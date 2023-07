Wie könnte die russische Invasion in der Ukraine so schnell wie möglich beendet werden? Außenministerin Baerbock erklärt in einem Interview, dass Verhandlungen mit Kremlchef Putin derzeit keine Option seien. Unterdessen bittet Ex-Boxweltmeister Klitschko die Deutschen um Durchhaltevermögen.

Außenministerin Annalena Baerbock sieht in absehbarer Zeit keine Grundlage für Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über die Ukraine. „Ich wünschte, wir könnten verhandeln. Aber im Moment geht es nicht darum, was man will, sondern darum, der Realität ins Auge zu sehen“, sagte der Grünen-Politiker in einem gemeinsamen Interview mit Ex-Präsidenten auf die Frage, ob er mitmachen könne. Boxweltmeister Wladimir Klitschko für „Bild“, „Welt“ und „Politico“.

Der Außenminister wies darauf hin, dass in der Zeit vor dem Angriffskrieg versucht worden sei, eine weitere Eskalation am Verhandlungstisch zu verhindern. „Die Antwort war, dass 100.000 Soldaten einmarschierten.“ Man versucht jeden Tag, dass man mit Russland wieder normal reden kann – dass dieses Land diplomatisch wieder zur Erkenntnis kommt, dass Frieden das Wichtigste ist. „Leider ist das nicht die Realität. Die Realität ist ein brutaler russischer Angriffskrieg.“

Die Ukraine müsse in der Lage sein, wieder Frieden zu finden, sagte Baerbock. „Das wird nur funktionieren, wenn dieser brutale russische Angriffskrieg beendet wird, wenn die russischen Soldaten die Ukraine verlassen und diese täglichen Nachtangriffe auf die Ukraine mit Drohnen, mit Raketen, mit Bomben stoppen.“ Baerbock wünscht sich zudem eine noch stärkere militärische Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen die russische Armee – wenn das möglich wäre.

„Nicht nur beschwören“-Material

„Mit jedem Kriegstag versuchen wir, alles zu tun, was wir können, um der Ukraine zu helfen, diesen Krieg zu gewinnen“, sagte sie. „Leider können wir nicht zaubern, sonst wäre dieser Krieg vorbei.“ Beispielsweise könne Deutschland zusätzliches Material wie dringend benötigte Luftverteidigung nicht „einfach heraufbeschwören“, sagte Baerbock. Es muss nun geprüft werden, wo die Unterstützung besser sein könnte. Konkret nannte Baerbock mögliche Ausrüstung zur Räumung und Überwindung verminter Gebiete durch russische Truppen.

Unterdessen hat der ehemalige Boxweltmeister Klitschko an die Deutschen appelliert, ihre Unterstützung für die Ukraine nicht nachzulassen, auch wenn der russische Angriffskrieg noch lange anhält. „Wir wissen nicht, wie lange es dauern wird. Bitte unterstützen Sie uns, werden Sie bitte nicht schwach“, sagte er im gemeinsamen Interview. Im Kampf gegen die russischen Besatzer spiele die Ausdauer „die entscheidende Rolle“, sagte Klitschko.

Auch der Bruder des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko widersprach nachdrücklich der von einigen Politikern aus Nato-Staaten geäußerten Ansicht, die Ukraine habe alles bekommen, was sie für die Gegenoffensive brauchte: „Das stimmt nicht. Wir haben nicht alles bekommen, was wir brauchen“, sagte Klitschko. Diese Aussagen seien „inakzeptabel“. Sein Land braucht schnell Kampfjets und Hubschrauber, um sich gegen Kamikaze-Drohnen und Raketen, aber auch an der Front, zu schützen. „Unsere besten Leute – Männer und Frauen – fallen“, sagte Klitschko. Es sei „eine Zeitbombe“. Um schnell agieren und überlegen kämpfen zu können, braucht sein Land moderne Waffen.