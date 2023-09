CNN

—



Der Bundesrichter, der letzte Woche Peter Navarros strafrechtliche Missachtung der Verurteilung durch den Kongress überwachte, wird am Mittwochmorgen in einer seltenen Anhörung nach dem Prozess die Integrität der Beratungen der Jury erneut prüfen.

Die Anwälte von Navarro haben argumentiert, dass die Geschworenen möglicherweise während der Beratungen politische Demonstranten gesehen haben, als diese kurz vor der Verkündung ihres Urteils eine Pause im Freien einlegten, und sagten, dass dies ein Grund für ein Fehlverfahren sein könnte.

Laut mehreren mit der Situation vertrauten Quellen wird ein Sicherheitsbeamter des Gerichts zur Aussage aufgerufen.

Navarro wurde am Donnerstag in zwei Fällen wegen Missachtung des Kongresses verurteilt, weil er einer Vorladung aus dem Jahr 2022 des inzwischen aufgelösten Sonderausschusses des Repräsentantenhauses, der den 6. Januar 2021 untersuchte, nicht nachgekommen war.

Die Geschworenen berieten nur ein paar Stunden, bevor sie zu den beiden Schuldsprüchen in dem Fall gelangten, aber während ihrer Beratungen machten sie eine kurze Pause vor dem Gerichtsgebäude, eine Zeit, in der einige von ihnen um eine „Anzahl“ von Demonstranten im Zusammenhang mit dem 6. Januar waren Sie demonstrierten und skandierten außerhalb des Gebäudes, sagte Verteidiger Stan Woodward letzte Woche dem US-Bezirksrichter Amit Mehta.

„Es ist offensichtlich, dass die Jury diese Demonstranten gehört hätte“, sagte Woodward. „Es ist für uns unmöglich zu wissen, welchen Einfluss das auf ihr Urteil haben würde.“

Einer der Staatsanwälte in dem Fall wies die Annahme zurück, dass Demonstranten während ihrer Pause im Freien in der Nähe der Geschworenen gewesen seien, und Mehta sagte, er wisse nicht, dass sich Demonstranten im Park aufhielten.

Der Richter sagte auch, dass die Gruppe von einem Gerichtssicherheitsbeamten begleitet wurde. Es wird erwartet, dass dieser Beamte während der Anhörung am Mittwoch aussagt, sagten die Quellen.

Während ihrer Pause gingen die Geschworenen an einer Person mit einem Schild mit der Aufschrift „VERTEIDIGUNG DER DEMOKRATIE“ vorbei. Während des Prozesses am Donnerstag wurden auch andere Pro- und Anti-Navarro-Demonstranten rund um das Gerichtsgebäude gesehen. Es ist jedoch unklar, ob sich diese Demonstranten in der Nähe der Geschworenen befanden oder was die Geschworenen sahen.

Hören Sie von Ex-Trump-Berater nach dem Schuldspruch wegen Missachtung

Der Prozess verlief schnell, die Eröffnungsplädoyers begannen am Mittwoch und die Jury verkündete ihr Urteil am darauffolgenden Tag. Die Staatsanwälte stellten nur drei Zeugen in den Zeugenstand, während Navarros Team es ablehnte, während des Prozesses Zeugen aufzurufen, und nur sehr wenige Kreuzverhöre der DOJ-Zeugen durchführte.

Navarro wollte argumentieren, dass seine Weigerung, der Vorladung des Ausschusses Folge zu leisten, darauf zurückzuführen sei, dass sich der frühere Präsident Donald Trump in dieser Angelegenheit auf das Exekutivprivileg berief. Doch vor dem Prozess entschied Mehta, dass er diese Verteidigung nicht vorbringen könne, weil er nicht genügend Beweise dafür vorgelegt habe, dass der ehemalige Präsident dies getan habe.