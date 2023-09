TAMPA, Florida – Nachdem wir eine Woche lang über den Kurzpass-Angriff der Bears und all die Screen-Pässe gesprochen hatten, war es ein Screen-Pass, der am Sonntag im Raymond James Stadium als letzter Sargnagel diente.

Tief am eigenen Ende des Feldes zurückgedrängt, mit drei Punkten Rückstand gegen Ende des Spiels, warf Quarterback Justin Fields einen Screen-Pass, der für Running Back Khalil Herbert gedacht war. Buccaneers-Edge-Rusher Shaquil Barrett täuschte vor, er würde rennen, ging in Deckung und fing Fields‘ Pass ab. Er schaffte den kurzen 4-Yard-Lauf in die Endzone, mit einem Stoß von hinten, für einen Pick-Six-Touchdown.

Damit endete die Sache im Großen und Ganzen mit einem 27:17-Sieg für die Tampa Bay Buccaneers.

„Es ist großartig, wenn es funktioniert“, sagte Cheftrainer Matt Eberflus über den Spielaufruf. „Es ist großartig, wenn es funktioniert, und wenn nicht, wird jeder kritisieren. Es ist also, was es ist. Wir werden es uns ansehen. Wir werden es uns dort hinten im Feld ansehen und sehen, wo es ist.“

Gegen ein Bears-Team, das es liebt, den Screen-Pass zu werfen, führte Barrett den Fake aus und machte einen schönen einhändigen Spielzug am Ball.

„Ich habe gesehen, wie Khalil geöffnet hat, und dann hat (Barrett) vermutlich einfach reagiert“, sagte Fields. „Er hat den Bildschirm gespürt, ist zurückgegangen und hat ihn natürlich abgenommen. Aber ja, in dieser Situation ist es schwierig.“

Dieser Spielzug wird viel Aufmerksamkeit erregen, und das zu Recht, aber die Offensive der Bears hatte am Sonntag erneut Probleme. Auf der ersten Fahrt des Spiels sah es großartig aus. Das erste Drive-Skript der Bears war eindeutig darauf ausgelegt, den Top-Receiver DJ Moore einzubeziehen. Er fing zwei Pässe auf dem Drive, die in einem 1-Yard-Touchdown-Lauf für Fields endeten. Moore beendete den Tag mit sechs Fängen für 104 Yards.

Doch in den folgenden sechs Ballbesitzspielen erzielte die Offensive nur drei Punkte. Es gab Zeiten, in denen der Passschutz gut war. Laut NFL Next Gen Stats hielt Fields den Football pro Dropback mehr als drei Sekunden lang fest.

Die Bears fanden jedoch im vierten Viertel mit einem Scoring Drive über 90 Yards Leben und endeten mit einem Touchdown-Empfang von Chase Claypool. Claypool war diese Woche wegen seines mangelnden Einsatzes als Blocker im Auftaktspiel der ersten Woche gegen Green Bay sehr umstritten.

Claypool sagte, er habe diese Woche seinen Trainern eine SMS geschrieben, um ein Treffen zu vereinbaren und zu besprechen, wie er sich verbessern könnte.

„Nur um meiner selbst willen habe ich versucht, irgendetwas zu finden, das mir dabei helfen könnte, so voranzukommen, wie ich es wollte, und aus Fehlern zu lernen, wie ich es wollte“, sagte Claypool. „Sie waren gut. Sie sagten mir, was sie von mir wollten, und ich stellte sicher, dass ich das die ganze Woche über auch umsetzte.“

Sein Touchdown-Fang war sein erster Touchdown als Mitglied der Bears. Es war sein erster Touchdown überhaupt seit dem 16. Oktober der letzten Saison bei den Steelers.

Der Punktestand brachte die Bears auf drei Punkte heran, aber kurze Zeit später ließ Barrett seinen Spielzug auf dem Bildschirm durchgehen und sorgte so ziemlich für den Schlussstrich unter die Bucs. Danach warf Fields eine weitere Interception, wobei sein Team im Verzweiflungsmodus war.

Der QB beendete seinen Tag mit 16:29 Pässen für 211 Yards, einem Touchdown und zwei Interceptions. Er ließ sechs Sacks zu und stürmte auch zum Touchdown. Die Bears haben seit der letzten Saison nun 12 Spiele in Folge verloren (vier Niederlagen länger als jede Niederlagenserie zuvor in der Teamgeschichte). Nächste Woche treffen sie auf die Kansas City Chiefs, die diesem Team einen 0:3-Start bescheren könnten.

„Wir haben noch einen langen Weg vor uns“, sagte Fields. „Aber ich denke einfach, wenn wir weiter daran arbeiten, werden wir dorthin gelangen, und ich denke, dass jeder diese Einstellung beibehalten muss.“