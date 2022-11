Der Eifer, mit dem Polen und andere versuchten, die NATO in einen Krieg mit Russland zu ziehen, sollte bei allen Alarmglocken schrillen lassen

Die Welt ist diese Woche einer Kugel ausgewichen, als einige NATO-Mitglieder versuchten, aber scheiterten, Artikel 4 auszulösen, um Russland in der Ukraine zu konfrontieren. Beim nächsten Mal haben wir vielleicht nicht so viel Glück.

Der jüngste Skandal um eine fehlgeleitete ukrainische Boden-Luft-Rakete, die auf polnischem Boden landete und dabei zwei polnische Bürger tötete, was die meisten Menschen inzwischen zustimmen, hat eine hässliche Realität über die östlichen Ausläufer der NATO von heute enthüllt: Trotz mehr Trotz der zurückhaltenden Haltung des alten NATO-Establishments (USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland) scheinen die neuen Emporkömmlinge in Osteuropa versessen darauf zu sein, einen Mechanismus zu finden, der eine NATO-Intervention in der Ukraine rechtfertigt.

Diese Vorliebe für nukleare Vernichtung (niemand sollte Bedenken haben, dass ein NATO-Russland-Konflikt anders enden würde) sollte in den Hallen der Macht in der gesamten NATO und dem Rest der Welt Alarmglocken läuten lassen, denn auf sich allein gestellt, Die russophoben Beamten, die die Regierungen Polens und der drei baltischen Republiken dominieren, verhalten sich wie Lemminge, die auf die ukrainische Klippe zurennen, ohne sich ihres Schicksals bewusst zu sein, während sie der Fantasie nachjagen, dass die NATO Russland auf einem europäischen Schlachtfeld besiegt.









Der Ansturm auf ein Urteil, der die Ankunft der ukrainischen Boden-Luft-Rakete auf polnischem Boden begleitete, erinnert deutlich daran, wie die angeblich defensiven Eigenschaften der NATO-Charta genutzt werden können, um Konflikte zu fördern, anstatt sie abzuschrecken.

Lassen Sie keinen Zweifel aufkommen – die NATO war sich bewusst, dass die Rakete, die in der Nähe des Dorfes Przewodów in Polen einschlug und zwei polnische Bürger tötete, im Moment ihres Starts eine ukrainische Boden-Luft-Rakete war. Der Luftraum über der Ukraine ist einer der am stärksten überwachten Orte der Welt. Ohne Quellen und Methoden preiszugeben, genügt es zu sagen, dass in der Ukraine nichts passiert, was nicht in Echtzeit auf einem NATO-Display in Hauptquartieren in ganz Europa – einschließlich Polen – registriert wird.

Und doch … Polen hielt es für angebracht, den russischen Botschafter vorzuladen und Protest einzulegen.

Darüber hinaus erklärte Polen, dass es seine militärische Bereitschaft erhöhen und gleichzeitig die Aktivierung von Artikel 4 des NATO-Vertrags erwägen würde, einem Mechanismus, der es dem Bündnis ermöglicht, Sicherheitsbedrohungen für Mitgliedstaaten mit Blick auf den möglichen Einsatz militärischer Gewalt der NATO zur Behebung der Situation zu erörtern. Artikel 4 steht hinter jedem Kampfeinsatz der NATO seit ihrer Gründung, von Serbien über Libyen bis nach Afghanistan.

Auf Stichwort twitterte der litauische Präsident Gitanas Nausėda, dessen Land an Polen grenzt „Jeder Zentimeter des NATO-Territoriums muss verteidigt werden!“

Der tschechische Premierminister Petr Fiala wandte sich ebenfalls an Twitter, um auszurufen: „Wenn Polen bestätigt, dass die Raketen auch sein Territorium treffen, wird dies eine weitere Eskalation Russlands sein. Wir stehen fest hinter unserem EU- und NATO-Verbündeten.“

Estland seinerseits rief die Nachrichten an „am besorgniserregendsten“, mit seinem Außenminister, der über Twitter erklärt, „Wir beraten uns eng mit Polen und anderen Verbündeten. Estland ist bereit, jeden Zentimeter des NATO-Territoriums zu verteidigen.“













