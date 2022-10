Der Podcast Snooze von KPCC untersucht die Dinge im Leben, die wir alle aufschieben : NPR

JUANA SUMMER, GASTGEBER:

Wir alle zögern, von kleinen Dingen wie einem Ölwechsel bis hin zu großen Dingen wie der Planung für die Zukunft, für uns selbst, für unsere Familien. Und vor kurzem hat die Zukunft die Reporterin Megan Tan eingeholt. Sie wurde mit einer der harten Realitäten des Älterwerdens konfrontiert – ein kranker Elternteil, der Vollzeitpflege benötigte. Tan hat diese Erfahrung für ihren Podcast „Snooze“ aufgezeichnet.

(SOUNDBITITE DES TELEFONKLINGELNS)

MEGAN TAN, BYLINE: Hey, Dad, wie geht es dir?

VINCENT TAN: Ich kämpfe heute.

M TAN: Für meinen Vater waren die letzten Jahre hart. Er zog sich zurück, ließ sich scheiden und lebte allein. Obwohl er in Ohio lebt und ich in Los Angeles, denke ich jeden Tag an ihn.

(SOUNDBITITE DES TELEFONKLINGELNS)

M TAN: Wenn er nicht ans Telefon geht, nehme ich an, dass er in Stimmung oder zu müde ist.

(SOUNDBITTE DES BEEP)

M TAN: Hey, ich bin’s. Ich wollte nur anrufen und Hallo sagen, mal sehen, wie es dir geht.

Nachdem er drei Sprachnachrichten hinterlassen hat, ruft er mich schließlich zurück. Er ruft mich vom Boden aus. Er war gestürzt und lag tagelang auf dem Boden. Ich schnappe mir sofort ein anderes Telefon und rufe Kristel an, meine ältere Schwester. Sie ist schon im Auto unterwegs. Ich lege nicht auf. Ich weiß nicht, in welchem ​​Zustand er ist, ob er sich den Kopf angeschlagen hat, sich die Hüfte gebrochen hat, einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall hatte. Was ich weiß ist, dass ich wünschte, ich wäre nicht so weit weg. Die meiste Zeit meines Lebens habe ich es vermieden, irgendeine Art von Verantwortung für die Familie zu übernehmen. Ich bin der jüngste. Meine Schwester Kristel ist 10 Jahre älter. Sie hilft meinem Vater, seine Steuern einzureichen, und half unseren Eltern, unser Elternhaus zu verkaufen. Ich studiere im Ausland in fernen Ländern und verfolge Traumjobs im ganzen Land. Ich bin immer zu beschäftigt, um nach Hause zu kommen. Aber als mein Vater stürzt, wird er ins Krankenhaus und dann in ein Rehabilitationszentrum gebracht…

COMPUTERGENERIERTE STIMME #1: Ziehen Sie an den Gurten, um sie festzuziehen, und atmen Sie normal.

M TAN: …ich beschließe, ein One-Way-Flugticket zu kaufen.

COMPUTERGENERIERTE STIMME #1: Sauerstoff fließt, auch wenn sich der Beutel nicht aufbläst.

M TAN: Ich gehe in das Rehabilitationszentrum und sehe meinen Vater. Er hat einen Rollator. Er ist dünn und hat Haare im Gesicht, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Als ich auf ihn zugehe, sage ich hi, Papa, und umarme und küsse ihn sofort. Aber er reagiert nicht. Er lächelt nicht.

(SOUNDBITE DER MUSIK)

M TAN: Am nächsten Tag hat mein Vater keine Chance. Lass uns frühstücken. Nein. Gehen wir spazieren. Nein. Saubere Kleidung anziehen. Nein nein Nein Nein Nein. Willst du versuchen, auf die Toilette zu gehen? Nein Komm schon. Lass mich dir helfen aufzustehen. Ich greife seine Hände und er gräbt in seine Fersen. Nachdem ich acht Stunden mit ihm verbracht habe, verlasse ich das Krankenhaus und frage mich, ob jeder Tag ein Kampf sein wird.

(SOUNDBITE VON WASSER SCHWAPPEN)

M TAN: (seufzend) Ich weiß nicht, warum heute so ein harter Tag war – vielleicht, weil ich müde bin. Du musst dir wirklich sagen, dass es dir gut geht, weil niemand hier ist, um dir das zu sagen.

Am nächsten Tag bringe ich einen Rasierer mit. Als ich es aus der Tüte ziehe, leuchtet sein Gesicht auf. Es ist der erste freudige Gesichtsausdruck, den ich von ihm sehe, seit ich in Ohio bin. In Ordnung, bleib, bleib. Lassen Sie mich nur bekommen – das ist es. Das ist es. Wirst du lächeln? (Gelächter) Gut. Tolle Arbeit, tolles Gesicht.

