Die Eröffnungsreden im Mord- und Terrorprozess gegen einen 22-jährigen Mann, der beschuldigt wird, vier Mitglieder einer muslimischen Familie in London, Ontario, getötet zu haben, werden am Montag in Windsor beginnen, nachdem die Auswahl der Geschworenen abgeschlossen ist.

Nathaniel Veltman hat sich bei dem Angriff auf die Familie Afzaal am 6. Juni 2021 in vier Fällen des Mordes ersten Grades und in einem Fall des versuchten Mordes auf nicht schuldig bekannt.

Er wurde in den Stunden nach dem Angriff festgenommen. Zu den Mordanklagen zählen auch Fälle von Terrorismus. Das bedeutet, dass die Staatsanwälte der Krone nachweisen müssen, dass seine Handlungen geplant und vorsätzlich waren, aber auch aus politischen, religiösen oder ideologischen Gründen motiviert waren.

Yumnah Afzaal, 15, ihre Eltern, Madiha Salman, 44, und Salman Afzaal, 46, sowie die Familienmatriarchin Talat Afzaal, 74, wurden getötet. Ein neunjähriger Junge überlebte.

Langwieriger Prozess

Diese Woche wurden 14 Personen und zwei Stellvertreter als Geschworene für den Prozess ausgewählt, der voraussichtlich drei Monate dauern wird.

Die vorsitzende Richterin, Renee Pomerance, Richterin am Obersten Gerichtshof, hat einige potenzielle Geschworene zu Beginn des Prozesses am Montag zum Gericht zurückgerufen, für den Fall, dass einer der ausgewählten Geschworenen nicht in der Lage ist, zu dienen.

Es besteht ein Veröffentlichungsverbot für alles, was außerhalb der Anwesenheit der Jury gehört wird, einschließlich der Gründe, warum der Prozess in Windsor, etwa 200 Kilometer westlich von London, stattfindet.