger und das gesamte Bordwerkzeug sollen rund 4.800 Kilogramm wiegen, und der R1T beschleunigte, bremste und fuhr immer noch akzeptabel.

Das 9.800 Pfund schwere EDV und der Anhänger liegen deutlich innerhalb der maximalen Anhängelast des R1T Dual-Motor. Antuan Goodwin/CNET

Akkus und Reichweite

Bei der Markteinführung werden die Rivian R1T und R1S Dual-Motor mit dem großen Batteriepaket des Autoherstellers und einer geschätzten EPA-Reichweite von bis zu 352 Meilen angeboten, eine Verbesserung gegenüber den 314 bis 316 Meilen, die der Quad-Motor mit derselben Batterie zurücklegt. Nach der Markteinführung plant der Autohersteller die Einführung eines noch größeren Max-Akkupakets mit bis zu 410 Meilen für den R1T oder 390 Meilen für den R1S und schließlich eines kleineren 260-270-Meilen-Standardpakets für die Basismodelle ohne Performance.

Rivian Dual-Motor-Modelle Modell Reichweite Pferdestärken Drehmoment Preis R1T Dual-Motor-Standard 270 Meilen 533 PS 610 lb.-ft. 73.000 $ R1T Dual-Motor Large 352 Meilen 533 PS 610 lb.-ft. 79.000 $ R1T Doppelmotor max 410 Meilen 533 PS 610 lb.-ft. 89.000 $ R1T Dual-Motor Performance Large 352 Meilen 665 PS 829 lb.-ft. 84.000 $ R1T Dual-Motor-Leistung max 410 Meilen 665 PS 829 lb.-ft. 94.000 $ R1S Dual-Motor-Standard 260 Meilen 533 PS 610 lb.-ft. 78.000 $ R1S Dual-Motor Large 352 Meilen 533 PS 610 lb.-ft. 84.000 $ R1S Doppelmotor max 390 Meilen 533 PS 610 lb.-ft. Noch offen R1S Dual-Motor Performance Large 352 Meilen 665 PS 829 lb.-ft. 89.000 $ R1S Dual-Motor-Leistung max 390 Meilen 665 PS 829 lb.-ft. Noch offen

Die größere Reichweite und der niedrigere Preis sind den leichten Kompromiss zur extremen Steinkriechleistung durchaus wert. Antuan Goodwin/CNET

Der Rivian R1T und der R1S Dual-Motor werden bei 73.000 bzw. 78.000 US-Dollar starten, sobald die Standardbatterie verfügbar ist. Mit der großen Batterie erhalten Sie derzeit 79.000 bzw. 84.000 US-Dollar, etwa 8.000 US-Dollar weniger als bei einem vergleichbar ausgestatteten Elektrofahrzeug mit Viermotoren. Die Performance-Modelle mit großem Akku steigen auf 84.000 US-Dollar für den R1T und 89.000 US-Dollar für den R1S – nur etwa 3.000 US-Dollar gespart gegenüber den Quads, aber am Ende des Tages immer noch Geld in der Tasche.

Wenn man bedenkt, wie gut der R1T mit Enduro-Antrieb sowohl auf der Straße als auch im Gelände direkt hinter seinem komplexeren Vorgänger abgeschnitten hat, ist er aufgrund der größeren Reichweite und des reduzierten Preises der Dual-Motor-Konfiguration für die meisten Fahrer ein viel besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als Alltagsfahrzeug der ganzen Zeit. Wie das Sprichwort sagt: Manchmal ist weniger mehr.

Anmerkung der Redaktion: Die Reisekosten im Zusammenhang mit dieser Geschichte wurden vom Hersteller übernommen, was in der Automobilindustrie üblich ist. Die Urteile und Meinungen der CNET-Mitarbeiter sind unsere eigenen und wir akzeptieren keine bezahlten redaktionellen Inhalte.