Der Präsident von Blizzard sagt, dass die Spieler „keine Geduld haben und jede Stunde neue Sachen wollen“

Der Präsident von Blizzard hat die Herausforderungen erörtert, die es mit sich bringt, Spieler zufrieden zu stellen, „die buchstäblich fast jeden Tag neue Inhalte wollen“.

In einem Interview mit The Verge sagte Mike Ybarra, Blizzard wolle dieser Nachfrage gerecht werden, jedoch nicht auf Kosten der Veröffentlichung hochwertiger Inhalte.

„Die Spieler haben keine Geduld“, sagte er. „Sie wollen jeden Tag, jede Stunde neue Sachen. Wir versuchen, auf diese Weise zu reagieren und gleichzeitig die Qualitätsmaßstäbe von Blizzard hoch zu halten.“

Blizzard kündigte letzte Woche auf der BlizzCon drei neue World of Warcraft-Erweiterungen an, von denen die erste im Jahr 2024 erscheinen wird, wenn Cataclysm auch für World of Warcraft Classic erscheinen wird.

„Wir wissen, dass Spieler buchstäblich fast jeden Tag neue Inhalte wollen“, fuhr Ybarra fort. „Gleichzeitig braucht es große Teams, um das zu erreichen. Man muss es also auf die richtige Art und Weise monetarisieren.

„Gleichzeitig sage ich den Teams immer: ‚Wenn jemand einen Dollar oder einen Penny bei Blizzard ausgibt, möchte ich, dass er sich danach gut fühlt. Wie gelangen wir zu einer Welt, in der wir wissen, dass dies immer die Grundlage unseres Handelns sein wird?‘“

Ybarra schlug vor, dass Bizzard immer noch versucht, die perfekte Balance für seine Strategie zur Veröffentlichung von Inhalten zu finden.

„Ich denke, wir sind im weiteren Verlauf noch dabei, viele dieser Dinge zu verfeinern“, sagte er. „Aber es ist etwas, das mir im weiteren Verlauf am Herzen liegt.“

Blizzard gab im Januar 2022 bekannt, dass es „ein neues AAA-Überlebensspiel“ für PC und nicht näher bezeichnete Konsolenplattformen entwickelt.

Obwohl Ybarra sich nicht direkt auf dieses Projekt bezog, sagte er gegenüber The Verge, dass Blizzard mit der Idee gerungen habe, ein Spiel zu veröffentlichen, das kein Live-Dienst sei.

„Wir haben keine Angst davor, neue IPs zu erstellen. Wir haben keine Angst davor, Modelle auf den Kopf zu stellen“, sagte er und fügte hinzu, dass er offen für „jemanden wäre, der eine Idee für ein vierstündiges oder ein 400-stündiges Erlebnis hat“.

Der Xbox-Hersteller Microsoft hat letzten Monat die 69-Milliarden-Dollar-Übernahme von Activision Blizzard abgeschlossen und dabei Franchises wie World of Warcraft, Diablo und Overwatch übernommen.

Ybarra, der 2019 nach fast 20 Jahren bei Microsoft zu Blizzard kam, wurde während der Eröffnungszeremonie der BlizzCon von Xbox-Chef Phil Spencer auf der Bühne begleitet.

Der Gaming-Chef von Microsoft sagte den Teilnehmern: „Wir werden unsere neuen Kollegen in einer Kultur des Vertrauens, der Integration und der Zusammenarbeit befähigen, das fortzusetzen, was sie am besten können: bestehende Genres neu zu definieren, neue, noch nie dagewesene Erlebnisse zu schaffen und Spieler zu vereinen.“ global auf neue Weise – in Azeroth, in Sanctuary, auf der Erde der nahen Zukunft und darüber hinaus.“