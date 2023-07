Trump argumentierte, dass der Fall vor einem Bundesgericht verhandelt werden sollte, da es sich teilweise um Handlungen handelt, die Trump während seiner Amtszeit als Präsident vorgenommen hat. Konkret kam es 2017 zu einer Reihe von Rückerstattungszahlungen an Michael Cohen, Trumps damaligen Anwalt, der das Schweigegeld gezahlt hatte, nachdem Trump das Weiße Haus gewonnen hatte.

In seiner schriftlichen Entscheidung am Mittwoch stellte US-Bezirksrichter Alvin Hellerstein jedoch fest, dass „die Beweise überwiegend darauf hindeuten, dass es sich bei der Angelegenheit um eine rein persönliche Angelegenheit des Präsidenten handelte – eine Vertuschung eines peinlichen Ereignisses.“

Er fügte hinzu: „Schweigegelder, die an einen Erwachsenenfilmstar gezahlt werden, stehen in keinem Zusammenhang mit den Amtshandlungen eines Präsidenten. Es spiegelt in keiner Weise die Farbe der offiziellen Pflichten des Präsidenten wider.“

Hellerstein wies auch Trumps Bedenken zurück, dass die Anklage die Arbeit eines „politisch motivierten“ Bezirksstaatsanwalts Alvin Bragg sei, und schrieb: „Trump kann jedoch nicht nachweisen, dass der Grand Jury eine rationale Grundlage für die Anklage fehlte.“

Das Strafverfahren des Bezirksstaatsanwalts gegen Trump, das von Richter Juan Merchan überwacht wird, wird vor dem Staatsgericht in Manhattan fortgesetzt. Der Prozess soll am 25. März 2024 stattfinden.

Todd Blanche, ein Anwalt von Trump, lehnte es ab, sich zu dem Urteil zu äußern. Eine Sprecherin von Braggs Büro sagte: „Wir sind mit der Entscheidung des Bundesgerichts sehr zufrieden und freuen uns auf das Verfahren vor dem Obersten Gerichtshof des Staates New York.“