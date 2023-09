Jones, ein Beauftragter des ehemaligen Präsidenten Barack Obama, kam zu dem Schluss, dass Meadows nicht im Rahmen seiner Anstellung im Weißen Haus handelte, als er am 2. Januar 2021 ein Telefonat organisierte, bei dem Trump den georgischen Außenminister Brad Raffensperger dazu drängte, „zu finden“ genug Stimmen, um ihn in diesem Staat zum Sieger zu erklären. Andere Maßnahmen, die Meadows ergriffen habe, wie in der Anklageschrift einer Grand Jury letzten Monat beschrieben, fielen ebenfalls außerhalb der offiziellen Pflichten von Meadows, sagte der Richter.

„Meadows‘ Teilnahme an der Telefonkonferenz vom 2. Januar 2021 war politischer Natur und beinhaltete private Rechtsstreitigkeiten des Präsidenten, die nichts mit dem Aufgabenbereich des Stabschefs des Weißen Hauses zu tun hatten“, schrieb Jones. „Das Gericht stellt fest, dass diese Beiträge zum Telefongespräch mit Minister Raffensperger über die Aktivitäten hinausgingen, die in die offizielle Rolle des Stabschefs des Weißen Hauses fallen, wie etwa die Planung der Telefongespräche des Präsidenten, die Beobachtung von Sitzungen und der Versuch, Sitzungen ordnungsgemäß abzuschließen.“ um den Präsidenten im Zeitplan zu halten.“

Indem Jones feststellte, dass Meadows außerhalb seiner Pflichten gehandelt habe, kam er zu dem Schluss, dass Meadows keinen Anspruch auf eine sogenannte „Entfernung“ habe – ein Verfahren nach Bundesrecht, das es Bundesbeamten ermöglicht, einen Fall von einem Landesgericht an ein Bundesgericht zu verweisen, wenn dies der Fall ist aufgrund ihrer Amtshandlungen.

Die Anwälte von Meadows hatten signalisiert, dass sie hofften, den Fall an ein Bundesgericht weiterzuleiten, als Vorläufer der Argumentation, dass das Verfahren gegen ihn mit der Begründung abgewiesen werden sollte, dass er als ehemaliger Bundesbeamter immun gegen Anklagen im Zusammenhang mit seinen Pflichten sei. Und wenn ein Verfahren vor einem Bundesgericht stattfinden würde, wäre der Pool der Geschworenen wahrscheinlich breiter und etwas freundlicher zu Trump und seinen Verbündeten gewesen als einer, der nur aus Fulton County besteht.

Es ist unwahrscheinlich, dass ein Bundesgerichtsverfahren im Fernsehen übertragen wird, während der Richter des Landesgerichts bereits versprochen hat, das gesamte Verfahren per Livestream zu übertragen.

Vier weitere Angeklagte im Georgia-Fall haben ebenfalls beantragt, die Verfahren gegen sie an ein Bundesgericht zu verlegen: der ehemalige Beamte des Justizministeriums Jeff Clark und drei Pro-Trump-Aktivisten, denen vorgeworfen wird, fälschlicherweise bestätigt zu haben, dass sie Präsidentschaftswähler des Staates seien. Diese Anträge sind noch bei Jones anhängig, und er sagte, dass er sie nicht vorab beurteilt habe, als er Meadows ablehnte.

Sollte einem der anderen Anträge stattgegeben werden, ist nicht klar, ob der gesamte Fall mit 19 Angeklagten an ein Bundesgericht weitergeleitet wird oder ob einige Angeklagte vor einem Landesgericht verbleiben würden. Aber dass es Meadows nicht gelungen ist, Jones davon zu überzeugen, dass der Fall verlagert werden sollte, verheißt nichts Gutes für die anderen Angeklagten, die hoffen, vor ein Bundesgericht zu kommen, weil die Handlungen dieser Angeklagten viel weiter vom Kern ihres Alltags entfernt waren als die von Meadows berufliche Pflichten – wenn sie überhaupt welche hatten.

Bisher hat sich Trump denjenigen nicht angeschlossen, die ihre Fälle an ein Bundesgericht verlegen wollen, aber am Donnerstag schickte Trumps Anwalt dem Richter des Landesgerichts eine Mitteilung, in der es hieß, dass der frühere Präsident „möglicherweise“ versuchen werde, den Fall vor Ablauf einer Frist zu verlegen Monat.

