Der Powerball-Jackpot ist jetzt der fünftgrößte in seiner Geschichte. Hier sind die Gewinnzahlen

Die Gewinnzahlen für die Powerball-Ziehung am Mittwoch für geschätzte 700 Millionen US-Dollar waren 19, 36, 37, 46, 56 mit einem Powerball von 24.

Laut einer Powerball-Pressemitteilung ist der Preis der fünftgrößte Powerball-Jackpot und der achtgrößte US-Lotterie-Jackpot aller Zeiten.

Bis zur Ziehung am Mittwoch gab es 35 Ziehungen in Folge ohne einen Gewinner des Hauptpreises, heißt es in der Pressemitteilung.

Aber unglücklicherweise für Ticketkäufer liegen die Gewinnchancen für den riesigen Preis nur bei 1 zu 292,2 Millionen. Der glückliche Gewinner kann laut Pressemitteilung entweder 30 Zahlungen über 29 Jahre oder eine Pauschalzahlung erhalten.

Der Barwert des Preises wird laut Powerball rund 335,7 Millionen US-Dollar betragen.

Laut Veröffentlichung betrug der größte Powerball-Jackpot aller Zeiten im Januar 2016 1,586 Milliarden US-Dollar. Die nächstgrößten Jackpots waren 768,4 Millionen US-Dollar im Jahr 2019, 758,7 Millionen US-Dollar im Jahr 2017 und 731,1 Millionen US-Dollar im Jahr 2021.