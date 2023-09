CNN

Eine Richterin des Obersten Gerichtshofs von North Carolina hat eine Bundesklage gegen die Kommission für Justizstandards des Staates eingereicht, nachdem die Behörde eine Untersuchung zu ihren Äußerungen über die Vielfalt des Justizsystems des Staates eingeleitet hatte, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht.

Anita Earls, eine von zwei schwarzen Richtern am höchsten Gericht des Staates, argumentierte in der Klage, dass ihre Kommentare zur Vielfalt nach dem Ersten Verfassungszusatz als politische Rede geschützt seien.

Die North Carolina Judicial Standards Commission leitete ihre jüngste Untersuchung gegen Earls ein, nachdem sie der Online-Rechtszeitschrift Law360.com mitgeteilt hatte, dass der Oberste Gerichtshof des Bundesstaates die Gründe für die mangelnde Vielfalt in den Gerichten der Bundesstaaten untersuchen sollte und welche impliziten Vorurteile innerhalb der Justiz bestehen könnten.

Die Untersuchung gegen Earls zielt darauf ab, festzustellen, ob diese Kommentare gegen den Verhaltenskodex des Staates für die Justiz verstoßen haben.

In einem am 15. August an Earls gesendeten Brief erklärte die Kommission, dass sie eine Untersuchung auf der Grundlage der Äußerungen von Earls wiedereröffne, die „offenbar zu behaupten scheinen, dass Ihre Kollegen am Obersten Gerichtshof in einigen ihrer Fälle aus rassischen, geschlechtsspezifischen und/oder politischen Vorurteilen handeln.“ Entscheidungsfindung.“

In dem Brief wird auf eine frühere Untersuchung der Vorwürfe hingewiesen, dass Earls bei öffentlichen Veranstaltungen vertrauliche Informationen über das Gericht preisgegeben und einem Reporter gegenüber eine Entlassung und eine Verwarnung wegen öffentlicher Äußerungen ergeben hatte. Es heißt, das Gremium habe angesichts des neueren Interviews dafür gestimmt, die Untersuchung wieder aufzunehmen.

Earls verklagt die Kommission und bittet ein Bundesgericht, jegliche Klage gegen sie einzustellen, weil sie lediglich „ihr Recht zum Ausdruck gebracht hat, über Angelegenheiten von öffentlichem Interesse zu sprechen“, heißt es in der Klage.

Laut Earls Klage haben ihre Gegner kontinuierlich „aufdringliche Ermittlungen eingeleitet, die von einem oder mehreren anonymen Informanten eingeleitet wurden“. Der Anwalt von Earls, Pressly Millen, sagte gegenüber CNN, dass die freie Meinungsäußerung seines Mandanten nicht reguliert oder eingeschränkt werden könne.

„Wir versuchen nur, diese Kommission dazu zu bringen, anzuerkennen, dass es diesen sogenannten Ersten Verfassungszusatz gibt, der für uns alle gilt, auch für Richter“, sagte Millen.

In dem Law360.com-Artikel wurde Earls gefragt, warum die Menschen, die vor Gericht mündlich verhandeln, überwiegend weiße Männer seien, trotz der Vielfalt in der Staatsanwaltschaft und im Staat selbst. Sie antwortete, dass sie in den Entscheidungen des Gerichts implizite Vorurteile aufgrund von „Diskrepanzen zwischen Geschlecht und Rasse“ sehe. Earls sagte, dass weiße männliche Anwälte, die vor Gericht erscheinen, „mehr Respekt erhalten“ und „besser behandelt“ werden.

„Ich behaupte nicht, dass es sich dabei um bewusste, vorsätzliche Rassenfeindlichkeit handelt. Aber ich denke, dass unser Gerichtssystem, wie jedes andere Gerichtssystem auch, aus Menschen besteht, und ich glaube, dass die Forschung zeigt, dass wir alle implizite Vorurteile haben“, sagte Earls.

Earls, eine Demokratin, kandidiert für eine Wiederwahl im Jahr 2026. Sollte festgestellt werden, dass sie gegen die Justizstandards des Staates verstößt, drohen ihr Sanktionen bis hin zur Amtsenthebung.

Wie CNN zuvor berichtete, wechselte das höchste Gericht des Staates im Jahr 2022 von einer 4:3-Mehrheit der Demokraten zu einer 5:2-Mehrheit der Republikaner.

In einer Erklärung gegenüber CNN lehnte es die North Carolina Judicial Standards Commission ab, sich zu den Einzelheiten der Klage oder der Untersuchung gegen Earls zu äußern, sagte jedoch, ihr Gremium sei „unparteiisch“.

„Die North Carolina Judicial Standards Commission ist ein überparteiliches Untersuchungsgremium, das sich aus Mitgliedern zusammensetzt, die vom Obersten Richter, dem Gouverneur, der Generalversammlung und dem State Bar Council ernannt werden. „Die Kommission ist gesetzlich verpflichtet, alle Fälle mutmaßlichen Fehlverhaltens der Justiz zu untersuchen und kann sich nicht zu laufenden Ermittlungen äußern“, sagte Brittany Pinkham, Exekutivdirektorin der North Carolina Judicial Commission, in der Erklärung.