Während sich alle Parteien darin einig waren, dass es keine Grundlage für die Auslösung von Artikel 5 der NATO (dh der Klausel über kollektive Sicherheit) gab, war Artikel 4 sehr stark im Spiel. Polen war unnachgiebig: Die Rakete „Attacke“ gegen Polen war eindeutig ein Verbrechen, das nicht ungesühnt bleiben konnte. Als solches würde Polen gemäß Artikel 4 Druck ausüben „für die NATO-Mitglieder und Polen, sich auf die Bereitstellung zusätzlicher Luftabwehr zu einigen, auch auf einem Teil des Territoriums der Ukraine.“

Und da hast du es: „Einschließlich eines Teils des Territoriums der Ukraine.“

Betreten Sie Deutschland, Bühne links: „Als unmittelbare Reaktion auf den Vorfall in Polen werden wir anbieten, die Luftpolizei mit Kampfluftpatrouillen über dem polnischen Luftraum mit deutschen Eurofightern zu verstärken“, erklärte ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums.

Stichwort NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der ein Dringlichkeitstreffen der NATO-Botschafter in Brüssel einberief, um den polnischen Vorfall zu erörtern. Laut dem finnischen Außenminister (Finnland, obwohl kein NATO-Mitglied, wurde zu dem Treffen eingeladen) „Schließung des Luftraums [above Ukraine] wird auf jeden Fall besprochen. Verschiedene Optionen, wie wir die Ukraine schützen können, liegen auf dem Tisch.“

Während Deutschland Berichten zufolge die Einrichtung einer Flugverbotszone über der Ukraine ablehnte und anmerkte, dass eine solche Aktion die Gefahr einer direkten Konfrontation zwischen Russland und der NATO darstellen würde, muss man darüber nachdenken, wie eine solche Diskussion überhaupt zustande kam: Die Ukraine feuerte eine Boden-Luft-Rakete, die von der NATO verfolgt wurde, als sie auf polnischem Boden einschlug. Und als Ergebnis diskutieren die NATO-Mitglieder schließlich die Möglichkeit, sich auf Artikel 4 der NATO-Charta zu berufen und zu versuchen, die NATO-Luftverteidigung in Übereinstimmung mit der Einrichtung einer Flugverbotszone, die von NATO-Flugzeugen durchgesetzt wird, auf den ukrainischen Luftraum auszudehnen.













„Auch wenn es Blau in Blau war [incident] mit einer ukrainischen Rakete, die in Polen gelandet ist, denke ich, dass Polen immer noch genug Grund hat, sich auf Artikel 4 zu berufen.“ erklärte ein ehemaliger Direktor für politische Planung der NATO, Fabrice Pothier.

Nur um zu verdeutlichen, was Herr Pothier sagt: Weil die Ukraine eine Boden-Luft-Rakete abgefeuert hat, die schließlich auf polnischem Boden gelandet ist, ist die NATO berechtigt, sich auf Artikel 4 zu berufen und damit die Voraussetzungen für einen möglichen NATO-Russland-Konflikt in der Ukraine zu schaffen zur globalen nuklearen Vernichtung führen.

Wenn es jemals Zweifel an der Bedrohung gab, die die NATO für die ganze Welt darstellt, gibt es keinen mehr.

Dass dies im Namen eines ukrainischen Führers verkündet wird, der trotz allgemeiner Einigkeit darüber, dass die Rakete, die Polen getroffen hat, ukrainisch war, diese Möglichkeit leugnet und gleichzeitig Russland die Schuld gibt in der Hoffnung, dass die NATO eingreifen wird, trägt nur zum Wahnsinn dieser Krise bei .

Während es den Anschein hat, dass die Welt diesmal dem potenziellen Todesurteil durch den NATO-Artikel 4 ausgewichen ist, sollte der haarsträubende Aspekt des Pawlowschen Reaktionsmechanismus der NATO bei der Suche nach einer kausalen Rechtfertigung für eine militärische Intervention in der Ukraine alle in höchste Alarmbereitschaft versetzen.