„Was das Gericht zum Zweck der Absetzung eines Bundesbeamten entscheiden muss, ist, ob die Handlungen, die Meadows als Teilnehmer an der mutmaßlichen Unternehmung unternommen hat (das angeklagte Verhalten), mit seiner Bundesrolle als Stabschef des Weißen Hauses zusammenhängen“, schrieb Jones. „Die Maßnahmen, die den Anklagen des Bundesstaates gegen Meadows zugrunde liegen, wurden im Namen der Trump-Kampagne ergriffen, mit dem letztendlichen Ziel, die Aktivitäten und Verfahren der Bundesstaatswahlen zu beeinflussen.“

Jones schloss sich auch Willis‘ Argument an, dass der Hatch Act – ein Bundesgesetz, das politische Aktivitäten von Regierungsangestellten verbietet – eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung spielt, ob Meadows in seiner offiziellen Funktion handelte. Obwohl Jones nicht zu dem Schluss kam, dass Meadows gegen das Hatch Act verstoßen habe, sagte der Richter, dass das Gesetz die äußeren Grenzen der Rolle eines Bundesbeamten klar darstelle.

Er betonte aber auch, dass der Erpressungsfall ein neuartiger Test für das Abschiebungsgesetz sei, da die meisten Versuche, staatliche Fälle an Bundesgerichte zu verweisen, einzelne Angeklagte oder eine kleine Anzahl einzelner Handlungen betreffen – und keine Verschwörung mit 19 Angeklagten mit weitreichendem Ausmaß.

Trump, Meadows und die anderen 17 Angeklagten wurden letzten Monat nach einer zweijährigen Untersuchung durch Willis‘ Büro von einer Grand Jury im Fulton County angeklagt. Der Gruppe wird vorgeworfen, eine Verschwörung mit dem Ziel geplant zu haben, Trump im Amt zu halten, indem sie die Bestätigung von Joe Bidens Sieg im Bundesstaat manipuliert hat.

Alle Angeklagten bekannten sich nicht schuldig und mehrere – darunter auch Trump – bezeichneten die Anklage als politisch motiviert.

„Die Hexenjagd geht also weiter!“ Trump schrieb an dem Tag, an dem er letzten Monat angeklagt wurde, auf seiner eigenen Social-Media-Plattform und bezeichnete Willis als „außer Kontrolle geratenen und sehr korrupten Bezirksstaatsanwalt“.

In der 98-seitigen Anklageschrift im Fall Georgia – einer von vier Strafverfolgungen, mit denen Trump konfrontiert ist – wird behauptet, dass mehrere verschiedene Versuche von Trump und seinen Verbündeten, die Stimmenauszählung im Bundesstaat zu kippen, Teil einer einzigen Verschwörung waren, um ihn rechtswidrig im Amt zu halten.

Die Anklage konzentriert sich auf die Telefonkonferenz im Januar 2021, in der Trump den georgischen Außenminister Brad Raffensperger, einen Republikaner, unter Druck setzte, im Bundesstaat genügend Stimmen zu „finden“, um Trump zum Sieger zu erklären. Die Anklage befasst sich jedoch auch mit den Bemühungen, Aktivisten zu organisieren, die sich als Wähler für Trump ausgeben, einem angeblichen Plan zur Manipulation von Wahlgeräten in Coffee County, Georgia, und falschen Vorwürfen der Manipulation von Stimmzetteln gegen Wahlhelfer in Fulton County.

Bei einer Anhörung letzte Woche argumentierten die Anwälte von Meadows, dass sein offizieller Aufgabenbereich als Bundesangestellter außerordentlich weit gefasst sei und die Lösung praktisch aller Angelegenheiten umfasse, die das Potenzial hätten, Trump von seinen offiziellen Pflichten abzulenken. Meadows und seine Anwälte stellten ihn als eine untergeordnete, fast unbedeutende Figur bei den Bemühungen dar, die Stimmenauszählung in Georgia zu ändern und Listen mit Pro-Trump-Wählern zusammenzustellen, nachdem Beamte Biden zum Sieger erklärt hatten.

Die Staatsanwälte von Willis sagten, Meadows‘ Aktionen seien eindeutig politischer Natur und nicht offizieller Natur, und sie betonten, dass das Hatch Act es Bundesangestellten verbiete, sich im Rahmen ihrer offiziellen Ämter an parteipolitischen Aktivitäten zu beteiligen.