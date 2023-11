Zum Schlussplädoyer am Mittwoch saß Damian Williams, der oberste Bundesanwalt in New York, in Begleitung anderer Regierungsbeamter in der ersten Reihe des Gerichtssaals. Die Eltern von Herrn Bankman-Fried, die während des gesamten Prozesses fest auf der Tribüne zu sehen waren, ließen die Präsentation der Regierung aus, kehrten jedoch in den Gerichtssaal zurück, um zu sehen, wie Herr Cohen ihren Sohn verteidigte. Herr Bankman-Fried saß zwischen seinen Anwälten und trug denselben grauen Anzug und die gleiche lila Krawatte, die er in den letzten Tagen im Zeugenstand trug.

Herr Roos stand am Rednerpult und ging die Höhepunkte der Aussagen der Zeugen der Anklage durch, einschließlich ihrer Aussagen, dass Alameda besondere Privilegien bei FTX hatte, wie etwa eine Kreditlinie in Höhe von 65 Milliarden US-Dollar, die es dem Handelsunternehmen ermöglichte, Milliarden von FTX-Kunden zu leihen . Herr Bankman-Fried hielt diese besonderen Privilegien geheim, sagte Herr Roos, „weil er wusste, dass sie falsch waren.“

Der Staatsanwalt ging auch auf die Unstimmigkeiten zwischen den Aussagen von Herrn Bankman-Fried und denen seiner ehemaligen Mitarbeiter ein. Er zeigte Diagramme mit Überschriften wie „Die Lügen des Angeklagten gegenüber der Öffentlichkeit“ und „Die falschen Tweets des Angeklagten im November“. Er legte digitale Aufzeichnungen vor, aus denen hervorgeht, dass Herr Bankman-Fried sich belastende Dokumente angesehen hatte, von denen er sich, wie er sagte, nicht erinnern konnte, sie gesehen zu haben.

Herr Roos wies auch auf Fälle hin, in denen Herr Bankman-Fried offenbar absichtlich die Kundeneinlagen von FTX nutzte, unter anderem um FTX-Aktien von Binance, einer konkurrierenden Krypto-Börse, zurückzukaufen.

Herr Cohen begann sein Schlussplädoyer mit den Worten, die Staatsanwälte hätten sich alle Mühe gegeben, sich auf das Erscheinen von Herrn Bankman-Fried zu konzentrieren. „Wir sind uns einig, dass es eine Zeit gab, in der Sam wahrscheinlich der am schlechtesten gekleidete CEO war und den schlechtesten Haarschnitt hatte“, sagte Cohen und fügte hinzu, dass dies keine Verbrechen seien.