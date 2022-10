Der Prozess gegen Oath Keepers hört von Mitgliedern, die vor dem 6. Januar von Rhetorik beunruhigt waren

„Er dachte, wir sollten uns als ältere Menschen verkleiden oder wie ein alleinerziehender Elternteil sein, der einen Kinderwagen schiebt. Wir könnten sie dazu verleiten, uns anzugreifen“, sagte Zimmerman während des Prozesses gegen Rhodes und vier weitere Mitglieder der Oath Keepers in Washington.

„Ich habe ihnen gesagt, dass wir das nicht tun“, erinnert sich Zimmerman. „Das ist Gefangenschaft. Das können wir nicht. Das ist illegal.“

Zimmerman sagte, er schloss sich der Gruppe ehemaliger Militär- und Polizeiangehöriger an und glaubte, dass ihr Zweck darin bestehe, Nothilfe in der Gemeinde zu leisten und den Anhängern des damaligen Präsidenten Donald Trump Sicherheit zu bieten, nachdem es bei Trump-Kundgebungen zu Zusammenstößen mit Antifa-Kämpfern und Unterstützern von Black Lives Matter gekommen war.

„Ich habe Haken, Schnur und Platine gekauft“, sagte Zimmerman, der zu dieser Zeit einen Laden besaß, der sich an Heimvorbereitungsfans richtete, die als „Preppers“ bekannt sind. Er erklärte, wie er im September mit seinem maßgeschneiderten Van zu einer Trump-Kundgebung in North Carolina fuhr, um den Teilnehmern Sicherheit zu bieten, und ihn dann in die Nähe des MAGA-Marsches für Trump-Wahlkämpfe in Washington fuhr. Der Van war mit einem großen Vorrat an Waffen von Oath Keepers-Mitgliedern beladen, wurde aber wegen der strengen Waffengesetze von DC auf einem Parkplatz am Arlington National Cemetery abgestellt, sagte Zimmerman.

Einer der faszinierendsten Aspekte von Zimmermans Aussage war seine Behauptung, dass Rhodes während der Veranstaltung im September die Telefonnummer eines nicht identifizierten Geheimdienstagenten zu haben schien und sich mit ihm darüber abstimmte, wo die Oath Keepers sein könnten und was sie tun könnten.

Zimmerman sagte jedoch, dass er sich von Rhodes und anderen nationalen Führern im Zuge seiner provokativen Äußerungen nach der Kundgebung im November entfremdet habe.

„Wenn er davon spricht … solltest du dich schick anziehen und Leute dazu bringen, hereinzukommen und dich anzugreifen, damit wir sie verprügeln können? Nein, das tun wir nicht“, sagte Zimmerman, der mit einer tristen grünen Gesichtsmaske, auf der die Worte „Front in Richtung Feind“ prangten, den Gerichtssaal betrat und verließ.

Später am Tag hörten die Geschworenen von Michael Adams, der kurz nach den Präsidentschaftswahlen 2020 von seiner Position an der Spitze des Florida-Kapitels der Oath Keepers zurücktrat. Er sagte, auch er konzentriere sich in erster Linie auf den Vorbereitungsaspekt der Gruppe und sei beunruhigt über die Sprache, die Rhodes in offenen Briefen an Trump verwendete und ihn aufforderte, die Wahlergebnisse abzulehnen.

„Ich befand mich in einer Situation, in der ich mich fragte, ob ich weiterhin Mitglied sein sollte“, sagte Adams. „Die Briefe deuten darauf hin, dass, wenn der Präsident – ​​der damalige derzeitige Präsident, Mr. Trump – das Insurrection Act nicht verkündet und Milizen einberufen würde … ‚wir‘ etwas dagegen unternehmen müssten.“

„Ich war besorgt darüber, wer „wir“ ist. … Ich bin kein Teil des ‚Wir’“, bezeugte Adams. Er las aus einem Rhodes-Brief vor, der von der Notwendigkeit sprach, „zur Verteidigung unserer von Gott gegebenen Freiheit zu den Waffen zu greifen“.

„Diese Worte haben mir geholfen, meine Entscheidung zu treffen, von der Führungsposition in der Organisation zurückzutreten“, erklärte Adams. „Das ist nicht meine Ideologie und damit wollte ich nicht in Verbindung gebracht werden.“

Während des Kreuzverhörs gab Adams jedoch zu, dass er seine Verbindungen zu den Oath Keepers nicht abgebrochen hatte. Nachdem er seine Führungsrolle niedergelegt hatte, ließ er Rhodes und andere Führungskräfte sein Online-GoToMeeting-Konto für Videokonferenzen nutzen.

Auf Nachfrage von Verteidiger Juli Haller gab Adams zu, dass er vage war, als er Rhodes seinen Rücktritt per Textnachricht übermittelte. „Ich bin ein stolzes lebenslanges Mitglied und werde ganz hinten sitzen“, sagte Adams, der als Trainer für gewerbliche Lkw-Fahrer arbeitet.

Adams sagte auch, dass er abgesehen von extremer Rhetorik von Rhodes und ähnlichen Kommentaren in den Online-Chatrooms der Gruppe von keinem unmittelbar bevorstehenden Gewaltplan gewusst habe.

