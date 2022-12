Der Richter in Iowa blockiert die Bemühungen, die meisten Abtreibungen im Bundesstaat zu verbieten





DES MOINES, Iowa (AP) – Ein Versuch, die meisten Abtreibungen in Iowa zu verbieten, wurde am Montag von einem staatlichen Richter blockiert, der eine vor drei Jahren getroffene Gerichtsentscheidung bestätigte.

Richterin Celene Gogerty stellte fest, dass es kein Verfahren zur Aufhebung einer einstweiligen Verfügung gab, die das Abtreibungsgesetz im Jahr 2019 blockierte.

Gouverneurin Kim Reynolds sagte in einer Erklärung, dass sie gegen die Entscheidung beim Obersten Gerichtshof von Iowa Berufung einlegen werde.

Das geltende staatliche Gesetz verbietet Abtreibungen nach 20 Schwangerschaftswochen, aber Reynolds forderte die Gerichte auf, die Entscheidung von 2019 rückgängig zu machen, mit der ein Gesetz blockiert wurde, das sie im Vorjahr unterzeichnet hatte. Dieses Gesetz verbot Abtreibungen, sobald eine Herzaktivität festgestellt werden konnte – das Konzept des „fötalen Herzschlags“ – was normalerweise etwa sechs Wochen nach der Schwangerschaft passiert und oft bevor viele Frauen wissen, dass sie schwanger sind.

Reynolds argumentierte, dass der Richter in Iowa aufgrund von Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs der USA und des Obersten Gerichtshofs von Iowa Anfang dieses Jahres, die feststellten, dass Frauen kein verfassungsmäßiges Recht auf Abtreibung haben, die Entscheidung von 2019, mit der das Abtreibungsgesetz blockiert wurde, rückgängig machen sollte.

Anwälte von Planned Parenthood, dem größten Anbieter von Abtreibungen in Iowa, entgegneten, dass es keinen Präzedenzfall oder rechtliche Unterstützung für die Aufhebung einer Entscheidung gibt, die Jahre zuvor von einem Richter getroffen wurde. Sie sagten, Reynolds müsse den Gesetzgebungsprozess durchlaufen, um ein neues Gesetz zu verabschieden.

Reynolds legte gegen die Entscheidung im Jahr 2019 keine Berufung ein.

Damals basierte die Entscheidung von Richter Michael Huppert auf einem Präzedenzfall des Obersten Gerichtshofs der USA sowie einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von Iowa aus dem Jahr 2018, in der die Abtreibung zu einem Grundrecht der Verfassung von Iowa erklärt wurde.

Reynolds, der das Verbot von Abtreibungen unterstützt, beschloss, sich an die Gerichte zu wenden, um strengere Abtreibungsgrenzen aufzuerlegen, anstatt eine Sondersitzung des Gesetzgebers einzuberufen, um ein neues Gesetz zu verabschieden.

In ihrer Entscheidung vom Montag schrieb Gogerty, dass das staatliche Gesetz ihr nicht die Befugnis gebe, die einstweilige Verfügung aufzulösen und das neue Abtreibungsgesetz in Kraft treten zu lassen. Selbst wenn sie diese Befugnis hätte, schrieb Gogerty, dass die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von Iowa, in der festgestellt wurde, dass kein verfassungsmäßiges Recht auf Abtreibung vorliegt, die Art und Weise, wie das Abtreibungsgesetz nach der Verfassung von Iowa beurteilt worden wäre, nicht wesentlich geändert hat.

In ihrer Erklärung drückte die Gouverneurin ihre Enttäuschung darüber aus, dass das von der Legislative genehmigte Gesetz nicht in Kraft treten durfte, stellte jedoch fest, dass unabhängig von der Entscheidung des Richters immer mit einer Berufung beim Obersten Gericht des Bundesstaates gerechnet werde. Das aktuelle Gericht ist weitaus konservativer als 2018, als es das Recht auf Abtreibung erklärte, wobei fünf der sieben Mitglieder des Gerichts von Reynolds benannt wurden.

„Die Entscheidung der Volksvertreter, Leben zu schützen, sollte respektiert werden, und ich glaube, das Gericht wird dies letztendlich tun“, sagte Reynolds. „Solange ich Gouverneur bin, werde ich weiter für die Heiligkeit des Lebens und für die Ungeborenen kämpfen.“

Planned Parenthood North Central States reagierte nicht sofort auf eine Bitte um einen Kommentar zu dem Urteil.

Obwohl das von den Gerichten blockierte Gesetz von Iowa versucht, Abtreibungen zu verhindern, wenn ein „fötaler Herzschlag“ festgestellt werden kann, lässt sich dies nicht leicht auf die medizinische Wissenschaft übertragen. Das liegt daran, dass der Embryo an dem Punkt, an dem fortschrittliche Technologie dieses erste visuelle Flattern erkennen kann, noch kein Fötus ist und kein Herz hat. Ein Embryo wird acht Wochen nach der Befruchtung als Fötus bezeichnet.

Das Gesetz von Iowa enthält Ausnahmen für medizinische Notfälle, einschließlich Bedrohung des Lebens der Mutter, Vergewaltigung, Inzest und fötale Anomalien.

Scott Mcfetridge und David Pitt, The Associated Press