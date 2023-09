CNN

Ein Richter in Florida hat am Samstag die von Gouverneur Ron DeSantis befürworteten Kongressbezirksgrenzen für Nordflorida aufgehoben und entschieden, dass die Karte des republikanischen Gouverneurs die Wahlmacht der Schwarzen unangemessen verwässert habe.

Bezirksrichter J. Lee Marsh kam zu dem Schluss, dass die Grenzen des Kongresses – die im Wesentlichen den einst von Al Lawson, einem schwarzen Demokraten, gehaltenen Sitz abschafften – gegen die Verfassung des Staates verstießen, die Bezirke mit Zugang für Minderheiten schützt.

Marshs Anordnung hindert den Staat daran, die Karte bei Kongresswahlen zu verwenden, und weist den Gesetzgeber an, eine neue Karte zu zeichnen. Von der DeSantis-Administration wird erwartet, dass sie gegen den Fall schnell Berufung beim Obersten Gerichtshof von Florida einlegt.

Der endgültige Ausgang in Florida – und andere anhängige Rechtsstreitigkeiten in Bundesstaaten wie Alabama und Georgia – könnten eine wichtige Rolle dabei spielen, welche Partei nach den Kongresswahlen im nächsten Jahr das US-Repräsentantenhaus kontrolliert. Die Republikaner verfügen derzeit über eine knappe Mehrheit in der Kammer.

Wähler- und Bürgerrechtsgruppen, die die Anfechtung vorbrachten, begrüßten die Entscheidung am Samstag als Ablehnung eines aggressiven Versuchs von DeSantis – der die Präsidentschaftskandidatur seiner Partei anstrebt –, eine Karte umzusetzen, die die GOP stark begünstigte. In einem seltenen Schachzug mischte sich DeSantis letztes Jahr in den Neuverteilungsprozess ein, indem er ein Veto gegen eine von der republikanisch geführten Legislative erstellte Karte einlegte, die bestehende, von schwarzen Demokraten vertretene Bezirke erhalten hatte. Stattdessen legte er seine eigene Karte vor, die der Gesetzgeber in einer von DeSantis einberufenen Sondersitzung genehmigte.

„Wähler sollten die Möglichkeit haben, ihre Anführer auszuwählen, und nicht umgekehrt“, sagte Jasmine Burney-Clark, Gründungsdirektorin des Equal Ground Education Fund, einer der klagenden Gruppen, in einer Erklärung. „Das heutige Urteil unterstreicht die Tatsache, dass Gouverneur DeSantis eine willfährige Legislative dazu gezwungen hat, eine parlamentarische Kongresskarte anzunehmen, die die Vertretung von Minderheiten verringert.“

Mitarbeiter von DeSantis und Floridas Außenminister Cord Byrd antworteten am Samstag nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren.

Laut der bei den Zwischenwahlen im letzten Jahr verwendeten Karte wurde eine beträchtliche Anzahl schwarzer Wähler aus Lawsons Bezirk in Gemeinden verlegt, die von weißen Republikanern vertreten werden. Lawson kandidierte für den neu besetzten 2. Bezirk, einen Sitz der Republikaner mit Sitz in Tallahassee, und verlor gegen den republikanischen Abgeordneten Neal Dunn mit 20 Punkten Vorsprung.

Im Rahmen einer kürzlich getroffenen Vereinbarung einigten sich die Kläger im Streit um die Neuverteilung der Wahlbezirke darauf, den Umfang des Falles auf den Distrikt Nordflorida zu beschränken und damit eine umfassendere Herausforderung für Floridas Kongresswahl fallen zu lassen. Die Parteien einigten sich außerdem darauf, den Weg für schnelle Berufungen beim Obersten Gerichtshof des Bundesstaates zu ebnen. Die meisten Richter am Obersten Gerichtshof Floridas wurden von DeSantis ernannt, der sich nun in seiner zweiten Amtszeit befindet.

Eine gesonderte föderale Anfechtung der Kongresskarte des Staates steht noch aus.