„Ich hatte keine Kenntnis von einer konkreten Gewalttat, die geplant war“, sagte er.

Während ein Großteil des dritten Verhandlungstages für Rhodes vernichtend schien, war es weniger klar, wie schädlich er für die vier anderen Angeklagten war, die wegen ihrer angeblichen Rolle bei der Erstürmung des Kapitols am 6. Januar vor Gericht standen.

Die Aussage von Zimmerman und Adams schien die Möglichkeit zu unterstreichen, dass einige derjenigen, die Anfang Januar in die Gegend von Washington gereist waren, wirklich geglaubt haben könnten, dass sie an Sicherheitsdetails für Redner teilnahmen oder sich darauf vorbereiteten, Trump-Anhängern zu helfen, die angegriffen werden könnten.

Die Staatsanwälte behaupten, dass die Angeklagten mit der Absicht nach Washington gekommen seien, die Zertifizierung der Wahlstimmen durch den Kongress mit Gewalt zu stören, und dass eine schnelle Eingreiftruppe, die Waffen in einem Hotel in Arlington, Virginia, hielt, Teil dieses Plans gewesen sei.

Während Zimmerman und Adams im Zeugenstand umgänglich und direkt wirkten, verhielt sich ein dritter Zeuge der Anklage ganz anders.

Abdullah Rasheed, der behauptete, der Leiter des West Virginia-Kapitels der Oath Keepers zu sein, murmelte, zappelte und starrte auf den Boden, als er erklärte, dass er sechs Tage später mit einem Ersatztelefon etwa 25 Minuten einer Telefonkonferenz der Gruppe aufzeichnete die Wahlen 2020, weil er das Gefühl hatte, dass die Leute über eine Art Aufstand diskutierten.

„Ich hatte erwartet zu hören, ja, Biden schlecht, Trump gut. Das ist okay. Ich stimme zu. Dem stimme ich nicht zu“, sagte Rasheed, der behauptete, ein Veteran des Marine Corps zu sein, und sagte, er arbeite als Schwermaschinenmechaniker. „Je länger ich dem Anruf zuhörte, es klang, als würden wir gegen die Regierung der Vereinigten Staaten in den Krieg ziehen, und ich fühlte mich nicht wohl.“

„Das Ganze war so bedrohlich“, sagte Rasheed. „Es war beängstigend, was sie vorschlugen, an den Tisch zu bringen, wissen Sie. … Wir übernehmen das Weiße Haus. … Wenn Sie Waffen mitbringen, ist es in Ordnung, treten Sie der Antifa in den Hintern. … Es klang schrecklich. Es ist nicht das, dem ich beigetreten bin.“

Rasheed sagte, er habe in den folgenden Tagen wiederholt versucht, die Aufzeichnung an das FBI, das Büro des Generalstaatsanwalts von DC, Karl Racine, und die US-Kapitolpolizei weiterzuleiten.

„Hat dich jemand zurückgerufen?“ fragte Staatsanwältin Kathryn Rakoczy.

„Ja, nachdem alles passiert ist“, antwortete Rasheed.

Aber während des Kreuzverhörs gab Rasheed zu, dass er in den letzten Jahren eine Reihe von Namen verwendet hatte und dass er wegen schweren sexuellen Übergriffs auf ein Kind vorbestraft war. Verteidiger James Bright schlug vor, dass Rasheed nie wirklich ein Anführer der Gruppe war, und stellte fest, dass die Satzung der Oath Keepers jedem die Mitgliedschaft verweigere, der wegen einer Straftat verurteilt worden sei.

„Sind Sie sich Ihrer Vorgeschichte bewusst, Sir?“ Fragte Bright.

Rasheed bestand jedoch darauf, dass seine Bürgerrechte wiederhergestellt worden seien, sodass das Verbot für ihn nicht gelte.

Ein anderer Verteidiger, Jonathan Crisp, deutete an, dass die Regierung Rasheed ermutigt haben könnte, den Anruf aufzuzeichnen, aber der Zeuge bestritt dies. Eine Frage, ob Rasheed das FBI gebeten habe, ihm im Austausch für seine Aussage eine neue Identität zu geben, führte zu dieser Antwort: „Du meinst wie ein russischer Spion? Ich weiß nicht einmal, was das ist.“

Während Rasheeds Antworten oft verwirrend waren, stimmten Aspekte seiner Aussage fast direkt mit der schweren Anklage wegen aufrührerischer Verschwörung überein, die die Regierung gegen Rhodes und die vier anderen, die jetzt vor Gericht stehen, erhoben hat.

„Es klang, als würden wir in den Krieg ziehen – wir würden die Regierung der Vereinigten Staaten stürzen und anfangen, alle zu erschießen“, sagte Rasheed über den Anruf im November 2020, den er aufzeichnete.

Er sagte auch, dass seine Anträge auf Schutz angesichts der gewalttätigen Sprache, die von vielen Oath Keepers-Mitgliedern verwendet wird, ausreichend gerechtfertigt seien.

„Ich möchte nicht, dass meine Frau genäht wird“, sagte Rasheed. „Du weisst?“