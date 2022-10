Der Richter des Obersten Gerichtshofs, Alito, versicherte Kennedy bezüglich des Rechts auf Abtreibung: NY Times

Senator Ted Kennedy (D-MA) steigt in einen Aufzug, nachdem er den Boden des US-Senats verlassen hat, nachdem eine namentliche Abstimmung zur Ernennung von Richter Samuel Alito zum Obersten Gerichtshof der USA vom 72. bis 25. Januar 2006 in Washington stattgefunden hatte , DC.

Der Richter des Obersten Gerichtshofs, Samuel Alito, der diesen Sommer die Mehrheitsmeinung zur Aufhebung des Abtreibungsrechtsfalls Roe v. Wade verfasste, versicherte dem verstorbenen Senator Ted Kennedy im Jahr 2005, dass er eine wichtige Rechtsgrundlage für die „Einigung“ von Roe in einem neuen Bericht betrachte offenbart.

„Ich glaube an Präzedenzfälle“, sagte der konservative Alito zu Kennedy, der liberale demokratische Senator von Massachusetts schrieb im November 2005 in sein Tagebuch, berichtete die New York Times.

„Ich glaube, dass es ein Recht auf Privatsphäre gibt. Ich denke, es ist Teil der Freiheitsklausel des 14. Zusatzartikels und des Fünften Zusatzartikels“, sagte Alito laut Tagebuchzitierung.

„Also erkenne ich an, dass es ein Recht auf Privatsphäre gibt. Ich glaube an Präzedenzfälle. Ich denke, im Fall Roe ist das so weit, wie ich gehen kann“, sagte Alito zu Kennedy, einem überzeugten Verfechter des Rechts auf Abtreibung, der 2009 starb .

Der Kommentar wurde gemacht, als Alito während eines Besuchs in Kennedys Büro um eine Bestätigung des Senats beim Gericht bat, schrieb John Farrell im Bericht der Times. Farrells neues Buch „Ted Kennedy: A Life“, das Details der Tagebucheinträge enthält, wird am Dienstag veröffentlicht.

Die Entscheidung von 1973 in Roe stellte zum ersten Mal fest, dass es ein bundesstaatliches Verfassungsrecht auf Abtreibung gab.

Roe basierte auf einer früheren Entscheidung des High Court, Griswold v. Connecticut, die 1965 feststellte, dass es ein verfassungsmäßiges Recht auf eheliche Privatsphäre in einem Fall gab, in dem verheirateten Paaren die Anwendung der Geburtenkontrolle untersagt wurde.

Konservative griffen Roe jahrzehntelang als fehlerhaft an, teilweise mit dem Argument, dass die Verfassung nicht ausdrücklich festlegt, dass Einzelpersonen ein Recht auf Privatsphäre haben, geschweige denn eines auf Abtreibung.