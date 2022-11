Der Powerball-Jackpot in Höhe von 1,9 Milliarden US-Dollar ist zu gewinnen. Hier ist der Steuerbescheid

Wer der nächste Jackpot-Gewinner im Powerball ist, darf sich über den größten je vergebenen Lottogewinn freuen.

Die Steuerrechnung wird auch ziemlich beeindruckend sein.

Nachdem niemand alle sechs am Samstag gezogenen Zahlen getroffen hatte, stieg der Powerball-Jackpot höher. Für die Ziehung am Montagabend sind es jetzt geschätzte 1,9 Milliarden US-Dollar, wenn sie als Annuität über drei Jahrzehnte verteilt werden, und 929,1 Millionen US-Dollar, wenn sie als Vorauszahlung in bar erhalten werden – das ist fast eine Milliarde US-Dollar Unterschied zwischen den beiden Optionen.

Mehr von Persönliche Finanzen:

Hier sind die ersten 3 Schritte, die Sie unternehmen müssen, wenn Sie Ihren Job verlieren

Wie sich Ihre Kreditwürdigkeit auf die Kosten eines Autokredits auswirkt

Wohlhabende Verbraucher lieben das Second-Hand-Shopping

Heutzutage ist die Annuitätsoption im Vergleich zur Bargeldoption größer als früher, da höhere Zinssätze es dem Spiel ermöglichen, größere annuitierte Preise zu finanzieren, so die Multi-State Lottery Association, die Powerball betreibt. Die Bargeldoption wird jedoch vom Ticketverkauf angetrieben.

Der Hauptpreis ist seit dem 3. August durch dreimal wöchentliche Ziehungen höher gestiegen, als ein in Pennsylvania gekauftes Los mit allen sechs gezogenen Zahlen übereinstimmte, um einen Jackpot von 206,9 Millionen US-Dollar zu landen.