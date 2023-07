CNN

—



Ein kürzlicher Ausbruch von Waldbränden im Westen Kanadas schickt erneut eine gesundheitsschädliche Rauchwolke in die Vereinigten Staaten.

Der Rauch weht bereits in die nördlichen Ebenen und wird sich im oberen Mittleren Westen ausbreiten, einschließlich Minnesota, Wisconsin, Upper Michigan und Indiana, wo das ganze Wochenende über Luftqualitätswarnungen gelten, die vor „ungesunden“ Rauchmengen warnen.

Der Rauch könnte auch in Iowa und Illinois, einschließlich Chicago, zu Problemen führen erlebten Ende Juni inmitten starker Rauchentwicklung eine der schlechtesten Luftqualitäten der Welt.

Diesmal kommt die Rauchwolke nicht aus der kanadischen Provinz Quebec. Stattdessen breitet es sich von viel weiter im Westen über Kanada aus und sollte daher nicht den Nordosten erreichen, wie es Anfang Juni der Fall war, als der Himmel über New York City einen apokalyptischen Orangeton annahm.

Laut airnow.gov hat der eindringende Rauch am Freitag die Luftqualität in Teilen von Montana und North Dakota auf den Luftqualitätsindex Rot bzw. ungesund und in Minnesota auf Orange bzw. ungesund für empfindliche Gruppen gesenkt.

Waldbrandrauch enthält winzige Schadstoffe, die als Feinstaub oder PM 2,5 bezeichnet werden und beim Einatmen in die Lunge und den Blutkreislauf gelangen können. Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention verursachen diese Schadstoffe am häufigsten Atembeschwerden sowie Augen- und Rachenreizungen, werden aber auch mit schwerwiegenderen langfristigen Gesundheitsproblemen wie Lungenkrebs in Verbindung gebracht.

Die Wolke entstand aus fast 400 Bränden, die in der vergangenen Woche in der kanadischen Provinz British Columbia entfacht wurden, von denen fast die Hälfte durch 51.000 Blitzeinschläge durch Gewitter ausgelöst wurde, sagte der BC Wildfire Service. Einige dieser Gewitter waren „trocken“ oder erzeugten unbedeutende Regenmengen, um etwaige Brände zu unterdrücken, eine gefährliche Aussicht in einer Provinz, die die schlimmste Dürre erlebte.

In Teilen der USA besteht je nach Wetterlage und Brandausbreitung auf absehbare Zeit die Gefahr einer Rauchentwicklung, da Kanada die schlimmste Brandsaison seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt. Bisher sind in diesem Jahr mehr als 23 Millionen Acres abgebrannt, eine Fläche etwa so groß wie Indiana.

In British Columbia kam es seit April zu mehr als 1.000 Bränden. Diese Brände haben in British Columbia in den letzten zehn Jahren bereits fast dreimal so viel Land verbrannt wie in einem durchschnittlichen Jahr, sagte der BC Wildfire Service.

Ein Feuerwehrmann starb am Donnerstag bei einem Brand in der Nähe von Revelstoke, British Columbia, wie aus einer Pressemitteilung der Feuerwehrgewerkschaft hervorgeht. Der BC Wildfire Service bestätigte CNN den Tod. Der Feuerwehrmann wurde nicht identifiziert.

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau lobte den Feuerwehrmann auf Twitter am Freitag.

„Die Nachricht aus British Columbia – dass eine der Feuerwehrleute, die tapfer gegen Waldbrände kämpften, ihr Leben verloren hat – ist herzzerreißend“, sagte Trudeau. „In dieser unglaublich schwierigen Zeit möchte ich ihrer Familie, ihren Freunden und ihren Kameraden bei der Feuerwehr mein tief empfundenes Beileid aussprechen.“