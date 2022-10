Der Prozess gegen Oath Keepers beginnt am 6. Januar in dem bisher prominentesten Fall

Die Oath Keepers planen zu argumentieren, dass alles, was sie getan haben, legal war. Mitglieder der Gruppe sagen, dass sie in erster Linie in Washington waren, um als Sicherheitsdetails für Pro-Trump-VIPs wie Roger Stone zu dienen, die am 5. und 6. Januar auf Kundgebungen sprachen, um gegen Trumps Niederlage zu protestieren. Ihre Entscheidung, inmitten eines Pro-Trump-Mobs, der das Gebäude bereits durchbrochen hatte, auf das Kapitol herabzusteigen, war kein sorgfältig ausgearbeiteter Plan, sagen sie. Die Schusswaffen, die sie mitbrachten, waren rechtmäßig besessen und wurden nie nach DC gebracht, wo strenge Waffengesetze sie verboten hätten.

Bemerkenswerterweise sagen Rhodes und seine Verbündeten, sie hätten sich auf die Möglichkeit eingestellt, dass Trump sich auf das Insurrection Act berufen würde, um an der Macht zu bleiben, eine Entscheidung, von der sie behaupten, dass sie es ihnen hätte ermöglichen können, als von der Regierung sanktionierte Miliz zu agieren. Diese Interpretation des Gesetzes, sagen sie, beweise weiter, dass ihre Handlungen keine aufrührerische Verschwörung seien.

Trump wird im Mittelpunkt des Prozesses stehen, der voraussichtlich sechs bis acht Wochen dauern wird. Eidhalter, einschließlich Rhodes – der das Kapitol nicht betrat, aber draußen gesehen wurde, wie er seine Verbündeten inmitten des Chaos versammelte – haben angezeigt Sie haben sich an dem ehemaligen Präsidenten orientiert. Sein Tweet vom 18. Dezember 2020, in dem er seine Unterstützer aufforderte, zu einem „wilden“ Protest nach Washington zu kommen, wurde von Extremisten geteilt, darunter einigen der Anführer von Oath Keeper.

„Trump hat gesagt, es wird wild!!!!!! Es wird wild!!!!!!!“, postete Kelly Meggs, eine Anführerin der Oath Keepers aus Florida, die neben Rhodes angeklagt war, an diesem Tag in den sozialen Medien. „Er will, dass wir es WILD machen, das sagt er. Er hat uns alle ins Kapitol gerufen und will, dass wir es wild machen!!! Herr ja Herr!!! Meine Herren, wir fahren nach DC.“

Staatsanwälte – die bereits Schuldbekenntnisse wegen aufrührerischer Verschwörung von den Oath Keepers Joshua James, Brian Ulrich und William Todd Wilson erhalten haben – gaben an, dass Rhodes versucht habe, Trump über einen noch nicht identifizierten Vermittler inmitten des Chaos zu kontaktieren. Es gibt keine Beweise dafür, dass es ihm gelungen ist, Kontakt mit dem Weißen Haus aufzunehmen.

Die fünf vor Gericht stehenden Angeklagten, zu denen auch die Oath Keepers Thomas Caldwell, Jessica Watkins und Kenneth Harrelson gehören, haben in den letzten Monaten Verfahrensbeschwerden erhoben und vor allem behauptet, dass sie im überwältigend liberalen Washington, DC, keinen fairen Prozess bekommen könnten

Der US-Bezirksrichter Amit Mehta hat ihre Bemühungen wiederholt beiseite geschoben und sie aufgefordert, die Auswahl einer Jury abzuwarten. Dieser Prozess führte letzte Woche schließlich zur Auswahl von 12 Juroren und vier Stellvertretern. Mehta sagte am Montagmorgen, dass die Auswahl der Geschworenen erfolgreich zu einem Gremium geführt habe, das keine Anzeichen von Voreingenommenheit gegenüber den Angeklagten aufwies und tatsächlich wenig Kenntnis von den Oath Keepers oder Details des Angriffs vom 6. Januar.

„Meines Erachtens ist dies eine sehr fleißige Gruppe von Bürgern, die sich an die Anweisungen des Gerichts halten werden“, sagte Mehta und lehnte einen letzten Versuch ab, den Fall der Oath Keepers nach Virginia zu verlegen.

Die Staatsanwälte beabsichtigen, einen Fall darzulegen, in dem die Oath Keepers vor dem 6. Januar Nachrichten ausgetauscht und an virtuellen Treffen teilgenommen haben, in denen sie ihre Absicht zum Ausdruck brachten, eine gewalttätige Anstrengung zu unternehmen, um den Kongress daran zu hindern, Bidens Sieg zu bestätigen.

Mehrere andere Mitglieder der Oath Keepers werden in einem separaten Fall wegen Behinderung angeklagt, und eine Anwältin, die Mitglieder der Gruppe beriet – Kellye SoRelle – wurde kürzlich wegen ihrer Rolle im Zusammenhang mit dem 6. Januar angeklagt.