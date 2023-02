Der rege Handel an den Finanzmärkten bescherte der Deutschen Börse Rekordergebnisse.

Nach einem Rekordjahr strebt die Deutsche Börse 2023 weiteres Wachstum an. „Wir bleiben zuversichtlich, weil wir die Weichen für eine Fortsetzung unseres starken strukturellen Wachstums gestellt haben“, sagte Vorstandsvorsitzender Theodor Weimer am Donnerstag in Frankfurt.

Um die Digitalisierung des Unternehmens und der Märkte voranzutreiben, geht der Dax-Konzern eine zehnjährige Partnerschaft mit Google ein. Die Deutsche Börse sei sowohl Gestalter als auch Treiber der digitalen Transformation der Kapitalmärkte, sagte Weimer. „Auch unsere neue Partnerschaft mit Google Cloud erfüllt diese Anforderung.“ Derzeit befinden sich 35 Prozent der Informationstechnologie (IT) in der sogenannten Cloud, also über das Internet bereitgestellten technischen Ressourcen wie Rechenleistung, Speicherplatz oder Software. Perspektivisch soll der Anteil auf 70 Prozent steigen.

Der Frankfurter Börsenbetreiber profitierte im vergangenen Jahr in einem von Krieg und Krisen verunsicherten Umfeld von einem regen Handel an den Finanzmärkten, wie der Dax-Konzern am Mittwochabend mitteilte. 2022 verdiente die Deutsche Börse so viel wie nie zuvor. Unter dem Strich stieg der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um fast ein Viertel auf fast 1,5 Milliarden Euro.

Rekordkurs auch dank turbulenter Gaspreise

Gaspreiskapriolen, höhere Zinsen und Akquisitionen hielten das Unternehmen auf Rekordkurs. „Die Deutsche Börse hat ein extrem starkes Jahr hinter sich. Das Beste aus ihrer Geschichte“, resümierte Weimer. Die starken Zahlen für 2022 sind auch ein Ergebnis der multiplen Krisen.

Bei den Einnahmen verzeichnete der Konzern ein Plus von 24 Prozent auf rund 4,34 Milliarden Euro. „Wir haben im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht nur unsere Prognose deutlich übertroffen, sondern bereits ein Jahr zuvor die Ziele unserer Wachstumsstrategie Kompass 2023 erreicht“, so Weimer. „Wir sind strukturell weiter stark gewachsen. Und der gestiegene Absicherungsbedarf unserer Kunden sowie steigende Zinsen haben zu deutlichem konjunkturellem Rückenwind geführt.»

Trotz der erwarteten konjunkturellen Abschwächung rechnet der Vorstand auch für 2023 mit Wachstum. „Kernpfeiler unserer Strategie wird auch weiterhin das strukturelle Wachstum sein, ergänzt durch Akquisitionen, wo strategisch und finanziell sinnvoll“, sagte Weimer.

Ertragssteigerung von bis zu acht Prozent erwartet

Konkret rechnet der Vorstand für 2023 mit einem Umsatzanstieg auf 4,5 bis 4,7 Milliarden Euro. Das wäre ein Plus von bis zu acht Prozent und damit deutlich weniger als beim Vorjahr. Angesichts des rasanten Wachstums im vergangenen Jahr ist dies jedoch keine Überraschung.

Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) rechnet das Management mit einem Anstieg auf 2,6 bis 2,8 Milliarden Euro, das sind bis zu elf Prozent mehr als 2022. Im vergangenen Jahr lag dieses operative Ergebnis um 24 Prozent über dem Vorjahr Jahr auf gut 2,5 Milliarden Euro.

Auch Aktionäre sollen profitieren: Die Deutsche Börse will die Dividende um 13 Prozent auf 3,60 Euro je Aktie erhöhen.