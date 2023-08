CNN

Ein Bezirksrichter entschied am Mittwoch, dass der ehemalige Kardinal Theodore McCarrick nicht befugt sei, in einem Strafverfahren wegen angeblichen sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen vor etwa 50 Jahren vor Gericht zu stehen, und wies die gegen ihn erhobenen Anklagen ab.

Im Jahr 2021 wurde McCarrick in Massachusetts wegen dreifacher Körperverletzung an einer Person ab 14 Jahren angeklagt. Er bekannte sich der Anklage nicht schuldig.

McCarrick war der ranghöchste katholische Beamte in den Vereinigten Staaten, der wegen sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen angeklagt wurde, sagte der Anwalt des ungenannten Opfers zuvor.

Zwei Untersuchungen des 93-jährigen McCarrick ergaben, dass er an „altersbedingter Inkompetenz“ leide, sagte David Traub, ein Sprecher der Staatsanwaltschaft von Norfolk. Die erste Untersuchung sei vom Verteidigungsteam durchgeführt worden, die zweite sei von einem unabhängigen Sachverständigen auf Ersuchen der Staatsanwälte durchgeführt worden, sagte er.

„Der Richter hörte diese Informationen und entschied, dass er inkompetent sei“, sagte Traub gegenüber CNN. „Die Anklage wurde daraufhin abgewiesen.“

McCarrick erschien aus der Ferne per Videoübertragung bei der Anhörung.

Barry Coburn, ein Anwalt von McCarrick, lehnte es ab, sich zu dem Urteil zu äußern.

„Trotz der heutigen Entscheidung des Strafgerichts haben viele Opfer sexuellen Missbrauchs durch Geistliche das Gefühl, dass der ehemalige Kardinal Theodore McCarrick die dauerhafte Verkörperung des Bösen innerhalb der katholischen Kirche ist und immer bleiben wird“, sagte Mitchell Garabedian, der Anwalt des namentlich nicht genannten Opfers, in einer Erklärung Mittwoch.

Das Opfer erzählte den Ermittlern, dass McCarrick mit einem Familienmitglied befreundet gewesen sei und schilderte mehrere Vorfälle mutmaßlichen Missbrauchs durch McCarrick, die laut einer im Jahr 2021 eingereichten Strafanzeige größtenteils in New Jersey, New York und Kalifornien stattfanden.

McCarrick beteuerte in der Vergangenheit hinsichtlich früherer Anschuldigungen seine Unschuld.

McCarrick wurde 2001 von Papst Johannes Paul II., ein Jahr nach seiner Ernennung zum Erzbischof von Washington, zum Kardinal erhoben und entwickelte sich zu einem Machtfaktor sowohl in der Kirche als auch in Washington, D.C., und war für seine Geldbeschaffung und seinen Einfluss im Ausland bekannt.

Er trat 2018 aus dem Kardinalskollegium aus und wurde 2019 vom Vatikan seines Amtes enthoben, nachdem ihn ein kirchlicher Prozess des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen für schuldig befunden hatte.