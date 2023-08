Beschriftung umschalten Vianney Le Caer/Invision/AP

Vianney Le Caer/Invision/AP

Es wird erwartet, dass Jonathan Majors heute vor Gericht steht und wegen Körperverletzung und Belästigung angeklagt wird. Im Falle einer Verurteilung drohe dem Schauspieler eine Gefängnisstrafe von bis zu einem Jahr.

Noch vor etwa einem Jahr galt Majors als einer der vielversprechendsten aufstrebenden Stars Hollywoods. Der 33-jährige Schauspieler, der an der Yale School of Drama ausgebildet wurde, überzeugte das Publikum in renommierten TV-Shows und Filmen.

Er war der Held von HBO Lovecraft-Land und der Antagonist in Glaubensbekenntnis III, der Blockbuster-Rocky-Film. Und Majors sollte sich als Mainstream-Berühmtheit durchsetzen, nachdem er als großer Superschurke im Marvel Cinematic Universe besetzt wurde. Er wurde zum Gegenstand zahlreicher verehrender Profile, unter anderem auf NPR, wo er als „der Freund des Internets“ beschrieben wurde.

Doch am 25. März letzten Jahres änderte sich alles, als Majors in New York verhaftet wurde, nachdem er angeblich eine Frau in einem von der Polizei als „häuslich“ bezeichneten Streit angegriffen hatte. Sie beschuldigte ihn, sie am Finger gezogen, ihren Arm verdreht, sie geschlagen und so heftig in ein Fahrzeug gestoßen zu haben, dass sie auf den Bürgersteig fiel. Nach Angaben der Polizei wurde die Freundin wegen leichter Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt. Sie wurde in den Gerichtsakten nicht namentlich genannt.

Die Majors bekannten sich wegen Körperverletzung, schwerer Belästigung, versuchter Körperverletzung und Belästigung nicht schuldig. (Eine weitere Anklage wegen Strangulation wurde später fallen gelassen). Seine Anwältin Priya Chaudhry hat die Unschuld ihres Mandanten beteuert und gegenüber NPR angedeutet, dass in Wirklichkeit der Ankläger der Schuldige sei.

Kurz nachdem die Anklage erhoben wurde, wurde Majors Berichten zufolge sowohl von seinem Management als auch von seiner PR-Firma entlassen. Seitdem wurde der Ruf des Schauspielers durch anhaltende schlechte Presse über sein Verhalten außerhalb der Leinwand sowohl in seinem Privatleben als auch am Set geschädigt.

Im Juni erschienen Majors zu einer Anhörung in einem Gerichtssaal in Manhattan. Seine Anwältin erklärte, sie verfüge über „zwingende Beweise“, die dazu beitragen würden, zu beweisen, dass Majors Unrecht erlitten habe, doch Richterin Rachel Pauley erließ eine versiegelte Entscheidung, die dazu führte, dass Chaudhry Gerichtsdokumente zurückzog, in denen er die Anschuldigungen des Anklägers beanstandete. Einzelheiten dieser Entscheidung bleiben unter Verschluss. Der Richter wünschte dem Schauspieler „viel Glück“ bei der Planung seines Prozesses.

Der Vorfall hat die Aussichten der Majors in Hollywood zerstört. Er wurde aus einer Marketingkampagne der US-Armee entfernt, kurz nachdem diese öffentlich wurde, und Marvel hat die Beteiligung der Majors an zahlreichen bevorstehenden Projekten heruntergespielt. Sein Charakter, Kang der Eroberer, sollte der Hauptschurke in der sogenannten „Multiversum-Saga“ des MCU sein. Doch Majors sind im Trailer zur zweiten Staffel der Fernsehshow von Marvel Studio kaum zu sehen Loki. Und es hat den Veröffentlichungstermin für die nächsten beiden Avengers-Filme verschoben. Die Kang-Dynastie Und Geheime Kriegein dem Majors eine herausragende Rolle spielen sollte.

Es ist leicht, Parallelen zu einem anderen aufstrebenden Star zu ziehen, dessen Karriere Anfang des Sommers scheiterte. Ezra Millers Hauptrolle in Der Blitz Es wurde erwartet, dass er den Schauspieler zum Mittelpunkt einer lukrativen DC-Franchise macht. Doch Analysten haben auf ihre rechtlichen Probleme und Kontroversen außerhalb der Leinwand hingewiesen, um teilweise zu erklären, warum der im Juni veröffentlichte Film zu einem der größten Kassenbomben aller Zeiten wurde.

Diese Geschichte wurde von Barbara Campbell bearbeitet.