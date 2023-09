KIEW – Am Freitag wurde ein Raketenangriff gegen die russische Schwarzmeerflotte gestartet, wobei eine Rakete das Hauptquartier der Flotte in Sewastopol auf der von Russland besetzten Krim beschädigte, sagte der von Russland unterstützte örtliche Gouverneur.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurden fünf Raketen mit Flugabwehrraketen abgeschossen. „Den verfügbaren Informationen zufolge wurde ein Soldat getötet“, hieß es in einer Erklärung des Ministeriums am Freitag.

„Der Feind hat einen Raketenangriff auf das Flottenhauptquartier gestartet“, sagte der Gouverneur von Sewastopol, Michail Razvozhayev, im Telegram. Splittersplitter fielen in der Nähe eines Theaters. Informationen über Opfer würden bestätigt, sagte er.

„Ein weiterer Angriff ist möglich“, fügte Razvozhayev hinzu und forderte die Einheimischen auf, sich vom Stadtzentrum fernzuhalten.

Kiew übernahm, wie in solchen Fällen üblich, nicht sofort die direkte Verantwortung für den Angriff. „Das Einzige, was ich bestätigen kann, ist, dass die russischen Truppen auf der Krim infolge der Aggression gegen die Ukraine erhebliche Verluste an Arbeitskräften und Ausrüstung erleiden“, sagte Andriy Cherniak, Vertreter der Abteilung für militärische Nachrichtendienste des Verteidigungsministeriums der Ukraine POLITICO weigert sich, weitere Details hinzuzufügen.

Zuvor hatte Krym Realii, ein ukrainischer Sender der Radio-Liberty-Abteilung, der die Krim abdeckt, von drei lauten Explosionen in Sewastopol berichtet. „Windows hat gezittert. Auch über dem südlichen Teil der Stadt waren Raketen zu hören“, sagte Krym Realii.

Dies ist der jüngste in einer Reihe von Angriffen auf die russische Schwarzmeerflotte auf der Krim. Letzte Woche griff die Ukraine eine Werft in Sewastopol an, wo Russland seine Marineschiffe reparierte und auch die Kontrolle über strategisch wichtige Bohrplattformen im Schwarzen Meer nahe der Krimküste übernahm, wodurch das russische Radarsystem, das früher den nordwestlichen Teil des Schwarzen Meeres überwachte, abgeschaltet wurde .

Das britische Verteidigungsministerium berichtete, dass sowohl Russland als auch die Ukraine in den letzten Tagen ihre Angriffe tief im feindlichen Gebiet intensiviert hätten. „Da der Bodenkampf relativ statisch ist, strebt jede Seite nach einem Vorteil, indem sie die strategische Tiefe ihres Gegners durchbricht“, sagte das Ministerium in einer Erklärung am Freitag.