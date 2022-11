Der Republikaner Lombardo verdrängt den demokratischen Gouverneur in Nevada

Der zweijährige Sheriff setzte sich auf einer Law-and-Order- und Pro-Business-Plattform ein, beschuldigte Sisolak, korrupt und kriminell zu sein, und griff seine Reaktion auf die Covid-19-Pandemie an.

Die Kampagne des Republikaners hämmerte Sisolak dafür, dass er Geschäfte während der Pandemie und so lange geschlossen hielt letzten Monat beschuldigte ihn, fortzufahren um „den Staat abzuschalten“. Er argumentierte, die Sisolak-Regierung habe „unsere Wirtschaft verwüstet“, indem sie viele Geschäfte, einschließlich derjenigen auf dem Las Vegas Strip, geschlossen hielt, während einige andere Bundesstaaten wiedereröffnet wurden. Lombardo versprach, niemals Steuern zu erhöhen, und sagte, er werde Vorschläge erlassen, die Unternehmen in den Staat ziehen würden.

Er beschuldigte Sisolak, Schulen unsicher zu machen, und verwies wiederholt auf ein Gesetz zur „wiederherstellenden Gerechtigkeit“, das der Gouverneur in seinem ersten Jahr unterzeichnet hatte und das Alternativen zur Ausweisung und Suspendierung für Schüler vorschlug, die geringfügige Verstöße begangen hatten, um den sogenannten Übergang von der Schule ins Gefängnis zu verlangsamen Pipeline. Das Gesetz hat angesichts eines Anstiegs der Gewalt in Schulen im Süden Nevadas erneute Aufmerksamkeit von Gegnern erhalten.

Lombardo versprach während der Kampagne, den Zugang zu Charterschulen zu erweitern und Eltern mehr Mitsprache über den Lehrplan ihrer Kinder zu geben.

Nach dem Umsturz des Obersten Gerichtshofs Roe v. Wade im Juni griffen Sisolak und seine Verbündeten die Frage der Abtreibungsrechte auf. Lombardo war gezwungen, die Position der nationalen Republikaner zur Abtreibung mit der vieler Nevadaner in Einklang zu bringen, die traditionell die individuellen Freiheiten unterstützen.

Der Sheriff sagte, er würde das staatliche Volksabstimmungsreferendum von 1990 respektieren, das das Recht auf das Verfahren aufrechterhalte, und seine Kampagne und externe Verbündete schalteten Anzeigen, in denen die Gesprächsthemen der Demokraten als übertrieben charakterisiert wurden. Aber seine Kampagne sponserte auch eine Veranstaltung mit einer Anti-Abtreibungs-Organisation. In mindestens einer Anzeige versuchte Lombardos Kampagne, die Aufmerksamkeit wieder auf wirtschaftliche und kriminelle Themen zu lenken, was die Prekarität des Problems im Staat verdeutlichte.