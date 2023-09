CNN

Kein Tippschein entsprach allen sechs am Montagabend gezogenen Zahlen – weiße Kugeln mit den Zahlen 2, 21, 26, 40 und 42 und roter Powerball 9 – sodass der Powerball-Jackpot mittlerweile auf geschätzte 672 Millionen US-Dollar gestiegen ist.

Es besteht also noch Hoffnung für Lottospieler, bei der nächsten Ziehung am Mittwochabend sofort Millionäre zu werden.

Der Jackpot in Höhe von 672 Millionen US-Dollar ist derzeit der zehntgrößte Preis in der Geschichte von Powerball und der dritthöchste Gesamtgewinn des Spiels in diesem Jahr – nach dem großen Jackpot in Höhe von 1,08 Milliarden US-Dollar, der im Juli in Kalifornien gewonnen wurde.

Obwohl niemand den Hauptpreis gewann, gab es bei der Ziehung am Montag laut einer Pressemitteilung in den Vereinigten Staaten immer noch mehr als 905.000 Gewinnlose. Ein Los aus Massachusetts gewann 1 Million US-Dollar, indem es alle fünf weißen Zahlen richtig traf.

Zu den weiteren großen Gewinnen vom Montag gehörten 17 Tickets mit Preisgeldern im Wert von 50.000 US-Dollar und drei Gewinne im Wert von 150.000 US-Dollar.

Falls ein Gewinner bei der Ziehung am Mittwochabend alle sechs Zahlen richtig trifft, hat der Spieler zwei Möglichkeiten: einen Jahrespreis von 672 Millionen US-Dollar, bei dem er eine sofortige Auszahlung erhält, gefolgt von 29 jährlichen Raten, die sich jedes Jahr um 5 % erhöhen; oder eine einmalige Barzahlung von etwa 320,5 Millionen US-Dollar. Beide Preisbeträge werden vor Steuern berechnet.

Nach Angaben der Powerball-Verantwortlichen liegt die Gesamtwahrscheinlichkeit, einen Preis zu gewinnen, bei 1 zu 24,9 und die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot zu gewinnen, bei 1 zu 292,2 Millionen.

Die Ziehung wird am Mittwochabend um 22:59 Uhr ET übertragen.