Der Pitcher der New York Yankees, Domingo Germán, hat das 24. perfekte Spiel in der Geschichte der Major League Baseball geworfen.

Germán gelang das Kunststück beim 11:0-Auswärtssieg der Yankees gegen die Oakland Athletics am Mittwoch. Der 30-Jährige warf alle neun Innings einen Pitch, ohne auf irgendeine Weise einen Läufer auf der Base zuzulassen – auch nicht durch einen Hit, einen Walk oder durch das Schlagen eines Batters.

Germán ist der erste Pitcher, der ein perfektes Spiel geworfen hat, seit Félix Hernández, Pitcher der Seattle Mariners, am 15. August 2012 eines gegen die Tampa Bay Rays warf.

Der in der Dominikanischen Republik geborene Rechtshänder ist der erste Pitcher der Yankees seit David Cone am 18. Juli 1999, der ein perfektes Spiel geworfen hat, und der vierte insgesamt in der Franchise-Geschichte. David Wells (1998) und Don Larsen (World Series 1956) sind die beiden anderen.