Ich habe noch nie das Gesicht meines Vaters rasiert. Es ist eine besondere Art der Pflege. Du musst sanft sein, nah, und es muss Vertrauen geben. Ich merke in diesem Moment, dass sich unsere Rollen vertauschen. In dieser Nacht sage ich ihm, dass er nie wieder so allein sein wird wie zuvor – versprochen.

In Ordnung, Dad, hörst du zu? Heute ist – was? – 20. Februar.

23. Februar.

26. Februar 2022.

Gut. Was ist die Anleitung?

Als ich mit einem One-Way-Ticket in meine Heimatstadt kam, dachte ich, ich bleibe ein paar Wochen, höchstens einen Monat hier. Ich erwartete, dass mein Vater wieder auf die Beine kommen würde, damit ich zu meinem Leben zurückkehren könnte und er zu seinem. Aber dann sagt einer seiner Ärzte mir und meiner Schwester, dass er nicht mehr alleine leben kann und schlägt vor, zu einem von uns zu ziehen. Will er das überhaupt? Eines Abends nach dem Abendessen bringen meine Schwester und ich es zur Sprache.

Zwei große Fragen – in Ohio bleiben oder nach Kalifornien ziehen. Es ist, als ob Sie Ihr eigenes Abenteuer wählen würden.

V TAN: Aufgrund meiner gesundheitlichen Basis glaube ich nicht, dass ich beides tun kann.

M TAN: Das ist kein Teil von…

KRISTEL: Das ist keine Option, Dad.

M TAN: Ja. Und wenn Sie nach Kalifornien kommen, würden Sie bei mir wohnen. Du sagst, ich und Megan, neue Mitbewohnersituation (Gelächter).

Mein Vater lebt seit 54 Jahren in Ohio, seit er Singapur verlassen hat. Und jetzt, mit 75, bitten wir ihn, sein ganzes Leben aufzubewahren und mit mir, seiner 31-jährigen Tochter, in ein Flugzeug zu steigen und mir zu vertrauen, dass ich mich um ihn kümmere. Ich habe auch Angst. Ich würde auch einen Teil meines Lebens aufgeben. Nachdem ich schweigend dagesessen habe, sage ich…

Wenn ich sagen würde, du musst nach Kalifornien ziehen und bei mir leben, wie würdest du darüber denken?

V TAN: Ich fühle mich großartig.

M TAN: Oh.

Kristel: Ach.

M TAN: Großartig.

VTAN: OK.

M TAN: Großartig. Lassen Sie uns das wählen. Du hast gesagt, du wirst dich großartig fühlen.

Die Leute fragen mich immer wieder…

Sind Sie bereit, diese Verantwortung zu übernehmen?

Und…

Weißt du, worauf du dich einlässt?

Papa, was ist unser Deal? Hoffnung haben. Kannst du Hoffnung haben? Wir werden zusammen wohnen.

VTAN: Oh.

M TAN: Schritt für Schritt. Du musst mir vertrauen, erinnerst du dich?

Die Antwort ist, er ist mein Vater und ich bin seine Tochter. Und niemand wird ihn so sehr lieben wie Kristel und ich. Niemand wird dafür sorgen, dass er sein Lieblingsessen isst, seine Ziele aufschreibt und sich vorstellt, wieder laufen zu können. Aber wir werden. Ich werde. Bevor wir in ein Flugzeug nach Kalifornien steigen, sage ich ihm… Du wirst wieder gesund, Dad. OK. Morgen wird großartig. Und ich werde die ganze Zeit bei dir sein.

COMPUTERGENERIERTE STIMME Nr. 2: Willkommen zurück zu Reisen mit American Airlines. Wir sind froh, dass du hier bist. Ihre Sicherheit ist uns wichtig. Bitte halten Sie einen Moment inne, um dem Flugbegleiter Ihre Aufmerksamkeit zu schenken.

(SOUNDBITE DER MUSIK)

SOMMER: Die Reporterin Megan Tan und ihr Vater leben derzeit zusammen in Los Angeles. Sie moderiert den Podcast „Snooze“. Sie können die vollständige Version dieser Geschichte überall dort hören, wo Sie Podcasts hören.

Urheberrecht © 2022 NPR. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten mit den Nutzungsbedingungen und Genehmigungen unserer Website unter www.npr.org.

NPR-Transkripte werden von einem NPR-Auftragnehmer zu einem Eiltermin erstellt. Dieser Text ist möglicherweise nicht in seiner endgültigen Form und kann in Zukunft aktualisiert oder überarbeitet werden. Genauigkeit und Verfügbarkeit können variieren. Die maßgebliche Aufzeichnung der NPR-Programmierung ist die Audioaufzeichnung.