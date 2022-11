Der Präsident des Turnverbandes verteidigt die Anwesenheit russischer Beamter beim Kongress — RT Sport News

Der Präsident des Internationalen Turnverbandes (FIG), Morinari Watanabe, hat den 84. FIG-Kongress des Verbandes in Istanbul, Türkiye, eröffnet, indem er die Anwesenheit russischer und belarussischer Offizieller verteidigte.

Die Verbände verschiedener europäischer Länder – Ukraine, Estland, Italien, Niederlande, Norwegen und Polen – haben den Kongress wegen der Anwesenheit der Offiziellen boykottiert.

Watanabe sagte, er respektiere die Position der Abwesenden, bestand jedoch darauf, dass die FIG dies tun müsse „die Entscheidungen und Empfehlungen des IOC bei seinen Aktivitäten befolgen, wie in der Olympischen Charta erwähnt“, wie von Inside the Games berichtet.

„Die FIG ist [an] Internationale Sportorganisation, sie sollte neutral sein und muss durch den Olympismus zum Frieden beitragen.“ er sagte.









Russland wurde von einer Reihe von Sportveranstaltungen und Verbänden auf der ganzen Welt, einschließlich Turnen, ausgeschlossen, seit das Internationale Olympische Komitee (IOC) nach Beginn des Konflikts mit der Ukraine dies empfohlen hatte.

Watanabe bezog sich darauf, wies aber darauf hin, dass die „Die Partei, die diesen Krieg begonnen hat, ist nicht das russische Volk, die russischen Athleten, das russische Olympische Komitee oder die russischen IOC-Mitglieder.“

„Die Absicht ist nicht, die Athleten aus Russland und Weißrussland zu eliminieren“ sagte er und fügte hinzu „Unnötige Strafen schaffen neuen Hass.“

„Ich möchte mehr Hass vermeiden, der nach dem Krieg zurückbleiben könnte. Ich denke, wir sollten in Zukunft vermeiden, Hass für die Turnerfamilie zu hinterlassen.“

Watanabe wies darauf hin, dass russische und belarussische Delegationen letzten Monat auch an einer Generalversammlung der Association of National Olympic Committees in Seoul teilnehmen konnten.

„Basierend auf diesen Maßnahmen und Ratschlägen des IOC hat das FIG-Exekutivkomitee vier Entscheidungen getroffen“, sagte Watanabe.

„Die erste ist, dass die FIG und die Turnerfamilie die ukrainische Turnerfamilie weiterhin unterstützen werden. Zweitens erlaubt die FIG Athleten aus Russland und Weißrussland nicht, an den FIG-Veranstaltungen teilzunehmen.

„Der dritte ist, dass die FIG FIG-Beamten aus Russland und Weißrussland, die vom FIG-Kongress gewählt wurden, erlauben wird, an den Veranstaltungen teilzunehmen. Der vierte ist, dass die FIG überwachen sollte, ob die Athleten oder die Offiziellen Erklärungen oder Handlungen zur Unterstützung dieses Krieges abgeben, und strenge Strafen gegen diejenigen verhängen sollte, die dies tun.“













Watanabe betonte, dass die Aktionen sind „im Einklang mit den Leitlinien und Empfehlungen des IOC.“

„Von diesem Standpunkt aus erlaubt die FIG ihren Mitgliedsverbänden aus Russland und Weißrussland die Teilnahme am Kongress. Der Grund ist, dass wir die Pflicht haben, unsere Meinungen mit Russland und Weißrussland zu teilen.

„Darüber hinaus haben wir als internationale Organisation die Pflicht, ihre Meinung zu hören. Wenn wir die Kommunikationspipeline abschneiden, können wir nicht zum Frieden beitragen.“ sagte Watanabe.