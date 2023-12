Der republikanische Vorsitzende von Florida wird wegen des Vergewaltigungsvorwurfs nicht zurücktreten und erklärt, er sei unschuldig

FORT LAUDERDALE, Florida (AP) – Der Vorsitzende der Republikanischen Partei Floridas sagt, er werde wegen der Anschuldigung einer Frau, er habe sie vergewaltigt, nicht zurücktreten und erklärt in einer E-Mail an seine Unterstützer, dass er unschuldig sei. Er ging nicht auf Einzelheiten des Vorwurfs ein, der die konservative Politik des Staates erschüttert hat.

Christian Ziegler schickte die Erklärung am Samstag an die Republikaner des Bundesstaates und sagte, dass er und seine Frau Bridget Ziegler ins Visier genommen würden, weil sie „so laute politische Stimmen“ seien. Seine Frau war Mitbegründerin der konservativen Gruppe Moms for Liberty, die gemeinsam mit Gouverneur Ron DeSantis eine Kampagne zur Rücknahme der Sexualerziehung an Schulen in Florida angeführt hat.

DeSantis sagte letzte Woche, dass Christian Ziegler zwar unschuldig sei, bis seine Schuld bewiesen sei, er aber zurücktreten sollte, um ihre Partei nicht abzulenken. Ziegler besteht darauf, dass er nicht aufgeben wird.

„Wir müssen ein Land retten, und ich werde nicht zulassen, dass falsche Anschuldigungen eines Verbrechens diese Mission auf Eis legen, während ich darauf warte, dass dieser Prozess abgeschlossen ist“, schrieb Ziegler, 40. Als langjähriger GOP-Aktivist stieg er in die Regierung auf Spitzenposten der Landespartei im Februar.

Gegen Ziegler wurde keine Anklage erhoben, die Ermittlungen der Polizei von Sarasota sind jedoch noch nicht abgeschlossen. Der Ankläger, der Christian Ziegler seit 20 Jahren kennt, sagte der Polizei im Oktober, dass er sich gewaltsam Zutritt zu ihrer Wohnung verschafft und sie vergewaltigt habe, wie aus eidesstattlichen Erklärungen der Polizei hervorgeht.

In seiner E-Mail vom Samstag ging Ziegler nicht darauf ein, dass er den Ermittlern mitgeteilt hatte, dass er Sex mit der Frau gehabt habe, dass dieser jedoch einvernehmlich gewesen sei. Er wandte sich auch nicht an seine Frau und erzählte den Ermittlern, dass das Paar und die Frau vor mehr als einem Jahr einmal Gruppensex hatten.

„Meine Familie ist absolut solide. „Meine Frau steht zu 150 % hinter mir und wir verfügen über Methoden, um unsere (drei) Kinder zu schützen, genau wie bei allen vorherigen Angriffen, denen wir ausgesetzt waren“, schrieb Christian Ziegler. Die Zieglers reagierten am Sonntag weder auf Anrufe noch auf SMS mit der Bitte um weitere Kommentare.

DeSantis-Sprecher Jeremy Redfern antwortete am Sonntag nicht auf einen Anruf und eine SMS mit der Bitte um einen Kommentar zu Zieglers Weigerung, zurückzutreten.

Die Avadavits der Polizei, denen zufolge die Zieglers Gruppensex mit einer Frau hatten, haben Demokraten und Schwulenrechtsaktivisten dazu veranlasst, dem Paar Heuchelei vorzuwerfen, da sich eine von Bridget Ziegler mitbegründete Organisation – Moms for Liberty – DeSantis und der Republikaner von Florida angeschlossen hat, um dagegen vorzugehen LBGTQ+ Ursachen.

Bridget Ziegler ist außerdem ein gewähltes Mitglied des Schulausschusses von Sarasota County und wurde von DeSantis in den Vorstand berufen, der nun die Landentwicklung von Walt Disney World überwacht. DeSantis setzte letztes Jahr ein Gesetz zur Auflösung eines von Disney kontrollierten Gremiums durch, nachdem sich das Unternehmen gegen seinen Gesetzentwurf zur Einschränkung der Sexualerziehung in Schulen ausgesprochen hatte.

Der Vergewaltigungsvorwurf gegen Christian Ziegler wurde letzte Woche öffentlich, nachdem das Florida Center for Government Accountability, eine investigative Nachrichtenorganisation, einen Polizeibericht und die eidesstattlichen Erklärungen des Durchsuchungsbefehls mit detaillierten Angaben zu den Vorwürfen erhalten hatte.

Der Name des Anklägers ist in den Dokumenten geschwärzt. Die Associated Press nennt mögliche Opfer sexueller Übergriffe ohne deren Erlaubnis nicht namentlich.

Den in der eidesstattlichen Erklärung zitierten Textnachrichten zufolge hatten die Frau und die Zieglers geplant, am 2. Oktober erneut Gruppensex zu haben, aber die Frau machte einen Rückzieher, nachdem Bridget Ziegler „es nicht geschafft hatte“.

Die Frau sagt, sie habe Christian Ziegler später am Tag im Flur ihrer Wohnung gefunden, er habe sie hineingestoßen und dann vergewaltigt.

In Text- und Telefongesprächen, die von Ermittlern überwacht wurden, bot Ziegler der Frau „finanzielle Hilfe“ an, bevor er den Verdacht schöpfte, dass sie aufgezeichnet wurden.

In einem Interview mit Ermittlern am 2. November sagte Ziegler, der Sex sei einvernehmlich gewesen und er habe ihn aufgezeichnet. Er sagte, er habe das Video gelöscht und es dann wiederhergestellt, nachdem der Vergewaltigungsvorwurf aufgetaucht sei.

Den eidesstattlichen Erklärungen zufolge beschlagnahmten Ermittler am 2. November das Telefon von Christian Ziegler. Nichts von dem, was sie gefunden haben, wurde veröffentlicht.

__

Der Associated Press-Reporter Brendan Farrington aus Tallahassee, Florida, hat zu diesem Bericht beigetragen.

Terry Spencer, The Associated Press