Der republikanische Top-Senats-Super-PAC gibt in Colorado aus

Hochrangige republikanische Beamte haben lange darauf hingewiesen, dass es bei diesen Zwischenwahlen möglich sei, in Colorado – und in geringerem Maße in Washington – zu spielen, angesichts der glanzlosen Zustimmungswerte von Biden, der anhaltend hohen Inflation im ganzen Land und des Rechtsrucks der Wähler bei den Wahlen in Virginia und New Jersey im vergangenen Herbst.

„Wir haben Colorado beobachtet und uns gefällt, was wir dort sehen“, sagte SLF-Präsident Steven Law in einer Erklärung gegenüber POLITICO. „Wir halten Michael Bennet für verwundbar.“

Die neue Unterstützung für O’Deas Angebot kommt, da außerhalb der Demokratischen Gruppe ins Rennen gegangen ist, um Bennet zu helfen, obwohl öffentliche Umfragen gezeigt haben, dass Bennet einen stetigen Vorsprung hat. Am Freitag kaufte das Super-PAC der League of Conservation Voters Anzeigen im Wert von 1,3 Millionen US-Dollar zur Unterstützung von Bennet, nachdem in den letzten Wochen insgesamt 5 Millionen US-Dollar von Giffords PAC, dem Super-PAC für Waffenkontrolle, das mit der ehemaligen Abgeordneten Gabby Giffords und einem anderen Demokraten verbunden war, zusammengekommen waren Gruppe.

Neue Bemühungen der Demokraten, den zweijährigen Senator zu unterstützen, zeigen, dass Bennet trotz eines Vorsprungs vor O’Dea in den Umfragen diesen Herbst in einer schwachen Position bleibt. Eine Umfrage, die letzte Woche von der demokratischen Gruppe Data for Progress durchgeführt wurde, ergab, dass Bennet mit 9 Prozentpunkten in Führung liegt – fand aber auch seine Günstigkeitsbewertung bei 43 Prozent, einen Punkt unter der von Biden.

Bennet selbst hat auch angedeutet, dass die Senatswahlen in Colorado dieses Jahr hart umkämpft sein würden.

Die Demokraten steckten dieses Jahr Millionen von Dollar in die Vorwahlen des republikanischen Senats von Colorado, um O’Dea daran zu hindern, der Kandidat zu werden, da sie glaubten, sein konservativerer Hauptherausforderer wäre ein unbrauchbarer Gegner bei den Parlamentswahlen.

Die Beteiligung der SLF an Rennen war für die republikanischen Senatskandidaten von entscheidender Bedeutung, deren Spendensummen im Vergleich zu ihren demokratischen Rivalen verblasst sind. Die GOP muss mehrere konkurrierende Staaten verteidigen und gleichzeitig mindestens einen demokratischen Sitz umdrehen, um die Kontrolle über die eng geteilte Kammer zurückzugewinnen.

Die Entscheidung des Super-PAC von McConnell, sich in diesem Herbst aus Arizona zurückzuziehen, machte beispielsweise die Aufgabe von Blake Masters, einen Sitz dort umzudrehen, noch weitaus schwieriger, veranlasste jedoch andere republikanische Gruppen außerhalb, sich zu bemühen, den Unterschied auszugleichen.

Und die Entscheidung von SLF, in New Hampshire zu bleiben, wo die Gruppe diesen Herbst 23 Millionen Dollar ausgibt, gibt den Republikanern eine Chance, den demokratischen Sen zu verdrängen. Maggie Hassan, der in Führung bleibt. Die SLF gibt weiterhin im Bundesstaat Geld aus, obwohl die GOP Don Bolduc nominiert hat, einen Kandidaten, der in den Vorwahlen auf einer Plattform des Wahlleugnens 2020 und anderer verwandter Positionen kandidierte.

Während das National Republican Senatorial Committee am Freitag POLITICO mitteilte, dass es seine verbleibenden Anzeigenkäufe in New Hampshire kürzen würde, um es anderswo auszugeben, sagte SLF, es habe seine Pläne für Ausgaben im Granite State nicht geändert. Der NRSC tätigte im August einen kleinen Anzeigenkauf in Colorado und gab weniger als 250.000 US-Dollar für einen Fernsehspot aus, in dem Bennet angegriffen wurde, weil er mit Biden abgestimmt hatte.

Ab sofort haben die Demokraten weiterhin einen Ausgabenvorteil im Rennen in Colorado, nachdem sie 18 Millionen US-Dollar an Anzeigen gebucht oder reserviert haben, verglichen mit den 12 Millionen US-Dollar der Republikaner.