Der Richter, der den zivilrechtlichen Betrugsprozess gegen Donald Trump beaufsichtigte, ermahnte die Anwälte des ehemaligen Präsidenten wegen eines „eklatanten Verstoßes“ gegen eine Knebelverfügung und deutete an, dass Verstöße eine „Haftstrafe“ nach sich ziehen könnten.

Richter Arthur Engoron sagte trotz seiner klaren Anweisung, einen Social-Media-Beitrag zu entfernen, in dem er seinen Angestellten angegriffen hatte: „Ich habe erfahren, dass der betreffende Beitrag nie von der Website entfernt wurde.“

„Und tatsächlich war ich schon seit 17 Tagen auf dieser Website. Soweit ich weiß, wurde es gestern Abend entfernt, aber nur als Antwort auf eine E-Mail“, sagte Engoron.

Der Beitrag wurde unmittelbar nach Erlass des Gag-Befehls von Truth Social entfernt, nicht jedoch von Trumps Wahlkampf-Website DonaldJTrump.com.

Der Richter deutete schwere Sanktionen gegen den ehemaligen Präsidenten an.

„Ich werde den Angeklagten nun Gelegenheit geben, zu erklären, warum dieser eklatante Verstoß gegen diese Knebelverfügung nicht zu schwerwiegenden Sanktionen führen sollte, einschließlich Geldstrafen … und/oder möglicherweise zu Gefängnisstrafen.“

Trump-Anwalt Chris Kise entschuldigte sich bei Engoron und sagte, es sei „unbeabsichtigt“ gewesen, dass der Beitrag auf einer, wie er es nannte, „Rückseite“ von Trumps Wahlkampf-Website weiterleben konnte.

„Es scheint, dass niemand auch den ICYMI-Link entfernt hat, der sich auf der Rückseite der Kampagnen-Website befindet“, sagte Kise.

„Das scheint wirklich unbeabsichtigt zu sein“, sagte Kise und fügte hinzu: „Ich entschuldige mich auf jeden Fall im Namen meiner Kunden.“

Kise machte dafür die große Kampagnenmaschinerie verantwortlich und der Richter versicherte ihm, dass Trump die Entfernung des Beitrags angeordnet habe.

„Es bestand keine Absicht, der Anordnung auszuweichen, sie zu umgehen oder sie zu ignorieren“, fügte Kise hinzu und erklärte, dass auf Trumps Truth Social-Website nichts weiter gepostet worden sei.

Kise sagte, er habe am Donnerstagabend und am Freitagmorgen die Bestätigung erhalten, dass der Beitrag entfernt worden sei, und sagte, es scheine ein Problem innerhalb der Kampagne zu sein.

„So wie ich es verstehe, ist es Teil des Prozesses, der in die Kampagnenstruktur integriert ist. Dass all dies in Truth-Posts verpackt und verschickt wird.“ Sagte Kise.

Engoron sagte: „Ich werde dies zur Kenntnis nehmen. Ich möchte klarstellen, dass Donald Trump immer noch für die große Maschine verantwortlich ist, auch wenn es eine große Maschine ist.“

Er fügte hinzu: „Im aktuellen überhitzten Klima können aufrührerische Unwahrheiten zu ernsthaften körperlichen Schäden und Schlimmerem führen und haben dies in einigen Fällen bereits getan.“

Am zweiten Verhandlungstag, dem 3. Oktober, erließ Engoron eine teilweise Schweigeanordnung an alle Parteien, nicht über Mitglieder des Gerichtspersonals zu sprechen, nachdem Trump auf Truth Social einen Post gepostet hatte, in dem er Engorons Gerichtsschreiber angegriffen hatte. Der Beitrag behauptete, sie sei eine „Freundin“ des Mehrheitsführers im Senat, Chuck Schumer, einem New Yorker Demokraten, und zeigte ein Bild der beiden zusammen.

Der Richter sagte damals, dass die Nichtbefolgung der Anordnung schwerwiegende Sanktionen nach sich ziehen würde.

Ivanka Trump beantragt in einem am Donnerstag eingereichten Antrag die Aufhebung einer Vorladung für ihre Aussage mit der Begründung, dass sie sich der Zuständigkeit des Gerichts entziehe, da sie keine Partei des Falles sei und seit sieben Jahren nicht mehr in New York wohnhaft sei.

Die Tochter des ehemaligen Präsidenten war zunächst Angeklagte in der Klage, doch Anfang des Jahres wies ein New Yorker Berufungsgericht sie aus dem Verfahren ab, nachdem festgestellt wurde, dass ihr angebliches Verhalten nicht verjährt sei.

„Es ist unvernünftig, von Frau Trump, einer Partei- und Wohnsitzlosen, zu verlangen, vor Gericht in New York zu erscheinen und live auszusagen. „Die NYAG plant, von Frau Trump eine Aussage zu einer umfangreichen, zeitlich unbegrenzten und undefinierten Reihe von Themen einzuholen, die die NYAG nicht artikuliert hat“, heißt es in dem Antrag.

„Die Vorladungen der NYAG geben keinen Hinweis darauf, nach welchen konkreten Informationen sie suchen oder warum diese Informationen gesucht werden. Sie fordern Zeugenaussagen weit über das Ende der Ermittlungen hinaus, die die NYAG zuvor hätte erhalten können, und versuchen, eine schwere, unnötige und unangemessene Belastung aufzuerlegen „Aufforderung an Frau Trump, offensichtliche Lücken im Fall der NYAG zu schließen“, heißt es in dem Antrag auch.

Eine Anhörung ist für kommenden Freitag geplant.

Diese Geschichte wurde mit zusätzlichen Entwicklungen aktualisiert.