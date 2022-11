Der Regisseur von Will Smiths neuem Film über Sklaverei hofft, dass das Publikum über den berüchtigten #OscarsSlap hinausblicken kann

CNN

Nach der Oscar-Verleihung Anfang dieses Jahres haben sich Filmzuschauer und Brancheninsider gleichermaßen gefragt, was Will Smiths mittlerweile berüchtigte On-Air-Ohrfeige von Chris Rock für die Karriere des „King Richard“-Schauspielers sowie für seine zukünftigen Oscar-Chancen bedeuten wird.

Jetzt, vor der Veröffentlichung von Smiths neuem Film „Emancipation“, eröffnet Regisseur Antoine Fuqua all diese Spekulationen und seinen Wunsch, dass sich das Publikum stattdessen auf die brennende Erzählung im Herzen des Films konzentriert, nämlich den historischen Kampf gegen die Sklaverei in Amerika.

„Der Film ist für mich größer als dieser Moment. Vierhundert Jahre Sklaverei sind größer als ein Moment“, sagte Fuqua Vanity Fair in einem am Dienstag veröffentlichten Interview über den Film, in dem Smith eine Figur namens Peter spielt, einen Mann, der der Sklaverei entkommt.

Die Figur wurde von einer historischen Figur inspiriert, die gemeinhin als „Gepeitschter Peter“ bezeichnet wird und auf grafischen Fotos von 1863 zu sehen war, die die Brutalität der Sklaverei darstellten.

Fuqua, der 2001 Denzel Washington in seiner Oscar-prämierten Rolle als bester Schauspieler in „Training Day“ inszenierte, fügte hinzu, dass er hoffe, dass die Leute „sich den Film ansehen und von der großartigen Leistung von Will und all der wirklich harten Arbeit mitgerissen werden dass die ganze Crew es getan hat.“

Smith, der dieses Jahr den Oscar für den besten Schauspieler für seine Rolle als Richard Williams, Vater der Tennisstars Venus und Serena, gewonnen hat, darf für einen Zeitraum von nicht persönlich oder virtuell an Veranstaltungen oder Programmen der Academy teilnehmen, einschließlich der Academy Awards selbst zehn Jahre ab 2022 infolge seines körperlichen Ausbruchs.

Diese Strafe, die nach einer Reihe von Wortwechseln zwischen Smith und der Akademie nach der Preisverleihung am 27. März beschlossen wurde, hindert den Schauspieler nicht daran, für eine weitere Statuette nominiert zu werden.

„Emancipation“ wird in limitierter Auflage am 2. Dezember in die Kinos kommen, bevor es eine Woche später auf Apple TV+ gestreamt wird, was bedeutet, dass sowohl der Film als auch Smith in dieser Preisverleihungssaison für Oscar-Nominierungen in Frage kommen.